中国电影大事记（1998-2007）

1998年-2007年，这是改革开放后的第三个十年，也是一代导演集体爆发的十年。大导演们交出了自己职业生涯的重要作品：张艺谋的《英雄》开启了国产电影的大片时代，李安的《卧虎藏龙》拿下奥斯卡最佳外语片奖，周星驰拍出《功夫》，贾樟柯的《三峡好人》在海外获奖。

1998年《泰坦尼克号》以3.6亿票房横扫内地，成为观众的时代回忆，占据内地票房榜冠军长达11年。2002年“院线制”改革，是新世纪以来中国电影市场改革的重大标志，当年全国银幕数仅不足两千块，到如今内地银幕数5.4万块位居全世界第一。新千年过后，电影行业正迎来新的商业时代。