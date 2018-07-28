据《经济观察报》报道，数位消息人士证实，江苏警方已介入知名演员范冰冰的“阴阳合同”案，范冰冰
身边数位工作人员被警方采取监视居住等强制措施；与此同时，范冰冰及其弟弟范丞丞被限制出境。
崔永元与冯小刚的恩怨，波及到了范冰冰
范冰冰
一案，源于2018年5月底，知名电视节目主持人崔永元在其网络上的举报。崔永元
在其新浪微博上，晒出几张演艺合同照片，合同中有范冰冰的名字，合同约定片酬为税后1000万元人民币。
而后，崔永元
又称，有演艺人员采用“大小”合同（“阴阳合同”），另行约定片酬为5000万元，两合同共拿走片酬6000万元，实际只在片场演出了4天。此行径有涉嫌严重偷税漏税的嫌疑。
崔永元爆料微博
尽管在6月初，崔永元改口称6000万元“阴阳合同”的当事人并非范冰冰，但已引发公众对于范冰冰的普遍质疑。政府部门也表现出对此问题的高度关注，国家税务总局印发《通知》，要求各级税务机关深入推进税收领域“放管服”改革，进一步加强影视行业税收征管，规范税收秩序，积极营造支持影视行业健康发展的良好税收环境。
《经济观察报》表示，其后税务部门介入调查，但无果。6月底7月初警方介入，一名来自华谊兄弟影业、应邀帮助范冰冰处理财务问题的人员被警方以传唤方式带走。
消息人士称，范冰冰
目前人在北京，尚未被采取强制措施，不过与弟弟范丞丞一起，都被限制出镜。
目前范冰冰方面暂未回应此事。