时光网讯
7月29日晚，两部进口片宣布内地定档。《碟中谍6：全面瓦解》
中国内地正式定档8月31日，中国版定档海报曝光！《精灵旅社3》
宣布内地定档8月17日上映，再加上可能在八月下旬上映的《蚁人2》，这个八月大片有点多！
《碟中谍6：全面瓦解》
由“阿汤哥”汤姆·克鲁斯、亨利·卡维尔、西蒙·佩吉、丽贝卡·弗格森等主演，克里斯托弗·麦奎里执导，《碟中谍6》
北美首日狂揽2300万票房，创下该系列最高开画票房。《碟中谍6》
北美开画后口碑不错，目前烂番茄新鲜指数又从93%提升到98%，而且Fandango调查数据显示，《碟中谍6》
是阿汤哥所有影片中预售最强的，也超越《谍影重重》
系列所有影片。
《精灵旅社3》
将在8月17日登陆内地院线，该片由前作导演格恩迪·塔塔科夫斯基回归执导， 亚当·桑德勒、安迪·萨姆伯格和赛琳娜·戈麦斯等配音阵容也悉数回归。这部续集讲述梅菲丝安排了一场家庭旅行，本打算放松自己并带给德古拉惊喜，不料却陷入德古拉和其他精灵的死对头范海辛所布下的陷阱。
《精灵旅社3》
本月13日率先登陆北美院线，开画成绩在所有16部索尼动画部作品中高居亚军，仅次于《精灵旅社2》
。该片在烂番茄网站得到60%的媒体好评率（67家媒体中有40家给予正面好评），新鲜度高于《精灵旅社》
的44%和《精灵旅社2》
的55%。目前该片的北美票房累计突破1亿美元，全球票房达2.3亿美元。
编辑：隐饮