时光网讯
近日，将于8月29日开幕的第75届威尼斯电影节，公布了各单元入围名单。由福斯探照灯影业发行的历史传记电影《宠儿》
（暂译）入围主竞赛单元，并与其它20部影片角逐金狮奖的殊荣。与此同时，片方曝光了两张全新剧照，油画品质堪称瑰丽，令人一时心驰神往。
荒诞宫廷剧画面绝美
新剧照“石头姐”美到窒息
《宠儿》
自筹备以来就备受关注，第一支预告片在千呼万唤中放出之后更是好评不断。预告片中充满了荒诞的幽默色彩，却也在台词与画面中不断透露出阴谋味道，而画面更是堪称每一帧都能做壁纸的效果，完美复现了18世纪英格兰皇室贵族的奢靡之气。
此次曝光的两张剧照更是绝美到令人窒息，考究的服饰造型，以油画为背景的装潢极尽奢幻与文艺气息，“石头姐”艾玛·斯通端庄静坐美艳不可方物，眸子凝望远方充满淡然，她似乎在思索着什么。另外一面，公爵夫人蕾切尔·薇姿以卑微之姿正在献媚，她的耳旁风似乎令女王奥莉薇娅·柯尔曼震怒。
都说三个女人一台戏，这场由三位女神领衔主演的宫廷大戏更是火花四射，确认下眼神，三人完全不同的表情语言颇有深意。别致的布景、精美的道具与复杂的人物关系相得益彰，视觉冲击力极强，令人无限期待。
蕾切尔·薇姿
入围威尼斯点燃纽约电影节
值得一提的是，福斯电影去年一部《水形物语》
在各大电影节大放异彩，不仅是奥斯卡最大赢家，在第74届威尼斯电影节也是傲视群雄揽下了金狮奖。该片导演吉尔莫·德尔·托罗
将是第75届威尼斯电影节评审团评委主席，他的黑色浪漫童话风能否与《宠儿》
导演欧格斯·兰斯莫斯的黑色荒诞产生共鸣呢？
而早在第68届威尼斯电影节，欧格斯·兰斯莫斯就凭借电影《阿尔卑斯》
获得过最佳编剧奖，奥斯卡影后“石头姐”也获得过第73届威尼斯电影节的最佳女演员奖，此次入围威尼斯主竞单元并作为第56届纽约电影节开幕片，《宠儿》
的野心可谓不小。
奥莉薇娅·柯尔曼