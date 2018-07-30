亚马逊天价预算剧版《指环王》有了大进展——确认核心编剧成员。





























美剧《指环王》系列将由亚马逊联手托尔金资产公司（托尔金家族成员运营，管理其著作版权）、哈珀柯林斯出版集团、以及华纳兄弟的新线电影公司制作。





该剧有望在2020年或2021年上线，故事和角色尚保密，只确定不是重制电影，但也不是完全推倒重来，所以主角还会是“我们喜欢的那些角色”(电影中出现了的角色)。