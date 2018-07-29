2018-07-29 10:36:47 来源：Mtime时光网
编辑：隐饮
导演：克里斯托夫·迈..
主演：汤姆·克鲁斯
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Tom Cruise
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辛普森大电影
27秒前
2300万也叫狂揽～～
德哈令
7分钟前
tom这一身西装真帅。。。快点来国内吧，我要看我要看
镭姬杀手
23分钟前
接着拍，拍一部看一部。
Enileva
33分钟前
之前有篇访谈的报道删了吧？
终于想了个好名字
34分钟前
为什么碟中谍系列总是不受北美观众待见
威尔克鲁斯20分钟前
作为传统谍战动作戏来说已经很受待见了，你不要老是跟超英电影比，投资体量都不一样，受众广度也不一样
威尔克鲁斯
48分钟前
吴宇森当年刚拍完变脸，在好莱坞也很火的，再加上第二部预告片各种惊险动作戏，并不是光靠假期跟阿汤，虽然第二部口碑不咋地，但是票房确实不错，不过当年阿汤正是如日中天碟2之后就把这个系列搁置了，这些年只有这个系列还算爆款了，就抓紧时间拍了，不过也好有的看了，希望赶紧再拍两部，差不多也就拍不动了
新鲜的老陈皮40分钟前
吴宇森当年的港式枪战风格，好莱坞是没有的，票房高肯定有他一笔。
电影与精神分析
1小时前
不高啊
無问东西1小时前
睿智真多哈
vipmovies
2300万，一亿多人民币，我的妈呀真叫“狂揽”啊！
人口比4：1，换算一天5亿，真是少的可怜，中国教育是真的差，很多睿智没上过小学。
新鲜的老陈皮38分钟前
哈哈，干嘛要换算人口？哈哈，那还要算屏幕，累不累。
xiaofulvqi32分钟前
前面那个，汇率就6.8，按美国物价来算也就2000多万，凭什么你要按人口放大就不能按实际购买力？美国是真的差，很多“睿智”上没上小学不知道，但是七乘八等于五十六没几个人算的出来这已经是蠢得没边了，当然中国教育也是差，教出来一堆假洋鬼子连个字都打不清楚
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