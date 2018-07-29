用导演的话来说：“当我还是个孩子的时候，我很失望地发现人类和恐龙从来没有一起生活过，所以我认为我们所有关于海怪和龙的故事都是历史中的一部分，所以，魔斯拉、哥斯拉、金刚和其他生物，它们不只是巨型怪物，而是被崇拜的古代神——这是我们正在做的不同的事情。”