时光网讯
7月份的最后一个周末，北美市场并没因为阿汤哥的到来而出现回暖。派拉蒙影业发行的特工动作大片《碟中谍6：全面瓦解》
首周末登陆4300多家影院，开画周末斩获6150万美元，如预期空降最新北美周末票房榜冠军。《碟中谍6》开画不但超越前作创下系列最佳开画表现，同时也是派拉蒙公司今年暑期档首次登顶周末榜。
环球发行的歌舞续集《妈妈咪呀2》
次周末再收1500万美元，较开画周末大跌57%，连续两周位列周末票房亚军
。
索尼的犯罪动作片《伸冤人2》
次周末跳水超六成，次周末以1400万美元的成绩退居周末榜季军。动画续集《精灵旅社3》
周末再跌近半后排在第四，累计票房已升至1.19亿美元。
虽然新片开画表现还算中规中矩，但老片却普遍呈现跳水走势，周末大盘也因此调头走低。2018年第30个周末前12名影片累计票房报1.46亿美元，周末大盘环比下跌9%，创下近八周来最低水平。不过，周末市场大盘仍比《敦刻尔克》
蝉联冠军的去年同期（大盘1.38亿美元）上扬5.8%。
截止周日，2018年北美暑期档累计票房已升至33.8亿美元，同比去年的涨幅收窄至12.1%；而2018年度累计票房已攀升至73.28亿美元，仍比去年同期大涨8.3%。
北美周末票房前十名 2018.07.27 - 07.29（单位：万美元）
华纳发行的动画电影《少年泰坦出击》
上周末在3188家影院开画，首周末三天录得1051万美元，排在周末票房第五名。这部投资仅1000万美元的超级英雄动画喜剧是2013年卡通频道喜剧动画《少年泰坦出击》的电影版，也是《飞天小女警大电影》和《乐高忍者大电影》
后第三部根据卡通频道剧集改编的院线动画电影。影片故事讲述罗宾带领整个团队去好莱坞争取属于自己的院线电影，不料却遭遇地球上最具威胁的反派重创。
《少年泰坦出击电影版》媒体评价非常出色，烂番茄媒体好评率高达90%（均分7.3）。媒体评价影片“提炼出剧集角色的魅力所在，带给观众清爽愉快的观影之旅”，虽然其“幽默桥段稍显古怪，但是无法掩饰主创们的奇思妙想”。本片是华纳动画部的第五部作品，虽然其开画表现远不及《乐高动画大电影》等片，但超成本线的开画表现基本符合预期。
狮门发行的喜剧《盲点》
上周末扩至523家影院进行放映，周末再收133万美元，较前一周末暴涨近三倍。《盲点》
来源于圣丹斯电影节展映，以喜剧的方式讲述了一个关于种族歧视的故事，片中的嘻哈元素也受到影评人的广泛称赞，在烂番茄网站录得高达91%的媒体好评率。
A24发行的青春喜剧《八年级》
上周末也扩映至158家影院大规模点映，周末三天报收132万美元，升至周末榜第14名。在明显扩馆后，由90后新人导演博·伯翰掌镜的这部影片同比大涨六成，馆均票房也维持较高水平。点映三周后，这部烂番茄好评率高达99%的影片累计票房已达179万美元。
另一方面，A24发行的恐怖片《遗传厄运》
全球累计票房已达7770万美元，即将打破公司票房纪录保持者《伯德小姐》
（7820万美元）。