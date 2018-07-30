信中彭昱畅写道：“想想我们两个的名字——时分和时秒，我们就像被固定在钟表上的分针和秒针，纵然步伐速度不同，但我坚信你会在前方等我汇合，我也永远都是你坚强的后盾。”





分享会主题为“我哥的秘密”，这个秘密到底是什么？原来彭昱畅准备了一封特别的信送给妹妹张子枫，信里记录的一点一滴都是两人戏里戏外相处的美好回忆。





信中彭昱畅写道：“想想我们两个的名字——时分和时秒，我们就像被固定在钟表上的分针和秒针，纵然步伐速度不同，但我坚信你会在前方等我汇合，我也永远都是你坚强的后盾。”





这一句概括了两人真挚的情感，惹得张子枫现场感动痛哭，彭昱畅忙上前安慰，两人在现场互相拥抱让现场观众直言戳心。





活动现场，电影的原著漫画作者幽·灵姐妹中的姐姐前来助阵，和导演郑芬芬大谈电影以及漫画创作背后的秘密。导演表示她从小是成长在一个重男轻女的环境中，直到自己遇到困难，哥哥站出来帮自己解决，才感受到原来哥哥一直在身边。因为有这样的经历，才希望将亲情呈现在电影里，让更多的人感受到陪伴的温暖与依靠的力量。





现场幽灵诉说故事背后的秘密，其实漫画是在比较沉重的环境下创作出来的，却希望作品能让大家感受到开心与幸福。而电影把握了漫画的核心思想，还原了时分时秒兄妹漫画中的感情与羁绊。





值得一提的是，在看完影片后，现场有一名男生想起自己的亲人直接蹲地大哭，坦言影片情节和自己的生活很贴近。还有观众感慨说：“电影非常好看，准备晚上给我哥打个电话，不计较小时候他老打我的事了。”

编辑：hello王小羊