时光网讯
北京时间7月30日消息，由中影华夏发行，迪士尼影业出品，漫威影业制作的全新超级英雄大作《蚁人2：黄蜂女现身》
（Ant-Man and the Wasp）正式宣布定档，将于8月24日全国上映，并同时发布中国版海报。
2015年的《蚁人》
中，蚁人带着其轻松搞笑的风格横空出世。而在《美国队长3》
中，蚁人作为秘密王牌与美国队长一行人并肩作战，其巨人形态给钢铁侠阵营带来了不少麻烦。即将上映的《蚁人2：黄蜂女现身》不仅在剧情对这两部电影都有所承接，而且本片的彩蛋更是跟《复仇者联盟3》直接相关。
本次首发的中文正式海报中，巨型蚁人和黄蜂女，一大一小联手出击，在闹市街头迎战反派。经历了与复仇者联盟作战的洗礼之后，斯科特·朗因为他的蚁人身份卷入重重麻烦，而另一边，神秘反派“幽灵”的出现，则搅乱霍普和皮姆博士的救援计划。好在这一次，蚁人不再单打独斗——穿上黄蜂女战衣的霍普成为了蚁人的最佳搭档。拥有高科技装备、头脑冷静、身手敏捷的她，风头甚至盖过了蚁人。
新技能亮相 不以大小论英雄
在新片中，既能变大又能变小的蚁人，和身手敏捷、装备精良的黄蜂女组队出击，擦出新的火花。蚁人在《美国队长3》中惊艳亮相的巨大化能力，如今也已掌握得炉火纯青——他在街头拖拽失控卡车，与黄蜂女一起激斗大反派幽灵，甚至在旧金山湾区潜水，探出头时使渡船上的乘客大惊失色。
别看战斗中的黄蜂女体型微小，她在影片中不仅秀出自己的拳脚功夫，更凭借翅膀和镭射枪等高科技装备教训对手，丝毫不逊于蚁人。在一场厨房大战中，她独斗多位魁梧大汉，不仅在飞舞的刀尖上行走，更利用巨大化的盐罐痛击对手。继承自父亲的优秀头脑也在战斗中发挥作用，面对反派的追杀她毫不慌张，利用货车的自由缩放功能顶翻了对手的车辆。
众巨星加持 精彩故事乐趣无穷
本片由《蚁人》
原班人马倾力打造，保罗·路德
(Paul Rudd)再度饰演蚁人，伊万杰琳·莉莉
(Evangeline Lilly)不仅回归霍普·凡·戴恩一角，更将首次披上黄蜂女战衣。此外，前作中饰演汉克·皮姆的两度奥斯卡获奖者迈克尔·道格拉斯
(Michael Douglas)也将再度出山。
不仅如此，《蚁人2：黄蜂女现身》还有更多巨星加盟——在前作中惊鸿一瞥的初代黄蜂女珍妮特·凡·戴恩，将由奥斯卡提名获得者，好莱坞著名影星米歇尔·菲佛
(Michelle Pfeiffer)饰演。本片制片人布鲁萨德说：“我们需要一个才华横溢、气势逼人的女演员，通过她的才华和能力支撑这个角色，贯穿电影始终。能看到米歇尔以如此盛大的方式进入漫威电影宇宙真是太棒了。”而本片的另一个新角色比尔·福斯特博士，将由资深戏骨劳伦斯·菲什伯恩
（Laurence Fishburne）饰演。
日前《蚁人2：黄蜂女现身》已在世界各地陆续上映，反响热烈，更是勇夺韩国年度首周末票房亚军，仅次于《复仇者联盟3》。本片不仅票房告捷，而且备受媒体好评: 《综艺》评价本片是一出流畅而充满亮点的大制作喜剧；《好莱坞报道者》称之为十年来最有趣的漫威电影，将本片期待值推向高潮。
《蚁人2：黄蜂女现身》依然由佩顿·里德（Peyton Reed）执导，漫威影业主席凯文·费奇(Kevin Feige)制片，将于8月24日，3D/IMAX 3D/中国巨幕/杜比影院全国上映。
编辑：Joker