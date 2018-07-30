电影围绕着中国女孩赴塞尔维亚寻找父亲展开，尝试在国际交流、人文关怀和父女代际关系上进行思考与探索，探究人性深处的温暖和闪光点。

开机仪式





7月26日，首部中塞合作的商业电影《逃离贝尔格莱德》开机仪式在塞尔维亚首都贝尔格莱德Kosutnjak公园隆重举行，中国驻塞尔维亚大使馆、塞尔维亚文化部、塞尔维亚电影中心相关领导莅临现场关心、指导。





电影围绕着中国女孩赴塞尔维亚寻找父亲展开，尝试在国际交流、人文关怀和父女代际关系上进行思考与探索，探究人性深处的温暖和闪光点。





电影由福建上禾影业、星耀上禾（平潭）影业出品，EmoteProductions、北京零刻度线影业、北京博涵文睿文化传媒联合出品。电影由青年导演王仲衍执导，中国知名演员连凯和塞尔维亚知名演员DraganMicanovic联袂呈现。





DraganMicanovic现场回忆起2017年在北京和上海南斯拉夫剧院演出的经历，以及在上海拍摄的一部英国电影。他表示，这次在自己的国家和来自中国的同行展开深度合作拍摄一个东方的故事，非常期待，相信崛起的中国电影一定能够给他带来惊喜，也相信这部电影会是他出演的最受欢迎的电影之一。













开机仪式现场，EmoteProductions代表BogdanPetkovic表示，很高兴参与电影《逃离贝尔格莱德》，作为首部中塞合作的商业电影是一个良好的开端，正是响应了中塞文化合作的深度战略。





上禾影业的代表傅彧在介绍电影项目时表示，在电影表现方式上辅以当下观众喜闻乐见的动作、枪战、追逐等商业元素。在电影主创团队的配置上除了中国和塞尔维亚的一线实力团队同时邀请了部分好莱坞班底加盟，力争在故事感人、场面精彩的基础上合力打造一部中塞合作的具有主流价值观的电影。“对精品内容的追求，邀请了大成律所为电影版权到宣发保驾护航，得到了捷途汽车的大力支持。同时，希望通过电影为中塞文化交流尽绵薄之力。”傅彧补充道。





开机仪式现场，来自中塞两国的领导为双方充满朝气却心怀文化交流的电影团队加油、点赞，并寄予深深的厚望。



