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大唐狄仁杰如何变身东方福尔摩斯？

荷兰汉学家高罗佩助推 徐克打造奇诡神探

2018-07-30 09:37:56 来源：Mtime时光网

引言

历史上的狄大人

一年断案17800起

高罗佩笔下的狄公

中国福尔摩斯问世

徐克赋予全新气质

东方奇诡神探诞生

策划/制作：Mtime时光网
历史上的狄仁杰就是一代神探吗？一个荷兰人如何塑造了中国福尔摩斯？徐克镜头下的狄仁杰如何变身东方奇幻掌舵人？揭秘大唐名臣狄仁杰“变形记”。
　　时光网特稿   《狄仁杰之四大天王》正在热映，导演徐克再一次用奇诡的想象力征服了观众，狄仁杰这位大唐名臣，既要防备武则天偷走亢龙锏，又肩负着粉碎一小撮敌对势力试图亡我社稷的阴谋，在大银幕上摇身一变，又成了无往不利的东方福尔摩斯。

　　但历史上的狄仁杰，关于其神机断案的记载却寥寥无几。仅有史料显示，新任大理寺丞时，狄仁杰创造了一项政坛记录：一年断案17800起，这意味着不休息的话每天断案49起，并且事后相关责任人没一个喊冤的。其断案数量之多、质量之好，传为佳话。

　　就狄仁杰的职责而言，大部分案件应该不是他亲手侦破，狄仁杰的主要功劳在于审阅卷宗，从中发现疑点或是真凶，避免冤假错案。

　　真正让狄仁杰走向神探殿堂的人是荷兰汉学家高罗佩，现代西方对传播中国文化做出最大贡献的人之一。从他第一本小说《迷宫案》问世到其临终前完成的《黑狐狸》，高罗佩一发而不可收，一共创作了17种《大唐狄公案》系列小说，目前被翻译成29种语言、在38个国家出版，高罗佩把中国公案小说改造为西方侦探小说，让世界读者认识了一位中国福尔摩斯。

　　而梁冠华主演的系列剧《神探狄仁杰》、徐克执导的三部“狄仁杰”系列电影，更大范围内传播了狄仁杰的神探形象，让普通观众在亦真亦幻中走进这个遥远神秘又极具魅力的历史人物。

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 狄仁杰 高罗佩 徐克 神探 福尔摩斯

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