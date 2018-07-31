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"银护"剧组集体发声明支持滚导复位

范迪塞尔&库珀首发声 "政治分歧的牺牲品"

2018-07-31 08:02:02 来源：Mtime时光网

《银河护卫队》剧组成员发布联名公开信，支持近日因不当言论被迪士尼开除的詹姆斯·古恩。

　　时光网讯 《银河护卫队》剧组成员发布联名公开信，支持近日因不当言论被迪士尼开除的詹姆斯·古恩。这封公开信内容和言辞相对温和，仍是表示古恩早已改过自新，大家希望与他再度合作。

　　另外，公开信还对如今越来越强大的网络舆论影响力表示了担忧。“大众舆论的法庭几乎不走法定正当程序”，而信中将这一现象归结为“这个国家日益加深的政治分歧”，并希望“不同政治派别的美国人能减少人格诋毁”。

　　公开信全文如下



“亲爱的影迷：

　　我们完全支持詹姆斯·古恩。我们都为上周他突然被开除一事所震惊，也有意等待了这10天才做出回复，以供思考、祈祷、聆听和讨论。在这段时间里，我们被想看到他回归《银河护卫队3》的那些粉丝和媒体热情的支持所鼓舞，也为有些人轻易被欺骗去相信那一大批关于他的古怪阴谋论而沮丧。

　　在我们每个人的人生中，成为《银河护卫队》的一员都是很大的荣幸。我们不能在没有表达对詹姆斯的爱、支持和感激的情况下，就这样让这个时刻过去。在这里，我们不是要为他多年前的玩笑辩护，而是要来分享我们这么多年一起在片场拍摄《银护》1和2的体会。他在被开除之后展现出来的人品，跟他在片场每天展现出来的是一致的；他的道歉——从这次的道歉到多年前他第一次谈到那些发言时的道歉，我们相信是出自他的真心，一颗我们都了解、信任和热爱的真心。他选中我们每一个人去帮他讲出那群不合群的人找到救赎的故事，他也因此永远改变了我们的人生。我们相信，此时此刻“赎罪”这个主题最为贴切不过了。

　　我们每一个人都期望以后能再与我们的朋友詹姆斯·古恩合作，他的故事还没有结束——绝对没有。

　　大众舆论的法庭几乎不走法定正当程序，詹姆斯可能不是最后一个受到这个法庭审判的好人。考虑到这个国家日益加深的政治分歧，我们可以肯定地说：这种情况将会继续下去，尽管我们希望来自不同政治派别的美国人能减少人格诋毁，并停止去武装加固暴徒品性。

　　我们希望所发生的一切可以作为我们所有人的先例，使我们认识到：当我们发表言论、在网络发声时，我们对自己和彼此负有巨大的责任；我们这个社会可能能从这段经历中吸取教训，将来在决定自己要表达什么之前，我们会三思而行；在这样的学习中，也许可以利用这种能力来帮助和治愈，而不是互相伤害。感谢您花时间阅读我们的文字。

《银河护卫队》克里斯·帕拉特佐伊·索尔达娜戴夫·巴蒂斯塔凯伦·吉兰布莱德利·库珀范·迪塞尔、肖恩·古恩、庞·克莱门捷夫迈克尔·鲁克



　　克里斯·帕拉特通过Ins分享了这封信，并说道：“尽管我不认同古恩多年前的不当言论，他是个好人。从个人层面，我希望他能重回《银河护卫队3》导演席位。如果你愿意的话，请读读下面的声明，来自《银河护卫队》全体成员。”



　　詹姆斯·古恩因漫威人气系列《银河护卫队》而被观众熟知。此前他已确认回归第三部，担任编剧和导演。6月份曾发推，宣告《银护3》的剧本已完成。

　　一周前，古恩多年前发布的涉及恋童癖的不当言论被挖出，遭到保守派人士的围攻。迪士尼宣布开除詹姆斯·古恩，并断绝与其一切业务联系。

　　此前，不少“银护”成员已经各自表示过对他的支持。这封声明是范·迪塞尔和布拉德利·库珀首度发声。

   编辑：SaSa

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关键词： 漫威 迪士尼 滚导 帕帕 公开信 银河护卫队
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