网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

李冰冰杰森斯坦森亮相"巨齿鲨"记者会

与鲨鱼生死竞速 水下拍摄李冰冰挑战深潜

2018-07-29 16:22:47 来源：Mtime时光网

《巨齿鲨》主演李冰冰与杰森·斯坦森，还有导演乔·德特杜巴等主创在洛杉矶参加记者会。李冰冰状态十分不错，她这次将饰演一位中国女科学家，与杰森·斯坦森有不少对手戏。
       时光网讯 近日，《巨齿鲨》主演李冰冰杰森·斯坦森，还有导演乔·德特杜巴及其他主创一同出席在美国洛杉矶举行的记者会，并进行了数个媒体专访。李冰冰身穿玫粉色西装亮相，状态十分不错，她这次将饰演一位中国女科学家，与杰森·斯坦森有不少对手戏，同时也是一位母亲。

　　作为一部深海冒险巨制大作，《巨齿鲨》中有大部分惊险刺激的情节都在水下展开，这对于整个剧组而言并不是一场容易的挑战。

      谈及拍摄体验，对于本来就怕水的李冰冰来说，她需要克服内心的恐惧和身体的不适，李冰冰坦言自己在水下好几次都险些憋气到窒息。男主角杰森·斯坦森毫不掩饰激动之情，他此前曾透露：“你们知道，我有着多年的潜水经验，但却是第一次出演这样的电影，太刺激了！我热爱海洋，热爱潜水，出演这部电影让我意犹未尽！虽然这类电影都是大制作，幕后都有庞大的支持，但《巨齿鲨》的规模非常非常大！让人过瘾。”

       《巨齿鲨》根据美国作家史蒂夫·艾伦的同名小说改编，讲述了史前巨兽巨齿鲨意外逃离深海重现人间大开杀戒，为了化解这场浩劫，前美国海军陆战队深海潜水专家乔纳斯·泰勒（杰森·斯坦森饰）联手中国女科学家张苏茵（李冰冰饰），与巨齿鲨展开了殊死一搏的故事。

       由乔·德特杜巴执导，杰森·斯坦森、李冰冰、雷恩·威尔森、鲁比·罗丝、赵文瑄、蔡书雅等共同出演的动作科幻冒险大片《巨齿鲨》将于8月10日正式在全国上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 巨齿鲨 李冰冰 杰森斯坦森
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

巨齿鲨

巨齿鲨 (2018)

0.0

导演：乔·德特杜巴

主演：杰森·斯坦森

在线播放

李冰冰

李冰冰

Bingbing Li

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

杰森·斯坦森

杰森·斯坦森

Jason Statham

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (8)

发表

本周热读

1

2018圣地亚哥漫展预告片大集锦

巨制大片vs热门美剧 你被谁惊艳到了？

为期4天的圣地亚哥漫展圆满落幕，今年没有了漫威影业的..
2

雷霆万钧！《拯救大兵瑞恩》20周年

斯皮尔伯格如何逼真呈现诺曼底登陆？

现在，就让我们回到1997年，一起回溯《拯救大兵瑞恩》艰..
3

卡神《阿丽塔：战斗天使》发中文新预告

机械少女原是战斗精英 丧失记忆四面楚歌

《阿丽塔：战斗天使》第二款预告片给出故事脉络，影片改..
4

10亿算啥？盘点大银幕上的真·土豪

貌若潘安不如家里有矿？

突然继承了一大笔财产，是一种什么样的体验？
5

成龙乘直升机空降 为动作人付出落泪

成龙动作电影周闭幕 众星云集吴京获两项表彰

29
第四届成龙国际动作电影周在山西大同落幕，成龙乘直升机..

查看更多