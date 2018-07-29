时光网讯
近日，《巨齿鲨》
主演李冰冰
与杰森·斯坦森
，还有导演乔·德特杜巴
及其他主创一同出席在美国洛杉矶举行的记者会，并进行了数个媒体专访。李冰冰身穿玫粉色西装亮相，状态十分不错，她这次将饰演一位中国女科学家，与杰森·斯坦森有不少对手戏，同时也是一位母亲。
作为一部深海冒险巨制大作，《巨齿鲨》中有大部分惊险刺激的情节都在水下展开，这对于整个剧组而言并不是一场容易的挑战。
谈及拍摄体验，对于本来就怕水的李冰冰来说，她需要克服内心的恐惧和身体的不适，李冰冰坦言自己在水下好几次都险些憋气到窒息。男主角杰森·斯坦森毫不掩饰激动之情，他此前曾透露：“你们知道，我有着多年的潜水经验，但却是第一次出演这样的电影，太刺激了！我热爱海洋，热爱潜水，出演这部电影让我意犹未尽！虽然这类电影都是大制作，幕后都有庞大的支持，但《巨齿鲨》的规模非常非常大！让人过瘾。”
《巨齿鲨》
根据美国作家史蒂夫·艾伦的同名小说改编，讲述了史前巨兽巨齿鲨意外逃离深海重现人间大开杀戒，为了化解这场浩劫，前美国海军陆战队深海潜水专家乔纳斯·泰勒（杰森·斯坦森饰）联手中国女科学家张苏茵（李冰冰饰），与巨齿鲨展开了殊死一搏的故事。
由乔·德特杜巴执导，杰森·斯坦森、李冰冰、雷恩·威尔森、鲁比·罗丝、赵文瑄、蔡书雅等共同出演的动作科幻冒险大片《巨齿鲨》
将于8月10日正式在全国上映。
编辑：隐饮