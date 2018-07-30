北美周末票房：《碟中谍6》打破《碟中谍2》北美首周末开画成绩；老片《妈妈咪呀2》《制裁特攻》集体跳水，拉低大盘表现。



























截止周日，2018年北美暑期档累计票房已升至33.8亿美元，同比去年的涨幅收窄至12.1%；而2018年度累计票房已攀升至73.28亿美元，仍比去年同期大涨8.3%。





北美周末票房前十名 2018.07.27 - 07.29（单位：万美元）











