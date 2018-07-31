网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《午夜凶铃》导演新作预告手机变杀人工具

挖掘日常中潜伏恐怖 北川景子主演

2018-07-31 10:50:23 来源：Mtime时光网

《午夜凶铃》导演中田秀夫出新作，聚焦手机和社交网络时代下的恐怖，北川景子主演。
　　时光网讯 恐怖大师中田秀夫《午夜凶铃》）执导，北川景子主演的社交网络题材悬疑片《虽然只是弄丢了手机》发布先导预告。

　　预告影像就是手机屏幕画面。丢失的手机落入他人手中，他人通过屏保照片和Facebook找到失主，用生日日期试出手机密码。手机里全部个人信息都被挖出；这个捡到手机的人，似乎还介入失主生活中，搅得天翻地覆。

　　影片根据志驾晃同名小说改编，围绕公司的派遣社员稻叶麻美（北川景子）展开——因男友弄丢了手机，麻美开始收到不明信用卡的支付信息，平时只通过社交账号联系的、丝毫不亲密的朋友开始纠缠自己。似乎稻叶麻美的个人信息被泄露了？

　　同时，在偏远的深山里开始陆续出现年轻女性的尸体，连续杀人事件的搜查随之展开。那些身份不明的遗体有着一个共同特征——都被剪掉了长长的黑发......


中田秀夫代表作《午夜凶铃》，有着长长黑发的贞子从电视里爬出

　　丢失手机是每个人在日常生活中都可能遇上的事情，从日常中挖掘潜在的危机，将其逐渐发展成失控的恐怖事件，是这部影片的着眼点，也是导演中田秀夫擅长的题材。他的代表作《午夜凶铃》将恐怖渗透进日常中，录影带成为死亡的载体，家家户户都有的电视机中爬出女鬼贞子，着实是吓到了不少人，也开启了盛行一时的日式恐怖片浪潮。

　　在新时代下，录影带和电视机逐渐被抛弃，他将视线转向了如今人们离不开的手机和社交网络。恐怖依旧如影随形。


演员阵容

　　影片定于11月2号日本公映。千叶雄大饰演负责调查麻美身边发生的奇怪案件的警察家贺谷学；成田凌饰演安保公司职员浦野善治；田中圭饰演麻美的男友富田诚。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 中田秀夫 悬疑 恐怖
关注时光网微信

相关电影/影人

虽然只是弄丢了手机

虽然只是弄丢了手机 (2018)

0.0

导演：中田秀夫

主演：北川景子

在线播放

中田秀夫

中田秀夫

Hideo Nakata

职业：制作人 | 导演

查看影人作品  >

北川景子

北川景子

Keiko Kitagawa

职业：

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

文艺片上瘾指北：从入门到精通

观影玄学！围观文艺片的正确打开方式

又名：《一个普通观众的自我修养》
2

10亿算啥？盘点大银幕上的真·土豪

貌若潘安不如家里有矿？

突然继承了一大笔财产，是一种什么样的体验？
3

黄金配角迎来全盛时代？

听演员姜皓文、王砚辉、成泰燊的独白

在这个世界上，个人际遇受制于时代背景、天时地利而潮起..
4

B站被多部门约谈，发布整改公告

扩编一倍以上审核人力 加强"风纪委员会"自查自清

上周遭央视点名批评“含有低俗，甚至涉及乱伦内容”的哔..
5

定了！《碟中谍6》内地定档8月31日

定档预告及海报首曝光 阿汤哥高空搏命追击

9
“阿汤哥”主演的《碟中谍6》内地定档8月31日，中国版定..

查看更多