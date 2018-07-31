时光网特稿
前不久，一部不太起眼的国产电影《黄金兄弟》
宣布定档9月21日，在各种内地资本与好莱坞大片纵横的内地市场，这样一部设定有些老套的动作片显得不太入流，但影片的主演阵容却勾起很多人的回忆。
必须得承认，“古惑仔”三个字的意义已经远远超过电影本身，成为一个时代的文化符号，在那个电影院线还未成熟之前，这三个字代表的电影系列成为录像厅、碟商、租赁店的宠儿，这些暴力犯罪电影以香港街头为舞台，书写着现代人的江湖情结。
那时可能你还懵懂，只看到了简简单单的江湖恩怨与快意情仇，今天就让时光君带你回顾这个系列，重新认识《古惑仔》的世界。
重新认识“古惑仔”
“古惑仔”一词是粤语中独有的词汇，原意是指狡猾精明的人，后来成为对行为怪异的不良少年的统称。被电影《古惑仔》发扬光大。
《古惑仔》电影根据牛佬创作的同名漫画改编，虽然是改编，但从一开始导演刘伟强和编剧文隽就没想简单把漫画全盘复制在大银幕上，虽然人物均来自漫画，不少情节取自漫画中的章节，但电影的人设、细节、剧情都与原著漫画有很大不同。
在那个商业院线还不发达的时代，许多香港电影通过各种渠道进入内地观众的视野，铸造了很多邪典级别的影片，而古惑仔系列，正是他们中的代表作。
《古惑仔》系列电影正传共六部，与正传角色、故事有关联，或直接由正传演员主演的相关题材衍生电影共五部，其他打着其名号却毫无瓜葛的野鸡电影也有若干。正传按照顺序依次为《古惑仔之人在江湖》
《古惑仔之猛龙过江》《古惑仔之只手遮天》《97古惑仔战无不胜》《98古惑仔之龙争虎斗》《胜者为王》
。
作为漫画改编电影的《古惑仔》，风格也并非一成不变。毫无疑问，整部古惑仔都是黑帮电影，前三部古惑仔更具香港本土特色，以街头为舞台，以兄弟情义为情感内核，以帮派暴力斗争为看点，笼络了一大批年轻观众。
而之后的三部古惑仔电影风格有明显的收敛，叙事重心更多的放在了帮派之间的政治斗争，能文斗绝不武斗，能用资本压死你绝对不露砍刀锋芒，黑社会的生意也要逐渐洗白，从地下转到地上，这也敏锐体现出97之后香港政治空气与社会发展的变化。
到了最后一部《胜者为王》
，影片不再以古惑仔为标题，故事更是直接放在了日本与台湾地区。