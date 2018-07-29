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定了！《碟中谍6》内地定档8月31日

《精灵旅社3》8.17登陆内地 八月大片多！

2018-07-29 20:25:08 来源：Mtime时光网

“阿汤哥”主演的《碟中谍6》内地定档8月31日，中国版定档海报曝光。此外还有《精灵旅社3》内地定档8月17日上映，这个八月进口大片有点多！
       时光网讯 7月29日晚，两部进口片宣布内地定档。《碟中谍6：全面瓦解》中国内地正式定档8月31日，中国版定档海报曝光！《精灵旅社3》宣布内地定档8月17日上映，再加上可能在八月下旬上映的《蚁人2》，这个八月大片有点多！

       《碟中谍6：全面瓦解》由“阿汤哥”汤姆·克鲁斯、亨利·卡维尔、西蒙·佩吉、丽贝卡·弗格森等主演，克里斯托弗·麦奎里执导，《碟中谍6》北美首日狂揽2300万票房，创下该系列最高开画票房。《碟中谍6》北美开画后口碑不错，目前烂番茄新鲜指数又从93%提升到98%，而且Fandango调查数据显示，《碟中谍6》是阿汤哥所有影片中预售最强的，也超越《谍影重重》系列所有影片。

       《精灵旅社3》将在8月17日登陆内地院线，该片由前作导演格恩迪·塔塔科夫斯基回归执导， 亚当·桑德勒、安迪·萨姆伯格和赛琳娜·戈麦斯等配音阵容也悉数回归。这部续集讲述梅菲丝安排了一场家庭旅行，本打算放松自己并带给德古拉惊喜，不料却陷入德古拉和其他精灵的死对头范海辛所布下的陷阱。

       《精灵旅社3》本月13日率先登陆北美院线，开画成绩在所有16部索尼动画部作品中高居亚军，仅次于《精灵旅社2》。该片在烂番茄网站得到60%的媒体好评率（67家媒体中有40家给予正面好评），新鲜度高于《精灵旅社》的44%和《精灵旅社2》的55%。目前该片的北美票房累计突破1亿美元，全球票房达2.3亿美元。

   编辑：隐饮

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关键词： 碟中谍6 精灵旅社3
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