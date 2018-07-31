无论什么电视剧，经典是永远是难以超越的，这点柴智屏也一直很清楚，她能做到的，只有“尽可能的呈现经典的美好”。

虽然制作费用比当年翻了15倍，但经费始终都不充裕。“无论是国内还是国外，很多想要的地方，要不就是不好申请，要不就是价钱太贵，太多原因，给拍摄造成了局限性。”





台湾制片人柴智屏





“如今观众接收的信息量非常大，对于这样的题材可能会厌倦，也一定会有人没办法接受新版的调整，我不敢说我们在拍摄的过程，落的每个台词，设计的每个情节都可以让观众百分百地感受到并且感到满意。但是在过程中，周边的年轻编剧与团队，都付出了最大的努力，编剧们陪伴我将近一年的时间，对于剧本内容呈现的酸甜苦辣，我都给予肯定与认同。”





但无论什么电视剧，经典是永远是难以超越的，这点柴智屏也一直很清楚，她能做到的，只有“尽可能的呈现经典的美好”。

叛逆期：与父母沟通较少，舍弃安稳专业

其实从某种程度上来说，柴智屏对待事情的认真与执着，和《流星花园》里的杉菜很像。

1962年，柴智屏出生在台湾高雄一个普通家庭里，父母由于工作忙的关系，经常无法陪在她身边，身为家中的独女，除了宠物小狗以外，电视机几乎成了她生活中最好的伙伴。

也正因于此，青春期的柴智屏成了叛逆少女，很少和父母沟通，也不会讲好听的话，经常和母亲陷入你不理我我也不理你的僵局。

好在虽然叛逆，但柴智屏从小一直很独立，学习成绩也不错，大学填志愿时，本来可以选择外文专业的，但她觉得太无聊，转而选择了一直想学却很冷门的戏剧传播，“从那时候开始我就非常渴望能够进入影视戏剧方面的行业。”





理想很丰满现实却很骨感，柴智屏毕业那年，刚好碰上台湾新电影浪潮的末期，当时的台湾还只有三个电视台，工作很难找。有朋友介绍她去当编剧，她就去了，因为是戏剧系毕业，加之本身很有天赋，所以柴智屏写剧本很快且风格与众不同，颇得一些导演的赏识。这份工作不用固定坐班，在完成本职工作外，业余时间还接私活给别人当枪手写电视剧、电影剧本。

就这样兜兜转转，不安稳的生活持续了两三年。

成长期：目睹台湾综艺的草创期，并不只是单纯的在等待





“当年在台湾影视相关的机会真的很少，但我并不只是单纯的在等待。”

坚持不一定会成功，如若放弃就连成功的机会都没有，当所有同学都坚持不下去转行了，柴智屏依然还坚守着自己的影视梦，等待着机会的来临。





一次柴智屏的父亲发生了一个小意外，在浴室洗澡时摔了一跤，不得不住院休养。父亲隔壁床刚好住着一位知名电视制作人的岳父，当时他正准备制作一个大型综艺栏目，知道柴智屏是写剧本的，那位制作人把柴智屏写的剧本要过去看，觉得很不错，提供给了她一个写综艺剧本的面试机会，结果柴智屏面试上了。这档综艺节目就是《钻石舞台》，在当时收视非常好，著名主持人胡瓜就是从那里起步的。

虽说是写综艺节目剧本，但节目创办初期，工作人员不多，柴智屏什么都要做：发通告，跑电视台盯流程，盯剪接，过带……一天14个小时连抽转，即便如此她还在兼职写剧本，可以说除了睡觉她都在工作。

虽然累，但每月薪水再加上写剧本的额外稿费收入，大概也有人民币六七千块钱，对于二十年前年轻的柴智屏来说，这已经是非常丰厚的一笔钱。

不过柴智屏是一个生性好动的人，待了两三年后，她希望有所突破，就离开了那家综艺节目制作公司。









▲《超级星期天》主持人张小燕、庾澄庆与柴智屏合影

同时期，她担任上了《超级星期天》的节目制作人，这个节目的主持人是张小燕和庾澄庆，节目收视率很高，得过很多次金钟奖，柴智屏做得非常开心，这一做又是十年。

巅峰期：从综艺回归戏剧，打造出风靡亚洲爆款剧《流星花园》

对于一个搞创意的人来说，时间长了当发现不能一直突破自己的时候，就会开始感到害怕，柴智屏也一样，“后来我发现，人应该要回归原点，原点就是当初你为什么要做这一行？抛开收视率是多少，是否能成功，就专心做自己想做、喜欢的内容。”

因此，就算工作再忙，柴智屏都保留了一个看漫画的习惯，当时她迷恋《花样男子》这本漫画书已经很久，“这部作品在当时少女漫画排行榜的榜首停留了许久，在少女之间很受欢迎，我看了好几遍，也一直就很想把它拍摄成为戏剧作品。”

最终，柴智屏离开了《超级星期天》，创办自己的公司“可米瑞智”，决心向戏剧界发展，她把《流星花园》作为自己公司的第一部作品。“当时在亚洲，几乎所有的市场都不是以年轻演员为主流，也就没有年轻的演员，更没有年轻的帅哥演员，内地和台湾大部分都是古装剧。所以我那时就觉得，如果我们做一个给年轻人看的戏，应该有人看。”

新的起点，新的团队，主演除了大s外，几乎都是新人，电视台与承包业务的广告商所提供的制作费，一集90分钟，不到20万人民币，根本就不够，每集柴智屏自己还得倒贴点钱。

所以，剧中的豪华轿跑是朋友的，服装是西门町杂货市场淘来的，许多朋友也都是包个红包就来客串了。“那时每天都要担心，如果一个不小心，可能就会因为自己的过失而导致公司的损失，我的压力非常大。还好《流星花园》做红了。收视率反响都很好，得到收视率奖金，在后续的DVD、原声带、海外销售与活动中也得到良好的响应，也因此最后才能达到平衡。”

因为柴智屏是创作出身的制作人，所以对于合约、财务报表、人力资源管理等等都不熟悉。当年《流星花园》有许多国家提出购买播放权，但是其中有一些亚洲较偏远非华语的国家，比如：柬埔寨，后来才发现这些地区的盗版碟非常猖獗，购买播放权只是为了在后续再度卖到其他国家时是合法的，因此在后续打官司时，形成不少的麻烦。

财务方面也是，起初不太懂得财务的管理，公司赚多少钱就会用多少钱去制作戏剧，甚至跟银行贷款都有曾经无法通过的案例。“或多或少在当时错失一些能够将戏剧作品更加提升质量的机会。”









但不可否认的是，《流星花园》的火爆，不但让带动了年轻人的电视剧市场，还让四个新人大男孩，初尝了“一夜爆红”的滋味。

平稳期：平淡对待艺人去留问题，顺应时代改变制剧方向





2002年F4走红之初，本来和柴智屏亲如一家的言承旭，突然向媒体控诉柴智屏给安排的工作太满，让他身心疲惫。面对自已一手带红的艺人想离去，柴智屏虽然很难过，但她一直安慰自己可能是对方年轻没办法适应，所以并没有过多的去解释什么。

4年后F4在香港开演唱会，言承旭突然请柴智屏上台，两人紧紧相拥，柴智屏也忍不住泪流满面，这段被外界频频揣测的关系终于得以“破冰”。





“可能是因为年轻不懂事吧，没有道歉也没有特别怎样。现在我们也还是会经常联系，我没有特意说什么戏不用他，他也没有刻意不合作。”这段话还犹在耳畔，多年后，这个情况再次发生在因《我的少女时代》被柴智屏捧红的新人王大陆身上。

“此前艺人解约的问题，多半是在开始阶段难以适应，或者过了一段时间发现没有办法帮助对方发光发热而提出的解约，这是人之常情，也在所难免。”而王大陆是第一个红了以后要解约的，这让柴智屏懵了。不过，虽然解约了，但这次柴智屏想开了，所以并没有闹得不愉快。

经历了这些风雨后，虽然她相信世上仍有情义存在，但她也明白光靠情感是留不住人的，只有将戏剧做好才能留住人，留住观众。

柴智屏说，以前做剧常会想要如何配合观众的喜好，如何让观众觉得有趣，但这套系统早已行不通，“我们所给观众看的作品，已经不是看什么他们就接受什么的年代了，现在除了要考虑如何制作高规格的戏剧，我认为很重要的是观众对于戏剧是否能有真实的代入感，是否能让他们有所共鸣，剧中的演员就像是自己，也像是身边的人，能够从戏剧中找到生活的影子。”

对于未来，柴智屏说希望可以将自己的人生经历以及感悟，透过戏剧作品呈现给观众。“其实我更期待的不是我个人的成就，而是我身边的演员、艺人、编导与工作团队能够更加进步与成功，这样的满足与快乐会更甚于我个人的成功。”



