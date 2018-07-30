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"星际迷航3"编剧执笔剧版《指环王》

可能重返新西兰拍摄 先导海报首度曝光

2018-07-30 07:46:05 来源：Mtime时光网

亚马逊天价预算剧版《指环王》有了大进展——确认核心编剧成员。

　　时光网讯 亚马逊天价预算剧版《指环王》（《魔戒》）有了大进展：找到了编剧。在上周的电视批评协会媒体发布会上，亚马逊宣布编剧搭档John D. PaynePatrick McKay将任该剧的领头编剧(也可能还有新编剧加入)，同时兼任制片人。

剧版《指环王》领头编剧组合

　　这对编剧搭档曾执笔《星际迷航3：超越星辰》，是2020年上映影片《哥斯拉大战金刚》编剧成员。他们也正在执笔《星际迷航》系列的第四部。亚马逊表示，他们在约谈了大量编剧后，才确定了这二人。

　　上月，电影版《指环王》系列导演彼得·杰克逊向媒体表示，自己没有意愿执导剧版《指环王》。他表示：“大概一年前吧，亚马逊给我打过电话让我参与他们的电视剧项目，看起来很吸引人，但我不会参与的，原因很简单，我之前从没弄过长篇剧集，让我当《魔戒》剧集的Showrunner（制片人）不明智。”

　　然而消息人士指出，彼得·杰克逊是否加盟剧版、剧版是否跟电影一样在新西兰拍摄，仍在磋商中。

剧版《指环王》首曝先导海报

　　据悉，剧版将不会忠实翻拍电影，而算是《魔戒》前传，讲述《魔戒:护戒使者》之前的故事。预计弗罗多、山姆等角色不会出现，甘道夫、精灵王子可能会有。据悉，亚马逊未来还可能继续开发衍生剧。

　　此前媒体报道，剧版《指环王》投入将可能高达5亿美元。亚马逊已经花2.5亿美元买下剧集改编版权，而已经预定的两季制作费及宣传费，将花费另外2.5亿美元。《指环王》将成为史上最贵的电视剧之一。

　　美剧《指环王》系列将由亚马逊联手托尔金资产公司（托尔金家族成员运营，管理其著作版权）、哈珀柯林斯出版集团、以及华纳兄弟的新线电影公司制作。

　　该剧有望在2020年或2021年上线，故事和角色尚保密，只确定不是重制电影，但也不是完全推倒重来，所以主角还会是“我们喜欢的那些角色”(电影中出现了的角色)。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 魔戒 指环王 亚马逊
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