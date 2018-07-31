网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《碟中谍6》曝口碑特辑 内地定档8.31

海外媒体齐点赞 阿汤哥25000英尺高空跳伞

2018-07-31 09:57:12 来源：Mtime时光网

“阿汤哥”主演的《碟中谍6》曝北美口碑特辑，海外媒体集体点赞，令中国观众的热切期待再升温。
       

《碟中谍6：全面瓦解》定档海报

时光网讯 好莱坞动作冒险大片《碟中谍6：全面瓦解》国内定档8月31日，随着上周五北美开画，影片票房狂刷纪录创“系列最高”。电影最新曝光的北美口碑视频里，海外媒体集体点赞，令中国观众的热切期待再升温。

         《碟中谍6：全面瓦解》上周五北美开画，汤姆·克鲁斯饰演的特工伊森·亨特火线回归，该片全球首周末票房狂轰1.53亿美元，接连拿下北美周末票房榜、全球周末票房榜冠军，创“碟中谍”系列首周末票房最高纪录。与此同时，各平台评分也一举封王，烂番茄98%好评率，IMDb评分高达8.5，超高分同样斩获“系列最佳”，更成为阿汤哥主演电影中的评分新高。

       影片精彩烧脑的剧情，有燃有笑有神反转，全程高能给观众留下深刻印象，一路惊心动魄看到赞不绝口。在电影最新曝出的北美口碑视频中，媒体评价称观影过程中“心如擂鼓”，“难以置信的动作设计和层层悬念”，绝对会令人“惊掉下巴”，“刺激到让你屏住呼吸”，并直接赐予影片“史上最佳动作片之一”的超高肯定。

       随着北美口碑视频的曝光，《碟中谍6：全面瓦解》也解锁了电影中众多嗨燃动作场面。再度归来的特工伊森·亨特领衔不可能任务小组火爆出击，直面比之前五部作品都更为棘手的恐怖威胁，上天入地海陆空作战，全面破解末日危机。

       阿汤哥实拍多场高危动作戏，屡创银幕新纪录：从25000英尺的高空跳伞，完成极其危险的“高跳低开”，并成为镜头前表演这一军事级别技能的第一人；巴黎街头狂野飙车，于极速前进中拍摄惊险车祸；亲自驾驶直升机在雪山上空开战，火拼枪战爆破连连；一路狂奔奋力提速，舍命上演楼宇之间的终极一跃；厕所近身格斗拳拳到肉，直打到墙裂柱毁……逆天挑战搏命出演，阿汤哥将各种不可能搬上银幕。

        《碟中谍6：全面瓦解》将于8月31日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 碟中谍6：全面瓦解
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

碟中谍6：全面瓦解

碟中谍6：全面瓦解 (2018)

0.0

导演：克里斯托夫·迈..

主演：汤姆·克鲁斯

在线播放

汤姆·克鲁斯

汤姆·克鲁斯

Tom Cruise

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

会员评论 (14)

发表

本周热读

1

文艺片上瘾指北：从入门到精通

观影玄学！围观文艺片的正确打开方式

又名：《一个普通观众的自我修养》
2

10亿算啥？盘点大银幕上的真·土豪

貌若潘安不如家里有矿？

突然继承了一大笔财产，是一种什么样的体验？
3

黄金配角迎来全盛时代？

听演员姜皓文、王砚辉、成泰燊的独白

在这个世界上，个人际遇受制于时代背景、天时地利而潮起..
4

B站被多部门约谈，发布整改公告

扩编一倍以上审核人力 加强"风纪委员会"自查自清

上周遭央视点名批评“含有低俗，甚至涉及乱伦内容”的哔..
5

定了！《碟中谍6》内地定档8月31日

定档预告及海报首曝光 阿汤哥高空搏命追击

9
“阿汤哥”主演的《碟中谍6》内地定档8月31日，中国版定..

查看更多