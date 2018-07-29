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"雷霆沙赞"与"哥斯拉2"SDCC发布会回顾

导演哥斯拉一生推 小11合作大人物很兴奋

2018-07-29 15:39:03 来源：Mtime时光网

《雷霆沙赞！》与《哥斯拉：怪兽之王》上周日在SDCC上发布了激动人心的预告片，让我们来回顾下发布会上，主创们都进行了怎样的分享。

“小11”和维拉

　　时光网圣地亚哥讯　还记得疯狂的上周日么？接连出招的华纳影业不仅发布了包括《海王》《哥斯拉：怪兽之王》《雷霆沙赞！》《神奇动物：格林德沃之罪》在内的4支超重磅电影预告片，华纳电视还用新一季《明日传奇》《女超人》《闪电侠》《绿箭侠》的美剧预告片，让翘首以盼许久的粉丝们目不暇接、惊喜连连。

　　众预告片回顾请戳：《海王》&《哥斯拉2》预告看不停 DAY3 圣地亚哥动漫展热点追踪

　　如果你和我一样，也已经把《哥斯拉：怪兽之王》《雷霆沙赞！》的预告片看了几十遍，德彪西的《月光》都快要背下来了，Kendrick Lamar的《Humble》也是听一遍爱一遍完全停不下来，那就让我们来回顾一下，除了用预告片给粉丝们以洗礼，SDCC的发布会上，主创们还跟我们分享了什么吧。


　　继2014年由加里斯·爱德华斯执导的《哥斯拉》大获成功之后，华纳继续拍摄了续集《哥斯拉：怪兽之王》，这部以传说中的怪兽为主题的新电影。新版《哥斯拉》系列由上世纪50年代东宝的日本电影《哥斯拉》等影片改编而成，在中国内地则是由传奇影业发行。

　　在SDCC期间举行的新闻发布会上，我们领略了这部壮观电影的精彩之处。这一切都始于编剧兼导演迈克尔·道赫蒂对哥斯拉的热情。“我一辈子都是哥斯拉的粉丝！”他大声说道。“事实上，我最早的一些记忆就是看这些电影。我母亲是越南人，哥斯拉和功夫电影是我唯一能在电视上看到亚洲人的电影。同时，我也很喜欢它们的神话色彩。”

小11与维拉在《哥斯拉2》中

　　演员小奥谢拉·杰克逊分享了他对这个角色，和之前电影的热情：“我一直都很喜欢哥斯拉！当我还是一个孩子的时候，我一直受到日本流行文化的强烈影响。能成为这些电影中的一部分，尤其是这部我们将要带来如此多怪兽的影片，对我来说真的很特别。”

　　年轻的英国女演员“小11”米莉·博比·布朗饰演了麦迪逊·拉塞尔的角色，“从《怪奇物语》《哥斯拉：怪兽之王》这样的高成本电影，身边合作的都是这些大人物，让我觉得非常兴奋。”维拉·法梅加则扮演她的母亲艾玛·拉塞尔博士，她试图保护女儿远离周围的一切浩劫。“我的角色是一位科学家和一位母亲。和所有母亲一样，我想确保我的女儿在一个安全的世界里长大。”

　　《哥斯拉：怪兽之王》除了哥斯拉之外，还将带来一些宇宙中更可怕的怪物，比如魔斯拉和三个头的基多拉。道赫蒂透露：“这部电影将以米莉和维拉见证了魔斯拉现身来拉开序幕，我对原版电影非常忠实，因为我对这些生物有着很深的爱和热情。”与此同时，这部备受期待的电影，将为这个神话提供新的、令人兴奋的元素。


哥斯拉现身预告片

　　用导演的话来说：“当我还是个孩子的时候，我很失望地发现人类和恐龙从来没有一起生活过，所以《哥斯拉：怪兽之王》给了我展示古代生物和人类共存的机会。我认为我们所有关于海怪和龙的故事都是历史中的一部分，所以，魔斯拉、哥斯拉、金刚和其他生物，它们不只是巨型怪物，而是被崇拜的古代神——这是我们正在做的不同的事情。”


　　华纳终于将第一部讲述超级英雄“沙赞”的独立电影，从DC漫画搬上了大银幕。该片由大卫·F·桑德伯格《关灯以后》《安娜贝尔2：诞生》）执导，讲述了一个男孩只要一喊出“沙赞”这个词，就能变身为超级英雄的故事。

　　在SDCC举行的《雷霆沙赞！》新闻发布会上，主演扎克瑞·莱维说，他扮演了一个很棒的角色：“这个角色非常有趣，我像所有孩子一样，在成长过程中希望自己能成为某种超级英雄。直到今天，作为一个成年人，我仍然会在梦中醒来，梦到自己可以变异，能瞬间移动，或有者其他的超能力。我不是在开玩笑！”

扎克瑞与杰克·迪伦·格雷泽饰演一对儿好友

　　“所以这部电影其实是在实现我的愿望，更重要的是，沙赞成为超级英雄，他自己也惊呆了，他学习超能力的过程中也有很多乐趣。”

　　影片中获得非凡能量，成为“沙赞”的，是14岁的孤儿比利·巴特森，由亚瑟·安其饰演。他与扎克瑞在实现愿望的方面达成了一致，“这个故事讲的是一个孩子从想拥有一个家庭，到得到自己想要的，再到拥有了这些惊人的、可以让他飞起来、举起汽车和其它东西的超能力！所以，我认为很多人都会喜欢它。”

　　“这是一个非常独特的故事，轻松愉快，不像其他超级英雄电影那么黑暗，”杰克·迪伦·格雷泽补充道，他在片中饰演比利最好的朋友弗雷迪。“我喜欢主角不是一个坏蛋的设定，而是一个14岁的孩子，想知道如何成为一个超级英雄。”

　　当被问及为什么现在是推出《雷霆沙赞！》的合适时机，扎克瑞非常明确地说：“世界上有这么多疯狂的东西，但也有很多好的地方。我认为像这样的故事总是很有必要的，因为它们充满了希望，乐观和轻松。我们需要微笑！


沙赞变身充电宝

　　导演桑德伯格补充说:“只要是讲述一个好故事，什么时间都是合适的。”莱维笑着补刀:“你看，还是导演解释得快！”

作者：Jose Cuenca   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： SDCC 雷霆沙赞 哥斯拉2 哥斯拉：怪兽之王 华纳 JoseCuenca
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