关于“糙爱”两个字，特辑中给出了“官方解释”：“糙爱——男人与男人之间，粗糙的单纯的又很黏糊的兄弟情，糙得惊天地，爱得泣鬼神，一群糙老爷们之间的嬉笑怒骂。”

关于“糙爱”两个字，特辑中给出了“官方解释”：“糙爱——男人与男人之间，粗糙的单纯的又很黏糊的兄弟情，糙得惊天地，爱得泣鬼神，一群糙老爷们之间的嬉笑怒骂。”这支全新特辑中，“西虹市兄弟天团”个个古灵精怪，拍戏时也是喜感十足。





对于他们来说，“糙”就是一种快乐，跟熟悉的人在一起做喜欢的事，无比轻松自在；“糙”也是一种信任，是兄弟之间对互相工作的认可，虽然更多的时候想要“冲过去把他掐死”，但却因为兄弟在一起，把枯燥的事情变得有趣；“糙”更是一边骂着你一边爱着你，对西虹市兄弟来说，“我怼你”就是“我爱你”。





片中，演员张一鸣饰演的庄强一直陪伴在沈腾饰演的王多鱼左右，无论贫穷与富贵，都是最紧张在意王多鱼的那一个，兄弟二人的感情有笑有泪，简单纯粹，不少观众看后表示“很羡慕王多鱼和庄强之间的那种不掺杂利益的兄弟情”。





而在戏外，这群“糙”老爷们儿也都是相识多年的老朋友，他们之间的感情用沈腾的话来说就是“跟这群人一起，无论什么时候、在哪里碰到了，除了快乐就没别的”，张一鸣也笑称“每天都很有趣，很过瘾，很多场面简直不可描述”。





编辑：hello王小羊