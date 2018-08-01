"泰坦尼克"横扫内地 "英雄"开启大片时代
改革开放四十周年中国电影大事记（1998-2007）
这是一代大导演集体爆发的十年，张艺谋、李安、冯小刚、周星驰、贾樟柯都交出了自己职业生涯的重要作品。→
2018-08-01 09:06:34 来源：Mtime时光网
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中国电影大事记（1998-2007）
中国电影大事记（1998-2007）
1998年-2007年，这是改革开放后的第三个十年，也是一代导演集体爆发的十年。大导演们交出了自己职业生涯的重要作品：张艺谋的《英雄》开启了国产电影的大片时代，李安的《卧虎藏龙》拿下奥斯卡最佳外语片奖，周星驰拍出《功夫》，贾樟柯的《三峡好人》在海外获奖。
1998年《泰坦尼克号》以3.6亿票房横扫内地，成为观众的时代回忆，占据内地票房榜冠军长达11年。2002年“院线制”改革，是新世纪以来中国电影市场改革的重大标志，当年全国银幕数仅不足两千块，到如今内地银幕数5.4万块位居全世界第一。新千年过后，电影行业正迎来新的商业时代。
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《泰坦尼克号》横扫内地(1998年)
《泰坦尼克号》横扫内地（1998年）
《泰坦尼克号》1998年春天登陆中国院线，在国内的总票房达到3.6亿元人民币，引发“万人空巷”般的观影狂潮，同时占据国内电影票房榜冠军，长达11年之久。杰克和露丝之间的生死之恋，两人在船头张开双臂的经典pose，以及那首悠扬醉人的《我心永恒》，对于很多中国观众来说，这是对于好莱坞大片的第一次认知，也是一个时代的电影记忆。《泰坦尼克号》几乎没有任何文化上的鸿沟，老幼妇孺观众都看得懂，极易引起共鸣。
2012年，该片以3D版本在中国重映，又掀起国民怀旧风潮，最终狂卷9.5亿人民币票房。
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《不见不散》冯氏贺岁(1998年)
《不见不散》冯氏贺岁经典（1998年）
1997年的《甲方乙方》大获成功后，冯小刚又乘胜追击，在1998年底推出第二部贺岁片《不见不散》，这两部影片都是内地贺岁片的先锋，极富开创性意义。冯小刚搭档葛优、徐帆，黄金搭档再次出马。该片虽然是一部京味儿电影，但故事背景却放到了美国，用喜剧手法表现了两个在异国他乡的北京人的生活经历和感情纠葛。
《不见不散》虽然是小题材、小制作，可是冯小刚却把这个”小“玩转了。影片中冯小刚的幽默风格变成了葛优的贫嘴，自此冯氏喜剧以“铁打的葛优”为核心的阵容也初步形成，该片还获得了当年的票房冠军。
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中影集团挂牌成立（1999年）
中影集团挂牌成立（1999年）
1999年2月份，中影集团挂牌成立，这一年中影生产了《九九艳阳天》、《春天的狂想》等20多部电影。新成立的中影集团是受政府委托国内唯一拥有影片进口权的公司，在电影制作与发行方面表现出色，成为带动中国电影产业发展的“火车头”。
目前中影集团拥有全资分子公司15个，主要控股、参股公司近30个，1个电影频道，总资产达28亿元。2016年，中影股份成功登陆A股市场，最近几年出品了《建军大业》、《厉害了，我的国》、《大唐玄奘》、《美人鱼》等电影。
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《我的父亲母亲》获银熊(1999年)
《我的父亲母亲》获银熊（1999年）
1999年张艺谋导演有两部电影上映，一部是《一个都不能少》，另外一部则是章子怡首次亮相的处女作《我的父亲母亲》。后者以自传性质的描述，讲述了父母感人至深的爱情回忆，电影中现实部分用黑白表现，回忆部分则用彩色表现，现在时的冰冷现实与过去时的美好回忆形成强烈反差。
2000年该片在第五十届柏林国际电影节获得最佳影片银熊奖，片中章子怡清水出芙蓉般的青涩面容，再加上带着质朴气息的本色出演，让她迅速被观众记住。从这部电影开始，章子怡正式开启了她的电影之路。
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《卧虎藏龙》获奥斯卡奖(2000年)
《卧虎藏龙》获奥斯卡最佳外语片(2000年)
李安执导的《卧虎藏龙》由周润发、杨紫琼、章子怡等主演，2000年在中国内地上映，次年在奥斯卡捧得最佳外语片等四项奖项，这是华语电影在历史上第一次，也是至今唯一一次荣获奥斯卡最佳外语片奖，该片还斩获金马奖、金像奖最佳影片奖。
片中如诗如画的美景和让人眼花缭乱的打斗，将中国古典美学传统和情感理念诠释到新的高度，不仅吸引了华人世界的关注，而且在世界影坛上掀起了一阵中国古典武侠的飓风。《卧虎藏龙》的意义并不仅仅在于李安展示了多少中国元素，而在于如何用恰当的方式，让西方观众理解和接受这种展示。
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《生死抉择》聚焦反腐（2000年）
《生死抉择》聚焦反腐（2000年）
2000年上映的《生死抉择》是一部振聋发馈的反腐倡廉力作，影片以中阳纺织集团的艰难改革为线索，塑造了李高成、杨诚等有血有肉的党员形象，他们在金钱、亲情、友情面前表现出来的浩然正气令人振奋，从他们的身上折射出党和政府反对腐败的坚定决心，也深深地拨动了时代之弦。
作为一部主旋律反腐片，《生死抉择》不仅在口碑上表现出色，还以1.2亿票房拿到当年的票房冠军。新千年过后商业片迅猛发展，主旋律电影很难再像《生死抉择》一样，在票房上占据压倒性优势，直到2009年的《建国大业》出现，才再次获得了主旋律电影口碑和票房的双赢。
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《大腕》邀请外国大腕(2001年)
冯小刚《大腕》邀请外国大腕参演（2001年）
2001年，唐纳德·萨瑟兰来到中国，在冯小刚的贺岁片《大腕》里饰演了一名好莱坞导演，开创了内地电影市场开放后，好莱坞明星来华拍片之先例。对于当时的中国电影界来说，冯小刚能够邀请来一位说英语的好莱坞演员来中国拍戏，已经是一大新闻了。
《大腕》的投资规模为300万美元，对于当时的中国电影来说，这个数字接近国产片一般投资规模的十倍。此外，该片的投资资金部分来自哥伦比亚电影公司，是早期好莱坞投资中国的作品之一，《大腕》也是如今“合拍片”概念的早期形态。这部电影还获得了第25届大众电影百花奖最佳故事片奖。
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《十七岁的单车》擒银熊(2001年)
王小帅《十七岁的单车》获柏林银熊奖（2001年）
《十七岁的单车》围绕两个少年对一部单车的争夺展开，电影中的大部分场景都在北京胡同中拍摄，展现出十七岁少年对现实的困惑，以及对社会规则的模糊认识，对社会现实的反思意义十分明显。该片获得2001柏林国际影展评审团银熊奖和最佳新人奖。当年初出茅庐的高圆圆，一身清纯的学生装扮令人印象深刻。
该片最初因为没有送审就参展柏林电影节，被禁止在内地公映。2004年再次送审后允许公映，片名改为《自行车》。随后几年王小帅的作品屡获国际奖项，2005年《青红》获戛纳电影节评委会大奖，2007年《左右》获得柏林电影节银熊奖。
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“院线制”改革（2002年）
“院线制”改革（2002年）
2002年6月，全国电影行业自上而下推行城市“院线制”改革。实行以院线为主的发行放映机制，减少发行层次，改变按行政区域计划供片模式，变单一的多层次发行为以院线为主的一级发行，发行公司和制片单位直接向院城公司供片；有条件的地区组建两条或两条以上的院线。
从2002年开始的电影院线制改革，经过十年来的摸索和实践，彻底打破了按行政区域划分的市场垄断，形成了竞争有序的市场格局。院线制的实行是新世纪以来中国电影改革的一个重大标志，“票房分账”模式有了更为清晰的具体运作模式。对中国电影的繁荣发展影响深远。
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《英雄》开启大片时代(2002年)
《英雄》开启国产大片时代（2002年）
2002年底张艺谋执导的电影《英雄》上映，主演阵容包括李连杰、张曼玉、梁朝伟、章子怡等顶级阵容，号称投资高达3000万美元，是当年最受瞩目的国产大片。《英雄》缔造了国产电影的全球票房神话，内地票房达2.5亿元人民币，占全年总票房四分之一，全球票房共计1.77亿美元（约合14亿元人民币）。影片提名过奥斯卡金像奖和美国电影金球奖最佳外语片，并获得多个国内外电影奖项。
《英雄》的公映终结了内地电影市场近十年的低靡期，被认为是中国电影“大片时代”的里程碑，也是张艺谋电影生涯从艺术片转向商业片的重要节点。
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冯小刚《手机》引恩怨(2003年)
冯小刚《手机》引十几年恩怨（2003年）
最近冯小刚执导的《手机2》刚杀青，借着和崔永元的口水战，不停被推上舆论的风口浪尖，这一切都源于2003年上映的《手机》。电影讲述了电视主持人严守一的故事，手机不仅给他的生活带来快乐，也使他的感情和工作遇到了巨大危机。
崔永元认为《手机》中的主人公严守一，影射他个人生活混乱，对他造成了巨大的伤害，而冯小刚则反驳说《手机2》和崔永元根本没关系。一场骂战从当年持续到现在，给不少年轻观众普及了他们的恩恩怨怨，还引发华谊股票大跌和娱乐圈一连串“地震”。《手机2》中四位主演全部回归，新片成色如何静待影院见分晓。
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港片北上元年（2004年）
港片北上元年（2004年）
2003年签署的CEPA协议催生了香港和内地合拍片。从2004年元旦开始，港片可以不受配额限制在内地发行，香港与内地合拍片可享受国产片待遇，但内地主要演员的比例不得少于主要演员总数的三分之一；港资在内地发展影院可以控股经营，这大大促进了香港电影进军内地电影业。
2004年后华语电影重心整体北移，十多年来，内地与香港合拍片的强势发展，不但让日渐式微的纯港产片有了新出路，也让中国电影有了对抗“好莱虎”的资本。越来越多的香港导演踏上了合拍之路，从徐克、陈可辛、王晶到林超贤、郑保瑞，他们的作品占领内地市场每一个重要档期。
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《十面埋伏》争议多（2004年）
《十面埋伏》“鲜花”与“板砖”齐飞（2004年）
《十面埋伏》是张艺谋继《英雄》之后又一部武侠大片，无论在题材选取、演员安排及运作模式上，都与《英雄》如出一辙。该片在暑期档斩获1.56亿票房，成为测试暑期档票房体量的试金石。
《十面埋伏》在公映前大造声势，吊足了观众十足的胃口，但公映后因为期待过高，观众的各种责难与批评应运而生。该片所遭受的“讨伐”，反映了中国电影商业化进程中的口碑困境，自此之后张艺谋的每部大制作电影，似乎都在面临“鲜花”与“板砖”齐飞的局面。需要肯定的是，该片在视觉效果上确实非常具有冲击力，色彩的运用令人印象深刻。
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《功夫》星爷巅峰之作（2004年）
《功夫》星爷巅峰之作（2004年）
《功夫》上映于2004年年底，在全年内地总票房仅有15亿规模的前提下，《功夫》在内地拿下1.6亿人民币；该片在香港票房为6128万港币，强力助推表现低迷的香港电影；北美票房高达1710万美元，全球票房总额一亿美金，创下了周星驰职业生涯票房纪录。在高票房之外，《功夫》还夺得香港金像奖、台湾金马奖等诸多大奖。
《功夫》除了有周星驰的金字招牌之外，最重要的还是电影本身足够好看。它所呈现的市井生活的体验，小人物的苦与乐，功夫梦想的励志主题，以及周氏喜剧自成一派的“无厘头”风格，可以说是周星驰导演生涯中的巅峰之作。
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陈凯歌《无极》口碑危机(2005年)
陈凯歌《无极》口碑危机(2005年)
陈凯歌导演的《无极》在05年贺岁档上映，获得了近1.8亿人民币票房，但在当时遭遇了暴风骤雨式的口碑危机。陈凯歌、大制作、魔幻题材、国际化演员阵容，这些元素让国内影迷的十分兴奋，但当影片上映后，国内媒体却对它几乎是一边倒的差评。
数量庞大的影迷和观众，纷纷借助新兴的互联网平台，对影片进行了激烈的批评甚至漫骂，后来发酵的“馒头事件”，则将部分观众对于影片的不满直接转化到导演陈凯歌身上。《无极》所遭遇的批评，反映出当时中国电影体系距离成熟还有很远的距离，但让一部影片来承担整个电影工业的不足，无疑是有些过于苛求。
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顾长卫《孔雀》擒银熊(2005年)
顾长卫《孔雀》擒银熊（2005年）
《孔雀》是著名摄影师顾长卫的导演处女作，荣获第55届柏林电影节银熊奖。影片分段落聚焦城市转型时期三个青年在青春期所遭遇的苦痛，呈现出来的是理想幻灭、精神萎靡，直到尘埃落定的过程，具有很强的现实意义。
《孔雀》通过对三个人物的命运描述，反映出一代人普遍所经历的生存困难。当影片中的主角们逃脱了当年的成长环境，进入到社会、开始不同的生活之后，最后汇聚在一起到动物园去看孔雀。孔雀的开屏与否，似乎就与生活的真谛挂钩了。片中张静初拉着破洞的降落伞用力向前飞奔的诗意画面，成为顾长卫最令人回味的经典镜头。
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《黄金甲》极尽奢华（2006年）
《满城尽带黄金甲》极尽奢华（2006年）
该片故事根据话剧《雷雨》改编，在2006年贺岁档在内地上映，以近3亿的票房刷新国产片内地票房纪录，全球票房7857万美元，是2006年华语电影票房冠军。它是第一部真正实现了“全球同步”上映的内地电影，在北美票房657万美元，不如《英雄》。
在制作方面，张艺谋用精心调制的红金色调，渲染出极尽奢华的唐代风貌，并尽量避免进行后期电脑特技的制作，多用实拍，有些战争场面甚至要动用2万人次的群众演员。在发行方面，该片重演《英雄》的大片模式，新画面与数字院线签署垄断放映协议，上映后整整一个月内全国数字院线只能放映《黄金甲》。
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《三峡好人》威尼斯金狮(2006年)
贾樟柯《三峡好人》拿威尼斯金狮奖（2006年）
贾樟柯在拍摄以三峡民工为关注点的纪录片《东》时，决定套拍故事片《三峡好人》，最后在当年威尼斯电影节上一举拿下金狮大奖。在《三峡好人》中，贾樟柯依托于河流，以人文关怀的态度为观众展示了苦难下的中国现实，他沿用了一贯坚持的“朴素手法”拍摄风格，对白全部采用方言，不做渲染也不煽情，只是将镜头对准普通人的生活，点到为止。
在第五代导演纷纷走向商业和市场的背景下，身为第六代导演代表的贾樟柯依旧坚持在艺术电影的第一线，向国际电影节输出中国优秀电影，这种坚定的态度难能可贵。
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《图雅的婚事》擒金熊(2007年)
王全安《图雅的婚事》擒金熊（2007年）
《图雅的婚事》由余男、巴特尔、森格等主演，2007年3月22日在中国上映，并拿下第57届柏林电影节最佳影片金熊奖，该片讲述了蒙古族妇女图雅迫于生活的艰辛，带着残疾的前任丈夫巴特尔一起征婚的故事。电影里没有刻意的故作姿态，只是平实的娓娓道来一个发生在边缘地区的边缘故事，充满着人性的悲悯和感伤的气氛。
为了电影的拍摄，女主角余男特地去内蒙古体验了五个月的生活，学习骑骆驼、骑马、放羊，和当地的牧民一起生活，甚至真的去照顾一个男人。在演员之中，余男是唯一的职业演员，其他演员都是当地的蒙古牧民。
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《投名状》口碑、票房双丰收
陈可辛《投名状》口碑、票房双丰收
2005年香港导演陈可辛开始进军内地市场，2007年他执导了《投名状》，并且监制了尔冬升的《门徒》，这两部电影成为2007年内地香港合拍片的票房翘楚。其中《投名状》由李连杰、刘德华、金城武主演，在中国内地创造2.2亿人民币票房，亚洲累计票房达4千万美元，并赢得8项香港电影金像奖和3项台湾金马奖，其中包括最佳导演和最佳电影奖。
此后陈可辛以导演、监制两种身份在内地发展得顺风顺水，他执导的电影包括《中国合伙人》《亲爱的》等，在票房和口碑上表现不错。他监制的电影更多，其中《七月与安生》捧出周冬雨和马思纯两位金马影后。