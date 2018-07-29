作为一部深海冒险巨制大作，《巨齿鲨》中有大部分惊险刺激的情节都在水下展开，这对于整个剧组而言并不是一场容易的挑战。





谈及拍摄体验，对于本来就怕水的李冰冰来说，她需要克服内心的恐惧和身体的不适，李冰冰坦言自己在水下好几次都险些憋气到窒息。男主角杰森·斯坦森毫不掩饰激动之情，他此前曾透露：“你们知道，我有着多年的潜水经验，但却是第一次出演这样的电影，太刺激了！我热爱海洋，热爱潜水，出演这部电影让我意犹未尽！虽然这类电影都是大制作，幕后都有庞大的支持，但《巨齿鲨》的规模非常非常大！让人过瘾。”







