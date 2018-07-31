“阿汤哥”主演的《碟中谍6》曝北美口碑特辑，海外媒体集体点赞，令中国观众的热切期待再升温。









影片精彩烧脑的剧情，有燃有笑有神反转，全程高能给观众留下深刻印象，一路惊心动魄看到赞不绝口。在电影最新曝出的北美口碑视频中，媒体评价称观影过程中“心如擂鼓”，“难以置信的动作设计和层层悬念”，绝对会令人“惊掉下巴”，“刺激到让你屏住呼吸”，并直接赐予影片“史上最佳动作片之一”的超高肯定。









阿汤哥实拍多场高危动作戏，屡创银幕新纪录：从25000英尺的高空跳伞，完成极其危险的“高跳低开”，并成为镜头前表演这一军事级别技能的第一人；巴黎街头狂野飙车，于极速前进中拍摄惊险车祸；亲自驾驶直升机在雪山上空开战，火拼枪战爆破连连；一路狂奔奋力提速，舍命上演楼宇之间的终极一跃；厕所近身格斗拳拳到肉，直打到墙裂柱毁……逆天挑战搏命出演，阿汤哥将各种不可能搬上银幕。



