怪物喜剧动画电影《精灵旅社3：疯狂假期》定档中国内地8月17日上映。





怪物齐聚豪华邮轮嗨翻夏日





今日，影片发布定档预告与海报，从预告片中可以看出，辛苦工作了几百年的德古拉这次终于走出旅社踏上邮轮，开启一场祖孙四代同游的夏日疯狂假期，这对于德古拉来说绝对是历史性的跨越。这次邮轮之旅的目的地之一是神秘的百慕大三角，旅程中，除了我们熟悉的木乃伊、果冻怪、狼人一家还有更多新奇怪物登场，比如口水可以淹死人的巨型萌犬，怪物航班上全心全意坑乘客的绿色小怪乘务员……新的旅程新的角色，制造出的新笑点也绝不亚于前作。





在《精灵旅社3：疯狂假期》定档海报中，又出现熟悉的身影——“五星级”精灵旅社的主人德古拉先生，矜持傲娇的他并未真正露脸，只留下一个神秘的背影，但其实通过仔细观察还是可以看出德古拉的变化。身上的黑斗篷被风吹起时，露出了夏威夷风情的花色内衬和绿色短裤，还有脚上抢眼的糖果色人字拖。这不再是此前一身黑衣的德古拉，看来新旅程让他本人也完成一次愉快的“变身”。





原班人马携手再续经典

外媒口碑颇高引人期待





此次，《精灵旅社3：疯狂假期》导演格恩迪·塔塔科夫斯基携系列原班配音演员悉数回归，亚当·桑德勒和赛琳娜·戈麦斯将继续为德古拉父女献声，安迪·萨姆伯格、凯文·詹姆斯、大卫·斯佩德等也将继续加盟，曾荣获奥斯卡、艾美、格莱美和托尼奖“大满贯”的92岁好莱坞传奇喜剧演员梅尔·布鲁克斯为德古拉父亲瓦拉德配音，用声音将各色怪物演绎得活泼生动萌翻全场。





7月13日，《精灵旅社3：疯狂假期》于北美上映，根据时光网票房数据显示，《精灵旅社3：疯狂假期》在北美的首日票房成绩超越前两部，成为三部票房之最并夺得首周冠军。苦等了三年的粉丝，终于在这个夏天有机会与德古拉一家尽情享受疯狂假期。





国外媒体评论这部电影“保持了系列的水准，并加入适合的新元素，让人尽享合家欢乐”。《精灵旅社3：疯狂假期》延续了系列前作萌系哥特的风格，并融入大量新的角色、情节与笑点，全家出游、疯狂一夏的主题是暑期档家庭观影的最佳选择。





怪物喜剧动画电影《精灵旅社3：疯狂假期》由系列前作导演格恩迪·塔塔科夫斯基执导，迈克尔·麦库勒斯编剧，亚当·桑德勒、赛琳娜·戈麦斯、史蒂夫·布西密、凯文·詹姆斯等原班人马配音，影片由美国索尼动画电影公司出品，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行，上海电影（集团）公司上海电影译制厂译制，已定档中国内地8月17日上映。