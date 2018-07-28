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网传《蚁人2》内地定档8月24日

《精灵旅社3》8月17日登陆内地院线

2018-07-28 17:31:05 来源：Mtime时光网

《精灵旅社3：疯狂假期》和《蚁人2：黄蜂女现身》或将分别于8月17日和8月24日登陆中国内地院线。

《精灵旅社3》海报

　　时光网讯 网传除了《碟中谍6》将于8月31日内地我上映外，《精灵旅社3：疯狂假期》《蚁人2：黄蜂女现身》也将分别于8月17日和8月24日登陆中国内地院线。

　　《精灵旅社3》本月13日率先登陆北美院线，开画成绩在所有16部索尼动画部作品中高居亚军，仅次于《精灵旅社2》。该片在烂番茄网站得到60%的媒体好评率（67家媒体中有40家给予正面好评），新鲜度高于《精灵旅社》的44%和《精灵旅社2》的55%。目前该片的北美票房累计突破1亿美元，全球票房达2.3亿美元。

　　《精灵旅社3》继续由前作导演格恩迪·塔塔科夫斯基回归执导， 亚当·桑德勒、安迪·萨姆伯格和赛琳娜·戈麦斯等配音阵容也悉数回归。这部续集讲述梅菲丝安排了一场家庭旅行，本打算放松自己并带给德古拉惊喜，不料却陷入德古拉和其他精灵的死对头范海辛所布下的陷阱。


《蚁人2》剧照

　　《蚁人2》于7月6日在北美开画，上映近四周目前北美票房累计1.7亿美元，全球票房达到3.6亿美元。在经历了《黑豹》和《复联3》的连续大爆后，《蚁人2》的表现显得不够震撼，但这也在情理之中。毕竟“蚁人”及相关角色均没在《复联3》的大事件中提及，况且漫威对本片的定位也只是“大餐过后的甜点”。

　　《蚁人2》的评价略优于前作，在烂番茄网站收录211家媒体中86%的媒体给予正面好评，新鲜度比《复联3》的83%还高出一筹；6.9分的媒体均分也略高于前作的6.8分。

　　《蚁人2》仍由原班人马回归制作，保罗·路德继《蚁人》和《美国队长3》之后再披战袍饰演“蚁人”。“蚁人”斯科特·朗迎来了自己作为超级英雄和孩子父亲的双重身份。一方面，他在背负着蚁人职责的同时努力过好自己的生活；另一方面，二代黄蜂女霍普·凡·戴恩和汉克·皮姆博士又向他传达了一项紧迫的新任务。

   编辑：ruo

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关键词： 蚁人2 精灵旅社3 定档
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