《解码游戏》举办北京首映礼，四位主演韩庚、凤小岳、李媛和山下智久齐亮相。韩庚透露电影里所有的动作戏都是亲力亲为，有场戏需要他从八楼往下跳，虽然拍完浑身都是淤青，但是挺过瘾。









该片有不少犀利刺激的动作场面。韩庚现场回忆说：“这部电影里的动作戏，是我拍过最危险也是最难的。我跟小岳从八楼跳下去那场戏，拍完晚上回家发现身上都是淤青，但其实还挺过瘾的。”凤小岳还透露，影片中山下智久摔倒的镜头，“并不是他自己设计的，是快速奔跑中真的摔倒了，然后山下立刻站起来接着表演。”









电影《解码游戏》还未上映，不少影迷纷纷送来暖心告白。在发布会现场，片方经过筛选公布了十余则影迷告白。韩庚说：“感谢影迷的鼓励，今后我也会继续为大家带来更多更好的作品，我也希望大家能一起努力，不管你在哪个年龄段，都能为了自己的目标而努力。”而面对古诗词风格的影迷告白，山下智久不仅用中文向影迷表示感谢，更暖心反撩：“我不知道自己美不美，但是能写出这样美的诗句，你一定很美！我也会努力学中文。”





在发布会上，四位主演花式互动：韩庚教山下智久东北话“干哈呢”，山下智久则教韩庚说日语版的“我稀罕你”；并且两人还共骑双人单车“为爱发电”。电影中李媛被山下智久追杀，现场她却抽中了“现场对山下智久报仇”，于是她拿起充气锤，向影片中的大反派山下智久“报仇雪恨”，没想到山下智久竟单膝跪地，李媛也下不去手，害羞地拿着“锤子”意思了一下，气氛欢乐。





电影《解码游戏》将于2018年8月3日全国上映。

编辑：隐饮