时光网讯
在刚刚举办的美国电视人评论协会（TCA）上，Netflix为旗下的限定剧集《疯子》
公布了首播日期，这部由“石头姐”艾玛·斯通
与乔纳·希尔
（已经不再是小胖子了！）共同出演的黑色喜剧，将于9月21日与观众们在流媒体上见面，Netflix还发布了一款让人不知所云的先导预告片。
美剧《疯子》
设置在一个跟我们现在所生活的世界有点儿相似的背景中，讲述了Annie Landsberg（石头姐）和Owen Milgrim（乔纳饰）的故事。这两位陌生人因为各自不同的原因，在一种神秘药物的晚期实验阶段相互靠近。Annie是个愤愤不平、毫无目标的废柴，对自己和母亲与姐姐间关系的破裂念念不忘。Owen是富有纽约实业家的第五个儿子，终其一生在与富有争议的精神分裂症诊断做斗争。
两个人过得都不怎么样，而一种崭新又彻底的药物治疗横空出世，它的发明者James K. Mantleray博士（贾斯汀·塞洛克斯
饰，预告片中的旁白也是他）许诺，可以修复任何关于精神的东西，不管是精神疾病还是心碎。这种药物试验把男女主角和其他十位陌生人吸引到了一家药物与生物工厂中，开始了为期3天的实验。
他们得到的保证是，这种药一定不会有并发症或者副作用之类的，还能一劳永逸地解决他们所有的问题。不过我们也知道，这种情况下，剧情一定不会这么发展，不然就没法往下演了。预告片中的旁白说：“一旦当你开始欣赏精神的结构，没有理由相信，关于我们的一切还有不能够改变的，精神是可以解决的”。