



四部前作叫好叫座，用接地气的喜剧元素把热血飙车戏装点得男女通吃、老少皆宜，尤其是那辆所向披靡的白色出租车，系列中成为马赛传说，现实中也是人人都爱的银幕神车。





此次曝光的“马赛传说”片段，通过警察局长艾伦的描述，向大家重现了神车的种种“神迹”。其中一键变形、超速爆表、高空跳伞等前作中的经典镜头，至今仍不过时，依旧闪耀着令人叫绝的脑洞和炫酷感。









在片中，两人出演麻烦警探西尔万和废柴司机埃迪这对乌龙CP，前者初到马赛，后者则从小听着叔叔丹尼尔的飙车传说长大。所以戏里戏外，他们都将以“新人”的身份继承前辈留下的逆天出租车，贯彻系列20年不变的飙车与爆笑齐飞的风格，续写马赛街头速度与激情的传奇。



