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暑期档上半场已爆！7月票房首破60亿

《西虹市首富》首周9亿夺冠 《狄仁杰》被压制

2018-07-30 10:42:49 来源：Mtime时光网

《西虹市首富》上映首周，以压倒性优势拿下周票房冠军。《狄仁杰之四大天王》险胜《摩天营救》，拿下周票房亚军。
      时光网讯 凭借《西虹市首富》《狄仁杰之四大天王》的优异表现，上周内地票房达到17.11亿，相比上上周11.18亿的成绩大涨53%。暑期档进入中段，火热氛围有增无减。  

      截至7月29日，今年7月累计票房已达62.2亿，7月内地票房历史首次突破60亿大关。其中，昨日票房高达4.87亿，也创下7月单日票房历史之最。



      上周单片票房方面，《西虹市首富》上映首周，以压倒性优势拿下周票房冠军。《狄仁杰之四大天王》险胜《摩天营救》，拿下周票房亚军。《摩天营救》《我不是药神》《邪不压正》位居周票房三四五名。



      由《夏洛特烦恼》导演闫非、彭大魔导演，沈腾、宋芸桦等主演的喜剧《西虹市首富》上周五内地首映，首周内地票房8.98亿，轻松拿下周票房冠军，在周票房大盘中占比52.5%。

      《夏洛特烦恼》于2015年国庆档上映，前三天票房1.16亿，总票房14.42亿（不含电商服务费）。《西虹市首富》首周票房剔除电商服务费后为8.32亿，大幅领先《夏洛特烦恼》的同期成绩，未来打破《夏洛特烦恼》的票房纪录只是时间问题。

      去年，同样有沈腾、艾伦等出演的喜剧《羞羞的铁拳》于国庆档上映，前三天票房4.67亿，总票房22.13亿。《西虹市首富》的同期成绩同样更胜一筹，总成绩上有较大机会超越前者。

      在《西虹市首富》之前，今年7月已经诞生了一部30亿级的大片《我不是药神》。不计入点映成绩，《我不是药神》首周票房（周四首映）11.72亿，再减去周四票房，首周周五至周日三天票房10.12亿。《西虹市首富》同期成绩较《我不是药神》有较大差距。

      值得注意的是，《西虹市首富》上周日单日票房较周六实现逆跌，说明该片观众反响不错，后续票房前景十分乐观。



      徐克“狄仁杰”系列的第三部作品《狄仁杰之四大天王》上周五内地首映，首周票房2.97亿，位居周票房亚军。

      刘德华、李冰冰等主演的《狄仁杰之通天帝国》于2010年上映，票房2.86亿。赵又廷、杨颖新等主演的《狄仁杰之神都龙王》于2013年上映，票房6.01亿。《狄仁杰之四大天王》首周票房剔除电商服务费后为2.85亿，与《狄仁杰之通天帝国》的总成绩持平。未来能否打破《狄仁杰之神都龙王》的票房纪录，则留有悬念。

      在昨日的票房表现上，《狄仁杰之四大天王》是单日票房前五的影片中唯一未能实现逆跌的，观众反馈稍显消极，未来票房前景堪忧。



      “巨石”强森主演的《摩天营救》上映次周报收票房2.58亿，惜败给《狄仁杰之四大天王》，退居周票房季军，累计票房达到5.86亿。

      《摩天营救》是“巨石”强森今年在内地上映的第三部电影，上一部《狂暴巨兽》于4月上映，总票房10.03亿。1月上映的《勇敢者游戏：决战丛林》总票房4.92亿。《摩天营救》的票房已经超越《勇敢者游戏：决战丛林》，但已无望赶超《狂暴巨兽》。

      昨日，《摩天营救》单日票房只剩1790万，以这种趋势看，其总票房突破6亿容易，想走得更远就略难了。



      今日上映第26天的《我不是药神》依然强势，上周该片再收票房1.42亿，位居周票房第四名，累计票房达到30.4亿。

      《我不是药神》是内地影市第五部票房突破30亿的电影，这5部电影均为国产影片。

      在2018年内地票房榜中，《我不说药神》暂居季军。亚军《唐人街探案2》总票房33.97亿。《我不说药神》想赶超亚军难度不小。



      姜文新片《邪不压正》上周报收4600万，位居周票房第五名，累计票房5.78亿。

      姜文“北洋三部曲”前两部作品《让子弹飞》和《一步之遥》分别于2010年和2014年上映，两者总票房分别为6.36亿、5.13亿。

      《邪不压正》目前分账票房5.44亿，与《让子弹飞》还有9200万的差距，赶超无望。

      进口动画《神奇马戏团》上周报收2100万，累计票房4670万。

      国产动画《新大头儿子和小头爸爸3：俄罗斯奇遇记》上周报收1200万，累计票房1.51亿。

      《侏罗纪世界2》上周报收800万，累计票房16.94亿。

      本周内地上映的新片有《小偷家族》《妈妈咪呀2》《风语咒》《的士速递5》《解码游戏》《肆式青春》等。虽然新片数量较多，但整体实力较弱，本周内地影市可能仍然是《西虹市首富》的天下。                                            

   编辑：羊羊

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关键词： 一周内地票房综述 内地票房 西虹市首富 狄仁杰 摩天营救 我不是药神 邪不压正
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