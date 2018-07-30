是枝裕和执导，Lily Franky、安藤樱、松冈茉优、城桧吏、佐佐木美结、树木希林等主演的电影《小偷家族》曝光中国定制版预告，该片主演Lily Franky和佐佐木美结将来华为影片造势宣传。





中国定制版预告以爱动人 诠释“短暂温暖一生牵绊”





本次发布的中国定制版预告，保持着影片淡然却温暖的风格，于细节中见真情。这是有些奇怪的一家人，他们偷窃，他们明明很穷却还要捡回被遗弃的小女孩，他们隐瞒奶奶的存在，这一切都让人觉得“不正常”。





可是，他们的日常相处又跟真正的家人没什么两样。妹妹换牙了，哥哥帮她把牙齿扔到屋顶上；爸爸给儿子女儿变魔术，逗他们笑；一家人围坐在一起吃饭一起去海边嬉戏，他们在一起的每一个表情都是开心的，每一个瞬间都是充满欢乐的。这样一个“不正常”却十分温馨的家庭能维持多久，没有人知道答案。





预告中，妈妈说道：“我们是被她选中的”，其实这家人何尝不是互相选中了彼此呢。他们因为爱走到了一起，因为爱认定彼此为最亲密的家人。纵使他们只能一起度过短暂的时间，这份温暖与爱，也足够成为他们一生的牵绊。





《小偷家族》主创将来华 金棕榈影片提前预定八月感动





近日，戛纳金棕榈大奖影片《小偷家族》主创Lily Franky、佐佐木美结将来华宣传，与中国观众近距离互动，分享影片创作细节。在各大平台上，影片对家的重新定义，对家庭关系的探讨，以及对家庭成员之间情感的刻画，成为了观众们热议的焦点。





“家庭、亲情的定义被颠覆，却让人感到一种别样的温暖，冷不丁就默默流下泪来”“果然是从不让人失望的是枝裕和，每个细节都充满了怀抱冷酷现实的温柔”“这个家庭里的人是萍水相逢，可他们之间的关怀与温暖却不是逢场作戏”，从种种走心评论中，可以感受到《小偷家族》确实走进了观众们的心里。





8月3日，相信《小偷家族》必将不负众望，带来不一样的惊喜与感动。