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毕赣《地球最后的夜晚》开幕金马奖

“有魔法的电影”将亚洲首映 2018年内公映

2018-07-30 14:37:39 来源：Mtime时光网

随着本届金马开幕片消息的公布，《地球最后的夜晚》也首度曝光片中毕赣的诗句，“你数过天上的星星吗？它们和小鸟一样，总在我胸口跳伞”，这句诗成为了片中记忆、时间、爱情的关键串联点。
　　时光网讯  2018年台北金马影展今日公布由毕赣执导，汤唯黄觉张艾嘉李鸿其陈永忠等主演的剧情片《地球最后的夜晚》作为本届影展开幕影片。本次揭幕展映将是《地球最后的夜晚》的亚洲首映，这部神秘的电影也点燃了媒体与观众的期待。 

　　随着本届金马开幕片消息的公布，影片也首度曝光片中毕赣的诗句，“你数过天上的星星吗？它们和小鸟一样，总在我胸口跳伞”，这句诗成为了片中记忆、时间、爱情的关键串联点。此前影片曝光的片段中，陈永忠饰演的左宏元揪住“神秘女子”（汤唯 饰）头发，背后是被绑住的罗纮武（黄觉 饰），这场对手戏呈现出人物复杂冲突的冰山一角。跟随着一个震惊世界的60分钟3D长镜头，观众们进入了毕赣制造的“魔幻时空”里。

　　值得一提的是，本片此前在戛纳国际电影节全球首映，海外媒体被毕赣新作征服，海外权威电影评分网站Metacritic开分即达到惊人的99分。影片被法国最著名的杂志《Télérama》评为“2018年最伟大的电影”，而《The Playlist》则认为它是一部“大师级神秘力作”。

　　毕赣用新作《地球最后的夜晚》造了一场梦，实力派演员汤唯、黄觉、张艾嘉、金马最佳新人李鸿其以及华语影坛大师级班底圆了毕赣的这场梦。汤唯搭档黄觉演绎了一段“地球最魔幻感情戏”，金马影后张艾嘉则成为了黄觉在片中记忆里的羁绊。曾获金马最佳原创电影音乐奖的林强为本片操刀制作配乐。

　　毕赣处女作《路边野餐》曾在2015年一举赢得金马最佳新导演、国际影评人费比西奖，此番携新作《地球最后的夜晚》“梦回”金马，并作为开幕影片在本届影展上亚洲首映，这也是金马影展举办以来首部2D+3D开幕影片，毕赣用他的新作让人看到了这位导演未来的无限可能。据悉，该片将于2018年内与观众见面。

   编辑：hello王小羊

关键词： 毕赣 地球最后的夜晚 开幕片 金马奖
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