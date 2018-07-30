时光网特稿 《狄仁杰之四大天王》
正在热映，导演徐克
再一次用奇诡的想象力征服了观众，狄仁杰这位大唐名臣，既要防备武则天偷走亢龙锏，又肩负着粉碎一小撮敌对势力试图亡我社稷的阴谋，在大银幕上摇身一变，又成了无往不利的东方福尔摩斯。
但历史上的狄仁杰，关于其神机断案的记载却寥寥无几。仅有史料显示，新任大理寺丞时，狄仁杰创造了一项政坛记录：一年断案17800起，这意味着不休息的话每天断案49起，并且事后相关责任人没一个喊冤的。其断案数量之多、质量之好，传为佳话。
就狄仁杰的职责而言，大部分案件应该不是他亲手侦破，狄仁杰的主要功劳在于审阅卷宗，从中发现疑点或是真凶，避免冤假错案。
真正让狄仁杰走向神探殿堂的人是荷兰汉学家高罗佩，现代西方对传播中国文化做出最大贡献的人之一。从他第一本小说《迷宫案》问世到其临终前完成的《黑狐狸》，高罗佩一发而不可收，一共创作了17种《大唐狄公案》系列小说，目前被翻译成29种语言、在38个国家出版，高罗佩把中国公案小说改造为西方侦探小说，让世界读者认识了一位中国福尔摩斯。
而梁冠华主演的系列剧《神探狄仁杰》
、徐克执导的三部“狄仁杰”系列电影，更大范围内传播了狄仁杰的神探形象，让普通观众在亦真亦幻中走进这个遥远神秘又极具魅力的历史人物。