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韩庚凤小岳助阵《解码游戏》北京首映

动作戏亲自上阵 韩庚笑称从八楼跳下挺过瘾

2018-07-30 18:38:34 来源：Mtime时光网

《解码游戏》举办北京首映礼，四位主演韩庚、凤小岳、李媛和山下智久齐亮相。韩庚透露电影里所有的动作戏都是亲力亲为，有场戏需要他从八楼往下跳，虽然拍完浑身都是淤青，但是挺过瘾。
       

《解码游戏》终极预告

时光网讯 7月30日《解码游戏》举办“元气始发”发布会，韩庚凤小岳李媛山下智久四位主演，以及监制陈熙瑢，导演李海龙齐亮相。这部电影里动作戏不少，韩庚透露，“这是我拍戏最危险的一次，所有的动作戏我们都是亲力亲为的。比如我和凤小岳有次从八楼往下跳，收工才发现身上都是淤青，但是挺过瘾。”在发布会现场，主办方播放了中国粉丝对山下智久表白的古诗词，他也贴心回应：“我不知道自己美不美，但是能写出这样美的诗句，你一定很美。”

       《解码游戏》讲述了一个逗趣宅男“极客”的成长历险故事，在影片中，韩庚、凤小岳、李媛三人临时组队，携手对抗神秘国际犯罪组织头领山下智久。四位主演在戏里剑拔弩张，戏外却关系颇为融洽。当问及韩庚在影片中被凤小岳宠溺摸脸，李媛幽默回应：“我感觉自己是个多余的人，之前都不知道他们两个有这么多‘基情’。”韩庚一脸正气握住了凤小岳的手，表示“我们私下都是非常好的好朋友”。

       该片有不少犀利刺激的动作场面。韩庚现场回忆说：“这部电影里的动作戏，是我拍过最危险也是最难的。我跟小岳从八楼跳下去那场戏，拍完晚上回家发现身上都是淤青，但其实还挺过瘾的。”凤小岳还透露，影片中山下智久摔倒的镜头，“并不是他自己设计的，是快速奔跑中真的摔倒了，然后山下立刻站起来接着表演。”

     

《解码游戏》首映礼

李媛则说，“拍动作戏的时候肯定有受伤，我的鼻子都没有以前直了，就是在戏里磕的，不过受点伤还挺符合人物形象的。”导演李海龙感慨说：“《解码游戏》是我第一部长片作品，我没想到四位主演，四位哥们儿能这么拼命，这么帮我，唯有感恩，也希望观众看到这部戏后，也能感受到他们通过作品传递出来的努力。”

      电影《解码游戏》还未上映，不少影迷纷纷送来暖心告白。在发布会现场，片方经过筛选公布了十余则影迷告白。韩庚说：“感谢影迷的鼓励，今后我也会继续为大家带来更多更好的作品，我也希望大家能一起努力，不管你在哪个年龄段，都能为了自己的目标而努力。”而面对古诗词风格的影迷告白，山下智久不仅用中文向影迷表示感谢，更暖心反撩：“我不知道自己美不美，但是能写出这样美的诗句，你一定很美！我也会努力学中文。”

      在发布会上，四位主演花式互动：韩庚教山下智久东北话“干哈呢”，山下智久则教韩庚说日语版的“我稀罕你”；并且两人还共骑双人单车“为爱发电”。电影中李媛被山下智久追杀，现场她却抽中了“现场对山下智久报仇”，于是她拿起充气锤，向影片中的大反派山下智久“报仇雪恨”，没想到山下智久竟单膝跪地，李媛也下不去手，害羞地拿着“锤子”意思了一下，气氛欢乐。

      电影《解码游戏》将于2018年8月3日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 解码游戏 韩庚 凤小岳 李媛 山下智久
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