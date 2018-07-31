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《巨齿鲨》先期口碑:夏季必备爽片就是它?

“斯坦森大战超级鲨鱼，绝对不让你失望！”

2018-07-31 10:05:06 来源：Mtime时光网

欧美媒体人在社交平台分享《巨齿鲨》观后感，影片被赞“像《侏罗纪公园》和《大白鲨》一样带劲”、“整个夏天最让人享受的电影”，斯坦森vs超级鲨鱼大战获评“绝对不让人失望”。
　　时光网讯 《国家宝藏》导演乔·德特杜巴执导，杰森·斯坦森李冰冰雷恩·威尔森鲁比·罗丝赵文瑄蔡书雅等共同出演的动作科幻冒险大片《巨齿鲨》将于8月10日正式在全球上映。

　　今日，片方发布一组“决战狂鲨”版人物海报，杰森·斯坦森、李冰冰、鲁比·罗丝神情严肃，眼神犀利，与史前巨兽巨齿鲨的正面对决一触即发。同时，影片的早期网络口碑已经出炉，先睹为快的欧美媒体人与观众在社交平台分享对这部暑期档大片的观后感。

定档预告片

　　推特网友Drew Dietsch写道：“《巨齿鲨》是整个夏天最让人享受的电影。你会尖叫，你会爆笑，你会远离海边。说真的，这个电影我怎么夸都不过分。从头到尾都是完全的乐趣。你去影院需要的一切它都有。”

　　Connor Schwerdtfeger认为《巨齿鲨》完全不是你想象中那类愚蠢的电影。他写道：“影片节奏紧张与动作场面控制有度，100%清楚应该拍摄成什么类型片，避免了《鲨卷风》那类愚蠢。完美的暑期档电影。”

　　SlashFilm记者Howlin' Matt Donato表示：“《巨齿鲨》是疯狂愚蠢的暑期大片式的好玩！！斯坦森vs超级鲨鱼大战绝对不让人失望。每一个夏天都需要一部《巨齿鲨》这样的电影。”

　　好莱坞记者Germain Lussier在推特上评论：“我爱《巨齿鲨》。它就是你期待的那部疯狂、夸张、狂野、无脑、有趣的电影。它知道你想看什么，会让你实时保持注意力。”

　　影评人Courtney Howard写道：“《巨齿鲨》就像《侏罗纪公园》《大白鲨》一样带劲。一部超级好玩、满足大众的发泄片，娱乐性非常强，无比的紧张刺激。绝对值得和一伙人一起看。”

　　《巨齿鲨》将以2D、3D、IMAX、中国巨幕3D、杜比影院、杜比全景声、4DX等多制式在8月10日登陆国内和全球各大院线。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 巨齿鲨 海报 口碑
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