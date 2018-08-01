沈腾接受时光网专访，分享拍摄《西虹市首富》的幕后故事，不仅吐槽导演，还吐槽自己。不管是银幕上还是生活里，他都是个合格的段子手。









日前，沈腾接受时光网专访，分享拍摄《西虹市首富》的幕后故事，不仅吐槽导演，还吐槽自己。当被问到“假如给你10亿，准备怎么花？”时，沈腾终于正经起来，回答可能会把钱往治理假疫苗的事上多奉献点。





吐槽导演：他俩尽吹牛





《西虹市首富》电影里每个人都在使劲花钱，但拍摄现场却跟“首富”俩字沾不上关系。“其实我们剧组，奢侈是一点也不奢侈，很紧巴，什么奢侈呢？时间很奢侈。什么时候拍好了什么时候算。其他方面，哎呀，抠着呢。”





《夏洛特烦恼》和《西虹市首富》两部电影都是由闫非和彭大魔共同编剧、共同导演的，





沈腾吐槽：“对于我们演员来讲就很倒霉，他俩经常有意见不统一的时候，我们就得照彭大魔导演的想法演一次，再照闫导的想法演一次，有的时候还得按自己的想法再演一次，就变得很辛苦。”





“很天才的两个导演，唯一不好的就是老在媒体面前吹牛：‘这些都他俩弄的，我们都没帮上什么忙。’”沈腾模仿着两位导演“吹牛”的样子，狠狠补了一刀。





吐槽自己：为角色减肥，最终成了胖子





开拍前，闫非和彭大魔想象中的王多鱼原本是个瘦子，沈腾为此跑步减肥，最终减成了一个胖子。





“跑着跑着就踝关节就开始疼了，我还以为是以前的旧伤没注意呢，其实就是跑步姿势不正确。完了之后我就想着克服一点吧，就把那个脚掌躲过去，把那个踝关节躲过去。我觉得用外脚掌跑就不疼了，结果把膝盖绕过来了，作用力就作用到髋关节了……”





沈腾透露，开始跑步不久，他就把自己的膝盖和髋关节都跑坏了，但天真的他还在坚持。“当时就积水了其实，再往前一步就股骨头坏死了。当时也什么都不懂。跑步机上觉得跑不了了，就再坚持去椭圆仪上跑，椭圆仪上跑几天也不行，就跑医院去了。”





减肥没成功，两位导演就忽悠沈腾增肥。而当时比较尴尬的情况是，男配角张一鸣的角色早就被导演设计为胖子，张一鸣已坚持增肥了好长时间，颇见成效。沈腾最终无奈地成为了电影里的“二胖子”。





给我10亿，我可能拿去研究疫苗





“我是一个很节约的人。”沈腾很认真地评价自己。





沈腾表示，“节约”是受父母影响。他举例，“现在我姐去我妈我爸那住一下，陪陪他们，都受不了。这么热的天不给人开空调，怕费电。”





演了众多爱做白日梦的小人物，沈腾坦言，他自己也做过不少“不劳而获”的美梦：“这种梦经常做，尤其像我这种比较懒的人。基本上也是睡觉之前，在别人数羊的时候我就幻想：明天早上一睁眼，给我一个大馅饼掉旁边。”





真有人给你10亿，怎么花？沈腾沉思之后，给出了这样的回答，：“这个要看什么时候吧，什么境遇。比如说现在毒疫苗、假疫苗这个问题，可能会把钱往那上边多奉献点。”