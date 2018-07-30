网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

衔接"复联3"!《蚁人2》内地定档8.24

忙组队缺席"无限战争" 以小搏大超凡搭档

2018-07-30 10:17:29 来源：Mtime时光网

《蚁人2：黄蜂女现身》宣布内地定档8月24日，并同时发布中国版海报。《蚁人2》不仅在剧情承接《美队3》与《复联3》，而且本片的彩蛋更是跟《复联3》直接相关。
　　时光网讯 北京时间7月30日消息，由中影华夏发行，迪士尼影业出品，漫威影业制作的全新超级英雄大作《蚁人2：黄蜂女现身》（Ant-Man and the Wasp）正式宣布定档，将于8月24日全国上映，并同时发布中国版海报。

《复联3》后，超凡搭档再度出击

正式中字预告

　　2015年的《蚁人》中，蚁人带着其轻松搞笑的风格横空出世。而在《美国队长3》中，蚁人作为秘密王牌与美国队长一行人并肩作战，其巨人形态给钢铁侠阵营带来了不少麻烦。即将上映的《蚁人2：黄蜂女现身》不仅在剧情对这两部电影都有所承接，而且本片的彩蛋更是跟《复仇者联盟3》直接相关。

　　本次首发的中文正式海报中，巨型蚁人和黄蜂女，一大一小联手出击，在闹市街头迎战反派。经历了与复仇者联盟作战的洗礼之后，斯科特·朗因为他的蚁人身份卷入重重麻烦，而另一边，神秘反派“幽灵”的出现，则搅乱霍普和皮姆博士的救援计划。好在这一次，蚁人不再单打独斗——穿上黄蜂女战衣的霍普成为了蚁人的最佳搭档。拥有高科技装备、头脑冷静、身手敏捷的她，风头甚至盖过了蚁人。

新技能亮相  不以大小论英雄

　　在新片中，既能变大又能变小的蚁人，和身手敏捷、装备精良的黄蜂女组队出击，擦出新的火花。蚁人在《美国队长3》中惊艳亮相的巨大化能力，如今也已掌握得炉火纯青——他在街头拖拽失控卡车，与黄蜂女一起激斗大反派幽灵，甚至在旧金山湾区潜水，探出头时使渡船上的乘客大惊失色。

　　别看战斗中的黄蜂女体型微小，她在影片中不仅秀出自己的拳脚功夫，更凭借翅膀和镭射枪等高科技装备教训对手，丝毫不逊于蚁人。在一场厨房大战中，她独斗多位魁梧大汉，不仅在飞舞的刀尖上行走，更利用巨大化的盐罐痛击对手。继承自父亲的优秀头脑也在战斗中发挥作用，面对反派的追杀她毫不慌张，利用货车的自由缩放功能顶翻了对手的车辆。

众巨星加持  精彩故事乐趣无穷

　　本片由《蚁人》原班人马倾力打造，保罗·路德(Paul Rudd)再度饰演蚁人，伊万杰琳·莉莉(Evangeline Lilly)不仅回归霍普·凡·戴恩一角，更将首次披上黄蜂女战衣。此外，前作中饰演汉克·皮姆的两度奥斯卡获奖者迈克尔·道格拉斯(Michael Douglas)也将再度出山。

　　不仅如此，《蚁人2：黄蜂女现身》还有更多巨星加盟——在前作中惊鸿一瞥的初代黄蜂女珍妮特·凡·戴恩，将由奥斯卡提名获得者，好莱坞著名影星米歇尔·菲佛(Michelle Pfeiffer)饰演。本片制片人布鲁萨德说：“我们需要一个才华横溢、气势逼人的女演员，通过她的才华和能力支撑这个角色，贯穿电影始终。能看到米歇尔以如此盛大的方式进入漫威电影宇宙真是太棒了。”而本片的另一个新角色比尔·福斯特博士，将由资深戏骨劳伦斯·菲什伯恩（Laurence Fishburne）饰演。

　　日前《蚁人2：黄蜂女现身》已在世界各地陆续上映，反响热烈，更是勇夺韩国年度首周末票房亚军，仅次于《复仇者联盟3》。本片不仅票房告捷，而且备受媒体好评: 《综艺》评价本片是一出流畅而充满亮点的大制作喜剧；《好莱坞报道者》称之为十年来最有趣的漫威电影，将本片期待值推向高潮。

　　《蚁人2：黄蜂女现身》依然由佩顿·里德（Peyton Reed）执导，漫威影业主席凯文·费奇(Kevin Feige)制片，将于8月24日，3D/IMAX 3D/中国巨幕/杜比影院全国上映。

   编辑：Joker

关键词： 蚁人2 定档 海报
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

蚁人2：黄蜂女现身

蚁人2：黄蜂女现身 (2018)

7.7

导演：佩顿·里德

主演：保罗·路德

在线播放

保罗·路德

保罗·路德

Paul Rudd

职业：演员 | 编剧

查看影人作品  >

伊万杰琳·莉莉

伊万杰琳·莉莉

Evangeline Lilly

职业：演员

查看影人作品  >

迈克尔·道格拉斯

迈克尔·道格拉斯

Michael Douglas

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (7)

发表

本周热读

1

2018圣地亚哥漫展预告片大集锦

巨制大片vs热门美剧 你被谁惊艳到了？

为期4天的圣地亚哥漫展圆满落幕，今年没有了漫威影业的..
2

10亿算啥？盘点大银幕上的真·土豪

貌若潘安不如家里有矿？

突然继承了一大笔财产，是一种什么样的体验？
3

文艺片上瘾指北：从入门到精通

观影玄学！围观文艺片的正确打开方式

又名：《一个普通观众的自我修养》
4

卡神《阿丽塔：战斗天使》发中文新预告

机械少女原是战斗精英 丧失记忆四面楚歌

《阿丽塔：战斗天使》第二款预告片给出故事脉络，影片改..
5

成龙乘直升机空降 为动作人付出落泪

成龙动作电影周闭幕 众星云集吴京获两项表彰

29
第四届成龙国际动作电影周在山西大同落幕，成龙乘直升机..

查看更多