



定档预告片 《巨齿鲨》是整个夏天最让人享受的电影。你会尖叫，你会爆笑，你会远离海边。说真的，这个电影我怎么夸都不过分。从头到尾都是完全的乐趣。你去影院需要的一切它都有。” 推特网友Drew Dietsch写道：“你会尖叫，你会爆笑，你会远离海边。说真的，这个电影我怎么夸都不过分。从头到尾都是完全的乐趣。你去影院需要的一切它都有。”









SlashFilm记者Howlin' Matt Donato表示：“《巨齿鲨》是疯狂愚蠢的暑期大片式的好玩！！斯坦森vs超级鲨鱼大战绝对不让人失望。每一个夏天都需要一部《巨齿鲨》这样的电影。”





好莱坞记者Germain Lussier在推特上评论：“我爱《巨齿鲨》。它就是你期待的那部疯狂、夸张、狂野、无脑、有趣的电影。它知道你想看什么，会让你实时保持注意力。”



