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石头姐与蕾切尔薇姿宫斗新片入围威尼斯

三个女人一台戏 新剧照油画品质奢华考究

2018-07-30 08:47:22 来源：Mtime时光网

艾玛·斯通与蕾切尔·薇姿出演了希腊导演欧格斯·兰斯莫斯的新作《宠儿》，入围了威尼斯电影节的主竞赛单元，片方曝光了两张新剧照。


　　时光网讯　近日，将于8月29日开幕的第75届威尼斯电影节，公布了各单元入围名单。由福斯探照灯影业发行的历史传记电影《宠儿》（暂译）入围主竞赛单元，并与其它20部影片角逐金狮奖的殊荣。与此同时，片方曝光了两张全新剧照，油画品质堪称瑰丽，令人一时心驰神往。

　　《宠儿》由希腊著名导演欧格斯·兰斯莫斯执导，艾玛·斯通蕾切尔·薇姿奥莉薇娅·柯尔曼尼古拉斯·霍尔特乔·阿尔文等众多实力大咖联袂主演。影片以18世纪早期英格兰最后一位女王安妮（奥莉薇娅·柯尔曼饰）的统治时代为背景，讲述了公爵夫人莎拉·邱吉尔（蕾切尔·薇姿饰）与女仆阿比盖尔·希尔（艾玛·斯通饰）为得到安妮女王信任，而上演了一场场勾心斗角的夺宠故事。



荒诞宫廷剧画面绝美 
新剧照“石头姐”美到窒息

　　《宠儿》自筹备以来就备受关注，第一支预告片在千呼万唤中放出之后更是好评不断。预告片中充满了荒诞的幽默色彩，却也在台词与画面中不断透露出阴谋味道，而画面更是堪称每一帧都能做壁纸的效果，完美复现了18世纪英格兰皇室贵族的奢靡之气。

《宠儿》先行版预告片

　　此次曝光的两张剧照更是绝美到令人窒息，考究的服饰造型，以油画为背景的装潢极尽奢幻与文艺气息，“石头姐”艾玛·斯通端庄静坐美艳不可方物，眸子凝望远方充满淡然，她似乎在思索着什么。另外一面，公爵夫人蕾切尔·薇姿以卑微之姿正在献媚，她的耳旁风似乎令女王奥莉薇娅·柯尔曼震怒。

　　都说三个女人一台戏，这场由三位女神领衔主演的宫廷大戏更是火花四射，确认下眼神，三人完全不同的表情语言颇有深意。别致的布景、精美的道具与复杂的人物关系相得益彰，视觉冲击力极强，令人无限期待。


蕾切尔·薇姿

金牌团队保驾护航《宠儿》
入围威尼斯点燃纽约电影节

　　《宠儿》由希腊近年最具影响力的导演欧格斯·兰斯莫斯操刀，他执导的作品有《狗牙》《阿尔卑斯》《圣鹿之死》《龙虾》等，每一部都堪称口碑之作。Deborah Davis托尼·麦克纳马拉（代表作品《青春旋律》《静谧湖的怒火》）编写剧本，为影片的精良品质保驾护航。

这款海报倒是非常朴素

　　演员方面，除了汇聚了奥斯卡影后艾玛·斯通（代表作品《爱乐之城》《超凡蜘蛛侠》）、第78届奥斯卡最佳女配获得者蕾切尔·薇姿（代表作品《不朽的园丁》）、金球奖最佳女配奥莉薇娅·柯尔曼（代表作品《暴龙》《东方快车谋杀案》）等三位重量级女演员之外。尼古拉斯·霍尔特（代表作品《X战警：第一战》）、乔·阿尔文（代表作品《比利·林恩的中场战事》的加盟，也令影片蓬荜生辉。

　　值得一提的是，福斯电影去年一部《水形物语》在各大电影节大放异彩，不仅是奥斯卡最大赢家，在第74届威尼斯电影节也是傲视群雄揽下了金狮奖。该片导演吉尔莫·德尔·托罗将是第75届威尼斯电影节评审团评委主席，他的黑色浪漫童话风能否与《宠儿》导演欧格斯·兰斯莫斯的黑色荒诞产生共鸣呢？

　　而早在第68届威尼斯电影节，欧格斯·兰斯莫斯就凭借电影《阿尔卑斯》获得过最佳编剧奖，奥斯卡影后“石头姐”也获得过第73届威尼斯电影节的最佳女演员奖，此次入围威尼斯主竞单元并作为第56届纽约电影节开幕片，《宠儿》的野心可谓不小。


奥莉薇娅·柯尔曼

　　《宠儿》将于今年11月23日北美上映。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 宠儿 威尼斯 石头姐 艾玛·斯通
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导演：欧格斯·兰斯莫斯

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