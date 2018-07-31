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《小丑回魂2》片场照"失败者们"长大了

他们又回到了小镇再次联手对付小丑

2018-07-31 09:21:51 来源：Mtime时光网

《小丑回魂2》将于2019年9月上映，"失败者俱乐部"将再次面对他们的梦魇。

看！小丑在前面（设计台词）

　　时光网讯　由安德斯·穆斯切蒂导演《小丑回魂2》已在加拿大多伦多开拍，有网友分享一张“失败者俱乐部”长大后回到小镇的照片。首部《小丑回魂》口碑票房双丰收，全球范围内揽收超过了7亿美元，续集更请到杰西卡·查斯坦詹姆斯·麦卡沃伊等大牌加盟，扮演长大后的孩子们。

　　影片故事中，每逢27年，邪恶就会重新回到缅因州的Derry小镇，而在《小丑回魂2》中，第一部“失败者俱乐部”的孩子们业已长大，早就分道扬镳。比尔·斯卡斯加德回归出演标志性的“小丑”Pennywise，“一美”詹姆斯·麦卡沃伊《分裂》《玻璃先生》）饰演Bill，获得过奥斯卡影后提名的“劳模姐”杰西卡·查斯坦《猎杀本拉登》）饰演Beverly；


《小丑回魂》剧照失败者们还小

　　“史小芳”比尔·哈德尔（HBO新剧《巴里》）饰演Richie，伊萨阿·穆斯塔法（美剧《暗影猎人》）饰演Mike，杰·瑞恩（美剧《死亡医生玛丽》）饰演Ben，詹姆斯·兰索恩（HBO美剧《火线》）饰演Eddie，而安迪·比恩《分歧者3：忠诚世界》、美剧《权欲》）饰演Stanley。

　　回归出演第一部中角色的小演员们还包括杰顿·李博赫（Bill）、菲恩·伍法德（Richie）、索菲·莉莉斯（Beverly）、瓦耶特·奥莱夫（Stanley）、杰克·迪伦·格雷泽（Eddie）、杰里米·雷·泰勒（Ben）与乔森·雅各布（Mike）。


7个“失败者”童年和成年卡司对比图

　　《小丑回魂2》的编剧是加里·多伯曼《小丑回魂》《安娜贝尔2：诞生》），改编自大师斯蒂芬·金的原著小说。影片将于2019年9月6日全美公映。

作者：甄甏甏   编辑：aerosmith

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小丑回魂2 小丑回魂 片场照
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