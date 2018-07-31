预告影像就是手机屏幕画面。丢失的手机落入他人手中，他人通过屏保照片和Facebook找到失主，用生日日期试出手机密码。手机里全部个人信息都被挖出；这个捡到手机的人，似乎还介入失主生活中，搅得天翻地覆。
影片根据志驾晃同名小说改编，围绕公司的派遣社员稻叶麻美（北川景子
）展开——因男友弄丢了手机，麻美开始收到不明信用卡的支付信息，平时只通过社交账号联系的、丝毫不亲密的朋友开始纠缠自己。似乎稻叶麻美的个人信息被泄露了？
同时，在偏远的深山里开始陆续出现年轻女性的尸体，连续杀人事件的搜查随之展开。那些身份不明的遗体有着一个共同特征——都被剪掉了长长的黑发......
中田秀夫代表作《午夜凶铃》，有着长长黑发的贞子从电视里爬出
丢失手机是每个人在日常生活中都可能遇上的事情，从日常中挖掘潜在的危机，将其逐渐发展成失控的恐怖事件，是这部影片的着眼点，也是导演中田秀夫
擅长的题材。他的代表作《午夜凶铃》
将恐怖渗透进日常中，录影带成为死亡的载体，家家户户都有的电视机中爬出女鬼贞子，着实是吓到了不少人，也开启了盛行一时的日式恐怖片浪潮。
在新时代下，录影带和电视机逐渐被抛弃，他将视线转向了如今人们离不开的手机和社交网络。恐怖依旧如影随形。
演员阵容
影片定于11月2号日本公映。千叶雄大
饰演负责调查麻美身边发生的奇怪案件的警察家贺谷学；成田凌
饰演安保公司职员浦野善治；田中圭
饰演麻美的男友富田诚。