“古惑仔”一词是粤语中独有的词汇，原意是指狡猾精明的人，后来成为对行为怪异的不良少年的统称。被电影《古惑仔》发扬光大。













必须得承认，“古惑仔”三个字的意义已经远远超过电影本身，成为一个时代的文化符号，在那个电影院线还未成熟之前，这三个字代表的电影系列成为录像厅、碟商、租赁店的宠儿，这些暴力犯罪电影以香港街头为舞台，书写着现代人的江湖情结。





那时可能你还懵懂，只看到了简简单单的江湖恩怨与快意情仇，今天就让时光君带你回顾这个系列，重新认识《古惑仔》的世界。





重新认识“古惑仔”





“古惑仔”一词是粤语中独有的词汇，原意是指狡猾精明的人，后来成为对行为怪异的不良少年的统称。被电影《古惑仔》发扬光大。





漫画版《古惑仔》 《古惑仔》电影根据牛佬创作的同名漫画改编，虽然是改编，但从一开始导演刘伟强和编剧文隽就没想简单把漫画全盘复制在大银幕上，虽然人物均来自漫画，不少情节取自漫画中的章节，但电影的人设、细节、剧情都与原著漫画有很大不同。





在那个商业院线还不发达的时代，许多香港电影通过各种渠道进入内地观众的视野，铸造了很多邪典级别的影片，而古惑仔系列，正是他们中的代表作。









作为漫画改编电影的《古惑仔》，风格也并非一成不变。毫无疑问，整部古惑仔都是黑帮电影，前三部古惑仔更具香港本土特色，以街头为舞台，以兄弟情义为情感内核，以帮派暴力斗争为看点，笼络了一大批年轻观众。





而之后的三部古惑仔电影风格有明显的收敛，叙事重心更多的放在了帮派之间的政治斗争，能文斗绝不武斗，能用资本压死你绝对不露砍刀锋芒，黑社会的生意也要逐渐洗白，从地下转到地上，这也敏锐体现出97之后香港政治空气与社会发展的变化。











