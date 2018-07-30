赵又廷爆料，上部《神都龙王》拍完后和徐克导演承诺“你拍我就演”，由于等待时间过长，还一度以为自己被换掉。









徐克称，狄仁杰此次最大的恐惧是强敌环伺，大唐危机重重，而自己面临随时牺牲的状况，“他要做的事情还没做完，如果这样消失他会很不服气”。面对“偏偏解不开的难题”，狄仁杰依然怀揣“地狱不空，誓不成佛”的侠义精神，背水一战。

时隔五年，赵又廷再次饰演狄仁杰，更加得心应手，在角色理解、导演沟通和演员默契额上均有提升。赵又廷爆料，上部拍完后和导演承诺“你拍我就演”，由于等待时间过长，还一度以为自己被换掉。但正是等待期间的历练，让自己能更好地把握“狄仁杰”这个角色，面对徐克导演的演技考验也能完美应对。





徐克导演也称赞赵又廷更放松了，并称“他像一个知识分子，而且他的长相和我心目中的狄仁杰是重合的”。而此次赵又廷、冯绍峰和林更新探案三人组全员回归，赵又廷透露在片场看见老朋友就觉得很踏实，“再辛苦也无所谓，反正有你们陪着”。





赵又廷表示，本次狄仁杰文武双全，“武力六七十，智商九十五”，尤其武力值得到了极大的提升，“一场打戏可能要折断三根藤条，还要从5层楼高的地方跳下来”。





谈及对角色的理解，赵又廷称，狄仁杰最厉害的并不是智商，而是“很有全局观和包容心”，一手提拔异域的沙陀忠作为自己的得力助手，也对亦敌亦友的尉迟真金始终心怀善意。此次《四大天王》中，面对三部最强的敌人和多重势力的角逐，赵又廷坦言狄仁杰独自承担了很多事情，因为“他最不可能失去的就是大唐”。

对于狄仁杰的未来发展，赵又廷期望未来导演可以挖掘出狄仁杰的黑暗面，“我一直很想知道这么正直的一个人，到底会为了什么而做出违背原则的事情，他内心深处是不是有一些比较黑暗的东西存在”？

编辑：hello王小羊