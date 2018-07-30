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葛天张赫宣主演《超级队长》曝剧照

电影首次聚焦物流行业 展现商业斡旋

2018-07-30 16:00:53 来源：Mtime时光网

《超级队长》曝光多张剧照。电影首次将目光聚焦在物流行业，除了精英人才的商业斡旋，也十分关照特殊人群“卡车司机”的生活状态。
　　时光网讯   由葛天张赫宣主演的电影《超级队长》日前在青岛召开点映发布会并曝光多张剧照。导演刘明存，总制片胡玉柱，主演张赫宣、张珣、张鼎、何卓恩、刘玉、张熙圣、代儿、黄子耀等出席发布会，电影首次将目光聚焦在物流行业，除了精英人才的商业斡旋，也十分关照特殊人群“卡车司机”的生活状态，体现中国物流行业的发展。
 
　　《超级队长》讲述了在一次疫苗运输突遭意外，女主人公曲文杰临危受命与两大行业巨头斡旋较量的故事，影片主线故事发生在一天之内，戏剧冲突强。值得一提的是，拍摄期间正逢高温闷热天气，摄制组平均每天拍摄时间长达十几个小时，高强度的工作之下，演员毫无怨言，片场气氛轻松。

　　《超级队长》主演张赫宣出席了发布会。对于从歌手到演员的转变，张赫宣表示最大的挑战就是台词，非常感谢导演和各位演员给予的帮助。导演刘明存则对张赫宣的专业态度赞不绝口，称张赫宣非常努力地揣摩每一句对白，没有表演包袱反而演起来更自然。

　　女主角葛天虽未到场，但通过大屏幕送上祝福，她透露自己在《超级队长》中饰演的女主角是一位果敢的女汉子，自己也非常喜欢这个角色。在影片中饰演物流公司老板的老戏骨苗皓钧也通过视频为影片打气。

　　发布会现场还播放了电影《超级队长》主题曲《路上，心上》，这首歌由本片主演张赫宣主唱，其中一句“不忘使命，让爱飞扬”的歌词，更是表现出了电影中卡车人的精神风貌，和电影主题契合。

   编辑：hello王小羊

关键词： 超级队长 剧照
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