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"小恶魔"新作:"格林童话"中的"侏儒怪"

生起气来连自己都撕 暗黑童话不适合儿童

2018-07-29 09:17:34 来源：Mtime时光网

《权力的游戏》中“小恶魔”要出演的新片，是索尼开发的改编自《格林童话的》的暗黑“童话”故事《侏儒怪》，剧情诡异，结局可怕。


　　时光网讯　在《权力的游戏》接近季终集之时，剧中大放异彩的“小恶魔”扮演者彼特·丁拉基把目光投向了新的经典童话角色。根据外媒报道，索尼目前正在准备改编《格林童话》中的《侏儒怪》（Rumpelstiltskin）这一故事，丁拉基除了主演，还将是该片的制片人。为《怪物召唤》创造了原著小说和电影改编版剧本的派崔克·奈斯，将为本片撰写剧本。

　　“侏儒怪”这一角色在格林童话中，其实比普通的儿童故事恐怖很多。讲述的是一位磨坊主对国王撒了谎，说自己的女儿可以把稻草织成黄金。国王把女孩儿召来，把她关进装满稻草和纺车的塔楼里，要求她在第二天早上之前把稻草织成黄金，否则就砍下她的头。当她放弃一切希望的时候，一位侏儒怪出现在房间中，真的把稻草变成了黄金，代价是要得到她的项链。

父亲撒谎，自己根本不会织草为金的磨坊主女儿

　　第二天早上，国王如法炮制，带女孩儿去了更大的房间，侏儒怪再次出现，这一次帮助女孩儿点草为金之后，要了她的戒指。第三天，国王将女孩儿带进更大的房间，承诺如果再次将稻草织为黄金，就会娶她，如果不能，就杀了她。女孩儿没什么再可以给侏儒怪的了，于是只好答应他，如果他这次可以帮助她，就把自己的头生子献给他。

　　国王如约娶了磨坊主的女儿，当他们的头生子出生后，侏儒怪来领自己的酬劳了。王后愿意给侏儒怪所有财产，只愿保住自己的儿子，可侏儒怪对财富毫无兴趣。最终他同意，如果王后能在三天之内猜对他的名字，就可以放弃小婴儿。她猜了很多次都猜错了，因为“Rumpelstiltskin”这个名字确实也是太难了……

　　最后一夜，王后在森林中游荡寻找他，走近了他偏远的山间小屋，默默地看着他在火堆周围歌唱。歌词中他唱到，“今晚，今晚，我做了计划；明天，明天，我得到婴儿。王后永远赢不了游戏，侏儒怪是我的名字。”第三天，当侏儒怪来找王后时，她说对了他的名字，侏儒怪气坏了。

　　故事的结局在不同版本中不尽相同，1812年《格林童话》版本中，侏儒怪生气地跑掉，再也没回来；1857年版本更可怕，愤怒之中的侏儒怪右脚陷入地面太深，陷到腰部，他用双手抓住自己左脚，把自己撕成了两半；其它版本还包括侏儒怪右脚陷入太深，把地面弄出了巨大的裂缝，自己掉了进去，再也没人见过他；以及在最初格林兄弟听说到的口述故事版本中，侏儒怪坐着做饭用的勺子飞出了窗户。


《童话镇》中的金叔版“侏儒怪”

　　这个故事曾被多次改编成影视作品，最近的一次是在ABC美剧《童话镇》中，饰演该角色的是罗伯特·卡莱尔。索尼这次的新片是会设置在当代，还是跟童话一样设置在古代——毕竟这个故事已经存在超过4000年了，现在还不得而知。

　　丁拉基因在《权力的游戏》中的表演，获得了7项艾美奖提名，也创下了纪录，成为了饰演同一角色的演员中获提名最多的一位。在电影方面，丁拉基今年的作品包括获奥斯卡提名的《三块广告牌》，以及票房巨作《复仇者联盟3：无限战争》。他接下来还将出现在HBO影片《与艾维共进晚餐》中，以及黑色喜剧《幸运日》，《侏儒怪》会是他工作的重中之重。


《与艾维共进晚餐》

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 格林童话 侏儒怪 彼得·丁拉基 小恶魔 权力的游戏
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职业：演员 | 制作人

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