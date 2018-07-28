据媒体爆料，警方介入“阴阳合同”案调查，范冰冰和弟弟范丞丞被限制出境，数位范冰冰身边工作人员被监视居住。



范冰冰与葛优《手机2》片场照











崔永元与冯小刚的恩怨，波及到了范冰冰















崔永元爆料微博





尽管在6月初，崔永元改口称6000万元“阴阳合同”的当事人并非范冰冰，但已引发公众对于范冰冰的普遍质疑。政府部门也表现出对此问题的高度关注，国家税务总局印发《通知》，要求各级税务机关深入推进税收领域“放管服”改革，进一步加强影视行业税收征管，规范税收秩序，积极营造支持影视行业健康发展的良好税收环境。





《经济观察报》表示，其后税务部门介入调查，但无果。6月底7月初警方介入，一名来自华谊兄弟影业、应邀帮助范冰冰处理财务问题的人员被警方以传唤方式带走。





范冰冰弟弟范丞丞，通过某偶像选秀节目出道













目前范冰冰方面暂未回应此事。