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《碟中谍6》北美首日狂揽2300万票房

创该系列最高开画票房 首周末票房预计6000万

2018-07-29 10:36:47 来源：Mtime时光网

《碟中谍6》北美首日狂揽2300万票房，创下该系列最高开画票房，首周末票房预计6000万，这也将是阿汤哥主演电影开画新高。


       时光网讯 本周五北美电影票房粗报出炉：“阿汤哥”汤姆·克鲁斯的新作《碟中谍6：全面瓦解》首日狂揽2300万美元，轻松登顶冠军，这个成绩超过上一部《碟中谍5：神秘国度》2030万，创下该系列最高开画日票房。

      预计该片首周末票房有望高达6000万美元，这也将是阿汤哥主演电影开画新高。《碟中谍6》传闻8月31日在中国内地上映，阿汤哥也曾透露8月将来华宣传。

       此前《碟中谍》系列最高周末开画票房，是《碟中谍2》创下的5780万美元，2000年吴宇森导演的该片取得如此的高票房，一方面得益于美国阵亡将士日假期，另一方面当时38岁的阿汤哥正值事业巅峰期。今年阿汤哥56岁，虽然去年《新木乃伊》全球票房不如预期，《美国行动》表现也一般，但回到《碟中谍》系列，他就能发挥出惊人的能量。

       《碟中谍6》目前烂番茄新鲜指数又从93%提升到98%，而且Fandango调查数据显示，《碟中谍6》是阿汤哥所有影片中预售最强的，也超越《谍影重重》系列所有影片。2016年7月29日《谍影重重5》开画成绩为5921万美元，这也是摆在《碟中谍6》面前的一道坎。

       再看看北美市场上映的其他电影，《妈妈咪呀2》再收480.3万，北美累计6023万美元。《少年泰坦出击》大电影首日收获425万美元，该片口碑也相当不错，烂番茄新鲜度89%，均分7.2。《伸冤人2》再收401万，北美累计5424万美元。《精灵旅社3：疯狂假期》再收370.5万，北美累计1.1亿美元。

   编辑：隐饮

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关键词： 碟中谍6 汤姆·克鲁斯
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