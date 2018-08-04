“新版小丑”杰昆·菲尼克斯和我们分享了他与格斯·范·桑特导演合作的新片《别担心，他不会走远的》的幕后故事，并谈到了二度合作的格斯导演为他的表演生涯给予的影响。

菲尼克斯留下过许多令人印象深刻的角色。



















《别担心，他不会走远的》海报

菲尼克斯饰演约翰·卡拉翰是一个因酒驾事故瘫痪的年轻人。为了戒掉酗酒的毛病，他加入了一个康复组织，在那里他认识了脾气暴躁的朋友多尼（乔纳·希尔 饰演）。约翰将生活中的困闷倾注到了事业中，用漫画展示他内心充满黑暗和戏谑的幽默感。

日前，时光网在洛杉矶比弗利山庄采访了这位43岁的男演员。显然他还不太愿意谈论他将在托德·菲利普斯自编自导的新片中出演小丑的事情，但他却还是和我们分享了很多他对于范·桑特的想法，以及为这部电影所做的研究和他生活最具创造力的时刻。





“原样去演的话，不会成功的”

时光网：我们看到过很多关于毒瘾和酒瘾的故事，是什么让这个故事脱颖而出呢？你在出演之前，对漫画家约翰·卡拉汉的作品了解吗？

杰昆·菲尼克斯：我完全不了解约翰的作品。几年前，我们拍摄时，格斯告诉我，他一直非常想用松弛的方式去拍摄这部电影。除此之外，我知道他从1990年代就想拍这个故事了。我想，如果他为这个故事坚持了20年，那么这里面肯定有他非常想去探索的事情，导演对于某个题材非常感兴趣，这听起来很有趣。所以我们简单地聊了聊这个作品，他送了我一本约翰的传记，还有电影的剧本，我觉的这个故事很棒，也很有趣。





但他说他希望能继续润色一下。我觉得改编一部传记应该是件很难的事情，尤其是对于约翰这种生平精彩的人来说，就更困难了。我为电影做了一些准备，先看了他的传记，然后再让自己最终从中抽离出来，因为原样去演的话，不会成功的。然后我接了其他的电影，我暂时离开这个项目去拍另外的作品。我在拍其他电影的时候，这部电影被开了绿灯，总之就是可以拍这部电影了。所以我七八个星期后，从意大利飞回来，开始投入拍摄。



《别担心，他不会走远的》预告片

时光网：你提到，格斯从1990年代就想讲述约翰的故事了，在那个时候我记得罗宾·威廉姆斯差点演了这个角色。格斯之前曾经告诉过你，他为什么会被这个故事吸引吗，是什么让他坚持了这么长的时间？

杰昆·菲尼克斯：没有明确地谈过。我认为格斯在考虑，约翰生命里的哪个方面，是他最想要关注的。有一段时间，我看了剧本初稿，感觉故事很大一部分聚焦在他被领养的经历，他和母亲之间疏远的亲情。但几个月后，他寄给我另外一个版本的剧本。我说不清楚具体的区别，但是我觉得这一版焦点更明确，也更充实了。另外他开始发给我一些他对动画的设想，以及其他同事关于这个部分的想法。我觉得关于这个故事，他跟我说的就这么多了。





“一个新来的患者，问我是什么时候瘫痪的”





时光网：你接触到瘫痪群体了吗？你为拍摄所做的准备中，哪个帮助最大？ 杰昆·菲尼克斯：有一些事帮助很大。约翰的书是其中之一，他非常诚实，对他的经历也描述了很多细节，我从书里了解到了很多。格斯在1990年代拍了他的很多视频，那也是一项研究素材。所以我看到了约翰本人，知道他如何行动——视频关于他的画作、他的言论以及他生活的方式。

《别担心，他不会走远的》剧照 视频一共有六个小时，给我很大的帮助。然后我去了Rancho Los Amigos，那里是一家康复医院，约翰在那里进行了专业的理疗。我和那里的负责人聊了一下，大概明白了瘫痪者的样貌，比如需要导尿管什么的。我还和几位顾问聊了聊，他们都经历过瘫痪。

我在开始研究之前，对瘫痪这件事一无所知，我的猜想是，如果你受到了伤害，你的身体也会做出同样的反应。约翰遭遇的c5c6瘫痪，意味着在他脖子以下第五和第六块脊椎受到了严重伤害。在那之下，是无法主动移动的。我假设，每个患者的身体会呈现相同的状态，但事实并非如此。每个人都用不同的方式来移动，比如约翰喜欢用到他半边的隔膜，半边的三角肌和三头肌。

我觉得我应该看看其他的患者，我可以学习他们的运动方式，但后来我发现他们的方式真的很不一样。我有关于约翰的视频，比如他吃薯条的视频——他可以蠕动，咬到薯条，我开始以为他做不到呢。我觉得那些视频真的很有用，我还看到了他画画的样子。 时光网：你花了多久去练习动作，去建立和约翰一样的身体感受，让自己适应使用电动轮椅来移动？ 杰昆·菲尼克斯：我不记得了，大概在我们开拍前花了六周时间吧，我当时已经去了Rancho Los Amigos。我到了医院，很快就得到了一台轮椅。我坐在椅子上，和医院其他患者碰面，他们教会我如何开门，还有一些基本的日常动作。我尝试去完成那些动作，让它们看上去不那么刻意，可以更自然一些。

然后有一个新进来的患者，我本人还没有见到他，他跟其中一个医生提起我，还问我是什么时候瘫痪的。后来我感到很糟糕，解释说：“没有，我身体很好。”但我头脑的第一秒想到的是：“也许我已经有点上道了，对于一些整天呆在这里的人来说，我看起来已经非常自然真实了。”





“我在每一部电影里都能感受到他的影响”

时光网：在《不惜一切》后，你觉得格斯有什么变化吗？



格斯·范·桑特导演在指导鲁妮·玛拉、杰昆

杰昆·菲尼克斯：很好笑的是，我觉得他没变。其实我们每个人都在改变，但我感觉格斯一直保持对他所想所要的追求，我觉得在这方面他没变。他是我人生中最重要的导演之一，那部电影是我成年后演的第一部电影，当时我已经好几年没工作了，在那时他是个共同合作的完美演员。我特别希望能把戏拍好，但是他一直在强调，不存在什么正确的方法。这段经历启发了我，对我演员生涯也非常重要。





所以我一直很喜欢他，从那以后我在每一部电影里都能感受到他的影响。和他再次合作，其实我是很焦虑的，我们希望能找到一部合适的作品，我不知道为什么我们花了那么长时间才找到。和他合作，跟我记忆中的感受一样。





我在拍《不惜一切》的时候才19岁，而拍摄这部电影给我的感觉是完全一样的。他的片场让人感到放松。我们这部电影的拍摄只用了五周，已经非常快了。在片场你不会有时间漫长的感觉，这里没有压力，也不会让人感到，“天啊我们做不好了！”所有一些都让人感到放松，那真是一种特别独特的工作方式。所以我回答你的问题，我不知道他有什么改变，我觉得他依旧按照以往的体系运转。他总是有独特的方式去讲述现实，无论这是100万还是2000万投资的电影。

时光网：电影里有一处画外音，在他某个早晨宿醉醒来时，约翰说：“我知道在紧张和焦虑来临前，我有一个小时左右的宁静。”很明显，这是他在戒酒中心的一段告白。但是对你来说，你的创作灵感，会在某天的某个特定时刻达到最旺盛的状态吗，或者最适合你投入到你的创作和工作里？

杰昆·菲尼克斯：这个问题很有趣。我一整天都会觉得很放松。创作方面，约翰的创造力只需要靠他个人的能力，我的呢，需要合作完成，它需要很多人的参与，至少我工作的时候是这样。但是我想我很喜欢早上。我喜欢在早上看剧本和工作。我喜欢很安静的时刻，人们还都在睡觉的时候。我觉得那对我来说是最好的时段，早上6点到8点时间，最完美的时间，那个时候一切都很安静。



《不惜一切》剧照：19岁时的杰昆·菲尼克斯

杰昆·菲尼克斯：很多东西。约翰·C·赖利寄给我一本书，我读了之后觉得很棒，很有活力——两个兄弟之间的关系总是出乎意料。然后我给雅克·欧迪亚打了个电影，我跟他的翻译聊了聊。他当时就在电话边，我们通过翻译交流，我不知道为什么我当时有种想法，是“我必须要和这个人合作，我必须要在他身边”。我都不知道为什么。我觉得有时很难说清让你做出决定的原因。很多时候，是未知激发了我去做——它鼓励我去发现一些事物，就好像我要和这些人一起展开一趟旅行。我参演《希斯特斯兄弟》，可能是因为我不知道它最后的结果，但是我喜欢和约翰工作，我觉得我们成了兄弟，那会是很有趣的一件事。



