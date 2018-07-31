《午夜凶铃》导演中田秀夫出新作，聚焦手机和社交网络时代下的恐怖，北川景子主演。





预告影像就是手机屏幕画面。丢失的手机落入他人手中，他人通过屏保照片和Facebook找到失主，用生日日期试出手机密码。手机里全部个人信息都被挖出；这个捡到手机的人，似乎还介入失主生活中，搅得天翻地覆。









同时，在偏远的深山里开始陆续出现年轻女性的尸体，连续杀人事件的搜查随之展开。那些身份不明的遗体有着一个共同特征——都被剪掉了长长的黑发......







中田秀夫代表作《午夜凶铃》，有着长长黑发的贞子从电视里爬出









在新时代下，录影带和电视机逐渐被抛弃，他将视线转向了如今人们离不开的手机和社交网络。恐怖依旧如影随形。







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