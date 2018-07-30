《蚁人2：黄蜂女现身》宣布内地定档8月24日，并同时发布中国版海报。《蚁人2》不仅在剧情承接《美队3》与《复联3》，而且本片的彩蛋更是跟《复联3》直接相关。













本次首发的中文正式海报中，巨型蚁人和黄蜂女，一大一小联手出击，在闹市街头迎战反派。经历了与复仇者联盟作战的洗礼之后，斯科特·朗因为他的蚁人身份卷入重重麻烦，而另一边，神秘反派“幽灵”的出现，则搅乱霍普和皮姆博士的救援计划。好在这一次，蚁人不再单打独斗——穿上黄蜂女战衣的霍普成为了蚁人的最佳搭档。拥有高科技装备、头脑冷静、身手敏捷的她，风头甚至盖过了蚁人。





新技能亮相 不以大小论英雄





在新片中，既能变大又能变小的蚁人，和身手敏捷、装备精良的黄蜂女组队出击，擦出新的火花。蚁人在《美国队长3》中惊艳亮相的巨大化能力，如今也已掌握得炉火纯青——他在街头拖拽失控卡车，与黄蜂女一起激斗大反派幽灵，甚至在旧金山湾区潜水，探出头时使渡船上的乘客大惊失色。





别看战斗中的黄蜂女体型微小，她在影片中不仅秀出自己的拳脚功夫，更凭借翅膀和镭射枪等高科技装备教训对手，丝毫不逊于蚁人。在一场厨房大战中，她独斗多位魁梧大汉，不仅在飞舞的刀尖上行走，更利用巨大化的盐罐痛击对手。继承自父亲的优秀头脑也在战斗中发挥作用，面对反派的追杀她毫不慌张，利用货车的自由缩放功能顶翻了对手的车辆。





众巨星加持 精彩故事乐趣无穷













日前《蚁人2：黄蜂女现身》已在世界各地陆续上映，反响热烈，更是勇夺韩国年度首周末票房亚军，仅次于《复仇者联盟3》。本片不仅票房告捷，而且备受媒体好评: 《综艺》评价本片是一出流畅而充满亮点的大制作喜剧；《好莱坞报道者》称之为十年来最有趣的漫威电影，将本片期待值推向高潮。





《蚁人2：黄蜂女现身》依然由佩顿·里德（Peyton Reed）执导，漫威影业主席凯文·费奇(Kevin Feige)制片，将于8月24日，3D/IMAX 3D/中国巨幕/杜比影院全国上映。

编辑：Joker