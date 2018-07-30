时光网讯
由经典音乐剧改编的电影《妈妈咪呀2》
将于本周五正式登陆中国内地院线。影片今日发布新特辑“再遇唐娜”，披露全新的歌舞场面，并追溯电影灵魂人物唐娜的故事，奥斯卡影后梅丽尔·斯特里普
与备受瞩目的英国年轻女演员莉莉·詹姆斯
分饰她中年与年轻时期，塑造了一个动人饱满的女性形象。
《妈妈咪呀！》
系列一直以来都借由女主角唐娜传达出一种积极生活的态度。她美好又充满意外的情感经历、敢于独自闯荡陌生世界的勇气，面对生活时的自信、独立和乐观，令她成为“深受观众喜爱”的角色。《妈妈咪呀2》的故事将在唐娜年轻时和现在的时空交错进行，展现了年轻唐娜跟随内心探索命运的故事。而梅丽尔和莉莉用精湛的演技和精彩的歌舞表演，细致地表现出了唐娜的心境变化，令这个角色立体、生动。
莉莉坦言，梅丽尔是“这个时代最优秀的女演员”，饰演她的经典角色的年轻时候，令人“一半是害怕，一半是兴奋”。为了演好这个角色，她把第一部《妈妈咪呀！》反复看了十几遍。梅丽尔称赞她“体内有强大的能量，具有年轻时唐娜的那股劲头”，歌声“令人惊叹”，“能把屋顶也能掀掉”，整体表现堪称“完美”。
作为影片监制并同时是ABBA成员之一的比约恩·奥瓦尔斯也对莉莉的演唱表示惊喜，称赞莉莉不同寻常，“在唱歌时是一个天生会讲故事的人”，“听她演绎我们的歌曲，是一大享受”。
除了奥斯卡影后梅丽尔·斯特里普回归角色，莉莉·詹姆斯全新加盟，《妈妈咪呀2》中包括奥斯卡影帝科林·费斯、阿曼达·塞弗里德、皮尔斯·布鲁斯南、多米尼克·库珀等在内的超强原班卡司将悉数回归，同时，流行音乐天后及奥斯卡影后雪儿、“教父”安迪·加西亚也将全新加盟。