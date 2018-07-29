



影片开篇时的一幕发生在土耳其的火车上，但McCall的残暴技能不仅局限于全球旅行之中，打斗地点也从第一部他工作的家居建材公司，转移到了第二部中他身为司机开的专车上。当在软件上约了他车的女孩儿被一群人性侵时，McCall把这帮坏人也打了个半死。















第一部《伸冤人》中的丹泽尔与科洛·格蕾斯·莫瑞兹















丹泽尔与艾什顿·桑德斯之间的戏份挺有化学反应的









这一切的一切都在影片的第三幕中以一种气人的方式爆发，没有任何显著的原因，故事几乎是突然发生在了飓风中。McCall就能把York和一些前搭档从蛮荒之地的空楼里凭空召唤出来，然后在呼啸的风暴中来了一场猫捉老鼠般的枪战，这也太愚蠢了。









福奎阿也懂得怎样给现年63岁的丹泽尔打光，还能让动作戏份更符合他这个年龄应有的力量。可对于我来说，2004年的《怒火救援》依然是丹泽尔拍过的最好看、最有趣、最让人印象深刻的“愤怒丹泽尔”式影片。



