时光网讯
好莱坞动作冒险大片《碟中谍6：全面瓦解》
国内定档8月31日，随着上周五北美开画，影片票房狂刷纪录创“系列最高”。电影最新曝光的北美口碑视频里，海外媒体集体点赞，令中国观众的热切期待再升温。
《碟中谍6：全面瓦解》
上周五北美开画，汤姆·克鲁斯
饰演的特工伊森·亨特火线回归，该片全球首周末票房狂轰1.53亿美元，接连拿下北美周末票房榜、全球周末票房榜冠军，创“碟中谍”系列首周末票房最高纪录。与此同时，各平台评分也一举封王，烂番茄98%好评率，IMDb评分高达8.5，超高分同样斩获“系列最佳”，更成为阿汤哥主演电影中的评分新高。
影片精彩烧脑的剧情，有燃有笑有神反转，全程高能给观众留下深刻印象，一路惊心动魄看到赞不绝口。在电影最新曝出的北美口碑视频中，媒体评价称观影过程中“心如擂鼓”，“难以置信的动作设计和层层悬念”，绝对会令人“惊掉下巴”，“刺激到让你屏住呼吸”，并直接赐予影片“史上最佳动作片之一”的超高肯定。
随着北美口碑视频的曝光，《碟中谍6：全面瓦解》
也解锁了电影中众多嗨燃动作场面。再度归来的特工伊森·亨特领衔不可能任务小组火爆出击，直面比之前五部作品都更为棘手的恐怖威胁，上天入地海陆空作战，全面破解末日危机。
阿汤哥实拍多场高危动作戏，屡创银幕新纪录：从25000英尺的高空跳伞，完成极其危险的“高跳低开”，并成为镜头前表演这一军事级别技能的第一人；巴黎街头狂野飙车，于极速前进中拍摄惊险车祸；亲自驾驶直升机在雪山上空开战，火拼枪战爆破连连；一路狂奔奋力提速，舍命上演楼宇之间的终极一跃；厕所近身格斗拳拳到肉，直打到墙裂柱毁……逆天挑战搏命出演，阿汤哥将各种不可能搬上银幕。