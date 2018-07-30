







他们得到的保证是，这种药一定不会有并发症或者副作用之类的，还能一劳永逸地解决他们所有的问题。不过我们也知道，这种情况下，剧情一定不会这么发展，不然就没法往下演了。预告片中的旁白说：“一旦当你开始欣赏精神的结构，没有理由相信，关于我们的一切还有不能够改变的，精神是可以解决的”。







