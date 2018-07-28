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传警方介入"阴阳合同"案范冰冰限制出境

身边工作人员被监视居住 本人尚未回应

2018-07-28 16:37:24 来源：Mtime时光网

据媒体爆料，警方介入“阴阳合同”案调查，范冰冰和弟弟范丞丞被限制出境，数位范冰冰身边工作人员被监视居住。

范冰冰与葛优《手机2》片场照

　　据《经济观察报》报道，数位消息人士证实，江苏警方已介入知名演员范冰冰的“阴阳合同”案，范冰冰身边数位工作人员被警方采取监视居住等强制措施；与此同时，范冰冰及其弟弟范丞丞被限制出境。


崔永元与冯小刚的恩怨，波及到了范冰冰

　　范冰冰一案，源于2018年5月底，知名电视节目主持人崔永元在其网络上的举报。崔永元在其新浪微博上，晒出几张演艺合同照片，合同中有范冰冰的名字，合同约定片酬为税后1000万元人民币。

　　而后，崔永元又称，有演艺人员采用“大小”合同（“阴阳合同”），另行约定片酬为5000万元，两合同共拿走片酬6000万元，实际只在片场演出了4天。此行径有涉嫌严重偷税漏税的嫌疑。


崔永元爆料微博

　　尽管在6月初，崔永元改口称6000万元“阴阳合同”的当事人并非范冰冰，但已引发公众对于范冰冰的普遍质疑。政府部门也表现出对此问题的高度关注，国家税务总局印发《通知》，要求各级税务机关深入推进税收领域“放管服”改革，进一步加强影视行业税收征管，规范税收秩序，积极营造支持影视行业健康发展的良好税收环境。

　　《经济观察报》表示，其后税务部门介入调查，但无果。6月底7月初警方介入，一名来自华谊兄弟影业、应邀帮助范冰冰处理财务问题的人员被警方以传唤方式带走。

范冰冰弟弟范丞丞，通过某偶像选秀节目出道

　　消息人士称，范冰冰目前人在北京，尚未被采取强制措施，不过与弟弟范丞丞一起，都被限制出镜。

　　范冰冰参演的《手机2》于本月初刚刚杀青。

　　目前范冰冰方面暂未回应此事。

   编辑：X

关键词： 范冰冰 阴阳合同 限制出境 崔永元 大小合同 偷税漏税
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