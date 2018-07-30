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《的士速递5》曝"马赛传说"飙车片段

麻烦警探搭配废柴司机 如何驾驭逆天出租车？

2018-07-30 10:54:07 来源：Mtime时光网

《的士速递5》曝"马赛传说"片段，通过警察局长艾伦的描述，向大家重现了神车的种种“神迹”。
       

《的士速递5》“马赛传说”片段

时光网讯 飙车喜剧《的士速递5》将于8月3日全国上映，日前片方发布一款“马赛传说”片段，回顾了那辆传奇出租车在系列前作中的神勇表现。影片由弗兰克·盖思堂彼得编剧、执导并主演，马利克·班泽拉、伯纳尔·法西等共同出演，讲述麻烦警探西尔万与废柴司机埃迪接手贯穿系列20年的逆天出租车，迎战跨国犯罪团伙的故事。

       四部前作叫好叫座，用接地气的喜剧元素把热血飙车戏装点得男女通吃、老少皆宜，尤其是那辆所向披靡的白色出租车，系列中成为马赛传说，现实中也是人人都爱的银幕神车。

       此次曝光的“马赛传说”片段，通过警察局长艾伦的描述，向大家重现了神车的种种“神迹”。其中一键变形、超速爆表、高空跳伞等前作中的经典镜头，至今仍不过时，依旧闪耀着令人叫绝的脑洞和炫酷感。

       该片段不仅燃起观众对银幕神车的热血记忆，也在麻烦警探西尔万（弗兰克·盖思堂彼得 饰）询问“它现在在哪儿”之际，透露出“传承”的涵义。这部重启之作由全新班底打造，集编、导、演于一身的弗兰克和老搭档马利克·班泽拉都自称是“看着《的士速递》系列长大的孩子”。

       在片中，两人出演麻烦警探西尔万和废柴司机埃迪这对乌龙CP，前者初到马赛，后者则从小听着叔叔丹尼尔的飙车传说长大。所以戏里戏外，他们都将以“新人”的身份继承前辈留下的逆天出租车，贯彻系列20年不变的飙车与爆笑齐飞的风格，续写马赛街头速度与激情的传奇。

       《的士速递5》将于8月3日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

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关键词： 的士速递5
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