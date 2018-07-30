《超级队长》曝光多张剧照。电影首次将目光聚焦在物流行业，除了精英人才的商业斡旋，也十分关照特殊人群“卡车司机”的生活状态。

《超级队长》讲述了在一次疫苗运输突遭意外，女主人公曲文杰临危受命与两大行业巨头斡旋较量的故事，影片主线故事发生在一天之内，戏剧冲突强。值得一提的是，拍摄期间正逢高温闷热天气，摄制组平均每天拍摄时间长达十几个小时，高强度的工作之下，演员毫无怨言，片场气氛轻松。





《超级队长》主演张赫宣出席了发布会。对于从歌手到演员的转变，张赫宣表示最大的挑战就是台词，非常感谢导演和各位演员给予的帮助。导演刘明存则对张赫宣的专业态度赞不绝口，称张赫宣非常努力地揣摩每一句对白，没有表演包袱反而演起来更自然。





女主角葛天虽未到场，但通过大屏幕送上祝福，她透露自己在《超级队长》中饰演的女主角是一位果敢的女汉子，自己也非常喜欢这个角色。在影片中饰演物流公司老板的老戏骨苗皓钧也通过视频为影片打气。





发布会现场还播放了电影《超级队长》主题曲《路上，心上》，这首歌由本片主演张赫宣主唱，其中一句“不忘使命，让爱飞扬”的歌词，更是表现出了电影中卡车人的精神风貌，和电影主题契合。

编辑：hello王小羊