《妈妈咪呀2》发布新特辑“再遇唐娜”，披露全新的歌舞场面，并追溯电影灵魂人物唐娜的故事，奥斯卡影后梅丽尔·斯特里普与备受瞩目的英国女演员莉莉·詹姆斯分饰她中年与年轻时期。

















莉莉坦言，梅丽尔是“这个时代最优秀的女演员”，饰演她的经典角色的年轻时候，令人“一半是害怕，一半是兴奋”。为了演好这个角色，她把第一部《妈妈咪呀！》反复看了十几遍。梅丽尔称赞她“体内有强大的能量，具有年轻时唐娜的那股劲头”，歌声“令人惊叹”，“能把屋顶也能掀掉”，整体表现堪称“完美”。





作为影片监制并同时是ABBA成员之一的比约恩·奥瓦尔斯也对莉莉的演唱表示惊喜，称赞莉莉不同寻常，“在唱歌时是一个天生会讲故事的人”，“听她演绎我们的歌曲，是一大享受”。





除了奥斯卡影后梅丽尔·斯特里普回归角色，莉莉·詹姆斯全新加盟，《妈妈咪呀2》中包括奥斯卡影帝科林·费斯、阿曼达·塞弗里德、皮尔斯·布鲁斯南、多米尼克·库珀等在内的超强原班卡司将悉数回归，同时，流行音乐天后及奥斯卡影后雪儿、“教父”安迪·加西亚也将全新加盟。