《权力的游戏》中“小恶魔”要出演的新片，是索尼开发的改编自《格林童话的》的暗黑“童话”故事《侏儒怪》，剧情诡异，结局可怕。











“侏儒怪”这一角色在格林童话中，其实比普通的儿童故事恐怖很多。讲述的是一位磨坊主对国王撒了谎，说自己的女儿可以把稻草织成黄金。国王把女孩儿召来，把她关进装满稻草和纺车的塔楼里，要求她在第二天早上之前把稻草织成黄金，否则就砍下她的头。当她放弃一切希望的时候，一位侏儒怪出现在房间中，真的把稻草变成了黄金，代价是要得到她的项链。





父亲撒谎，自己根本不会织草为金的磨坊主女儿 第二天早上，国王如法炮制，带女孩儿去了更大的房间，侏儒怪再次出现，这一次帮助女孩儿点草为金之后，要了她的戒指。第三天，国王将女孩儿带进更大的房间，承诺如果再次将稻草织为黄金，就会娶她，如果不能，就杀了她。女孩儿没什么再可以给侏儒怪的了，于是只好答应他，如果他这次可以帮助她，就把自己的头生子献给他。





国王如约娶了磨坊主的女儿，当他们的头生子出生后，侏儒怪来领自己的酬劳了。王后愿意给侏儒怪所有财产，只愿保住自己的儿子，可侏儒怪对财富毫无兴趣。最终他同意，如果王后能在三天之内猜对他的名字，就可以放弃小婴儿。她猜了很多次都猜错了，因为“Rumpelstiltskin”这个名字确实也是太难了……





最后一夜，王后在森林中游荡寻找他，走近了他偏远的山间小屋，默默地看着他在火堆周围歌唱。歌词中他唱到，“今晚，今晚，我做了计划；明天，明天，我得到婴儿。王后永远赢不了游戏，侏儒怪是我的名字。”第三天，当侏儒怪来找王后时，她说对了他的名字，侏儒怪气坏了。





故事的结局在不同版本中不尽相同，1812年《格林童话》版本中，侏儒怪生气地跑掉，再也没回来；1857年版本更可怕，愤怒之中的侏儒怪右脚陷入地面太深，陷到腰部，他用双手抓住自己左脚，把自己撕成了两半；其它版本还包括侏儒怪右脚陷入太深，把地面弄出了巨大的裂缝，自己掉了进去，再也没人见过他；以及在最初格林兄弟听说到的口述故事版本中，侏儒怪坐着做饭用的勺子飞出了窗户。















