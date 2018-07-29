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"制裁特攻"影评：最后35分钟崩坏了

老男人动作片 丹泽尔表演有层次隐喻太愚蠢

2018-07-29 15:10:47 来源：Mtime时光网

丹泽尔·华盛顿与导演安东尼·福奎阿第四次合作的新作《制裁特攻》，是2014年《伸冤人》的续集作品，丹泽尔的演技依然耀眼，影片完成度也不错，但一些情节与隐喻的设定过于明显与愚蠢。

丹泽尔与“红毒蛇”

　　时光网洛杉矶讯　让人难以置信的是，在丹泽尔·华盛顿超过四十年极其耀眼、充满提名和奖项的成功演艺生涯道路上，他从来都没有拍过一部续集电影。而打破他这一惯例的，则是2014年在全球范围内收获1.92亿美元，由安东尼·福奎阿执导的《伸冤人》。这部作品的成功告诉我们，就像此前的连姆·尼森一样，还是有很多观众愿意花钱去看上了岁数的动作英雄大显身手

　　《伸冤人》的第二部中国内地定名为《制裁特攻》，听上去距离“动作片”更近了一步。丹泽尔在片中再次饰演了退休再就业的CIA秘密特工Robert McCall，在这个过程中可没少打折人的骨头。影片一开始还算引人入胜，可惜在最后的35分钟崩掉了

1985年美剧版《伸冤人》

　　《制裁特攻》系列改编自上世纪80年代美剧《伸冤人》，影片男主角McCall在波士顿郊区住着简单又出世的生活。他被卷进了一个复仇之局，需要他“非常特别的技巧”。

　　影片开篇时的一幕发生在土耳其的火车上，但McCall的残暴技能不仅局限于全球旅行之中，打斗地点也从第一部他工作的家居建材公司，转移到了第二部中他身为司机开的专车上。当在软件上约了他车的女孩儿被一群人性侵时，McCall把这帮坏人也打了个半死。

　　第一部中的梅丽莎·里奥比尔·普尔曼，作为Susan Plummer与丈夫Brian均回归出演《制裁特攻》，他俩也可以说是McCall唯一的朋友。Susan被召唤到布鲁塞尔，调查一起卧底CIA特工的自杀案，然而她自己也被杀害了，McCall此时发现自己陷入了危险又纠结的网中，而此前多年他一直活得悄无声息，除了Susan以外的大多数人都以为他已经死了。

　　当McCall和前任搭档Dave York（“红毒蛇”佩德罗·帕斯卡饰）联系上后，他意识到团队的其他成员都变成了自由职业杀手，而Susan变成了他们的目标，因为她怀疑到了布鲁塞尔的案子根本不是自杀，而是杀手的出击，最终会在他们身上找到线索。毋庸置疑的是，McCall因此也会与曾经的朋友和同事反目成仇，血溅四处。


第一部《伸冤人》中的丹泽尔与科洛·格蕾斯·莫瑞兹

　　丹泽尔在《制裁特攻》中，又一次贡献了冷静又富有层次感的表演，也让他作为电影演员的魅力展露无遗。影片中最棒的部分，是当McCall教导Miles（《月光男孩》中的艾什顿·桑德斯）时，后者和McCall住在同一套公寓中，是个年轻想艺术的学生，他被当地黑帮能挣快钱这一点诱惑着。这两个角色间的化学反应简洁明了，当McCall深入毒窝，拯救Miles于水火之中时，气氛简直是达到了白热化。

　　在这部没什么有辨识度和有深度配角的电影中，一个早已破碎的男人，哄着威胁着一个小孩儿要做出明智的抉择，少犯错误，这样的情节简直是《制裁特攻》最接近有感情的一面了。


丹泽尔与艾什顿·桑德斯之间的戏份挺有化学反应的

　　本次回归的编剧理查德·温克，此前其实有过更优秀的作品，可在《制裁特攻》里面他好像已经放弃了，也许是因为缺乏想象力吧。片中的台词也充满了说教，让人听上去非常尴尬，还有个更加无厘头的比喻——影片中随着剧情张力的加强与死人的增多，天气也越来越阴郁。背景中有风吹，一会儿开始打雷，然后还下上雨了。这都已经不是潜台词，而变成额外的背景音效了。

　　这一切的一切都在影片的第三幕中以一种气人的方式爆发，没有任何显著的原因，故事几乎是突然发生在了飓风中。McCall就能把York和一些前搭档从蛮荒之地的空楼里凭空召唤出来，然后在呼啸的风暴中来了一场猫捉老鼠般的枪战，这也太愚蠢了

丹泽尔凭福奎阿2001年的《训练日》获得影帝

　　《制裁特攻》是丹泽尔与导演福奎阿的第四次合作，后者给丹泽尔带来了2001年《训练日》的奥斯卡影帝桂冠。福奎阿在本片中首次尝试了大量运用音乐，还精通抓住观众们的注意力，尤其是当故事并不怎么样的条件下。包括上一段说的那场沙雕飓风戏，拍得还不错，没显得CGI特别过头。

　　福奎阿也懂得怎样给现年63岁的丹泽尔打光，还能让动作戏份更符合他这个年龄应有的力量。可对于我来说，2004年的《怒火救援》依然是丹泽尔拍过的最好看、最有趣、最让人印象深刻的“愤怒丹泽尔”式影片。


《怒火救援》

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 制裁特攻 伸冤人 丹泽尔·华盛顿 安东尼·福奎阿 影评 BrentSimon
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