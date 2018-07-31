《银河护卫队》剧组成员发布联名公开信，支持近日因不当言论被迪士尼开除的詹姆斯·古恩。









另外，公开信还对如今越来越强大的网络舆论影响力表示了担忧。“大众舆论的法庭几乎不走法定正当程序”，而信中将这一现象归结为“这个国家日益加深的政治分歧”，并希望“不同政治派别的美国人能减少人格诋毁”。





公开信全文如下













“亲爱的影迷：













我们每一个人都期望以后能再与我们的朋友詹姆斯·古恩合作，他的故事还没有结束——绝对没有。





大众舆论的法庭几乎不走法定正当程序，詹姆斯可能不是最后一个受到这个法庭审判的好人。考虑到这个国家日益加深的政治分歧，我们可以肯定地说：这种情况将会继续下去，尽管我们希望来自不同政治派别的美国人能减少人格诋毁，并停止去武装加固暴徒品性。





我们希望所发生的一切可以作为我们所有人的先例，使我们认识到：当我们发表言论、在网络发声时，我们对自己和彼此负有巨大的责任；我们这个社会可能能从这段经历中吸取教训，将来在决定自己要表达什么之前，我们会三思而行；在这样的学习中，也许可以利用这种能力来帮助和治愈，而不是互相伤害。感谢您花时间阅读我们的文字。



























詹姆斯·古恩因漫威人气系列《银河护卫队》而被观众熟知。此前他已确认回归第三部，担任编剧和导演。6月份曾发推，宣告《银护3》的剧本已完成。





一周前，古恩多年前发布的涉及恋童癖的不当言论被挖出，遭到保守派人士的围攻。迪士尼宣布开除詹姆斯·古恩，并断绝与其一切业务联系。





此前，不少“银护”成员已经各自表示过对他的支持。这封声明是范·迪塞尔和布拉德利·库珀首度发声。