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《小偷家族》首映 "药神"主创到场力挺

中川雅也携小女主呆萌亮相 王传君为她剥橘子

2018-08-01 09:58:24 来源：Mtime时光网

《小偷家族》举办中国首映礼，中川雅也Lily Franky携片中小女儿扮演者佐佐木美结现身，《我不是药神》三位主创到场力挺，王传君像“药神”中的角色小吕一样，给佐佐木美结贴心剥了个橘子。
       时光网讯 7月31日，由是枝裕和执导、斩获金棕榈大奖的影片《小偷家族》在北京举办首映发布会。影片主演中川雅也Lily Franky携片中小女儿扮演者佐佐木美结现身，感言《小偷家族》可以在中国的大银幕上映，非常荣幸开心，并且透露枝裕和导演虽然因故无法到来现场，还特别再三嘱咐他带来自己的问候。

《小偷家族》中字预告片

       《小偷家族》的首映观众中，《我不是药神》的导演文牧野、主演王传君章宇作为是枝裕和导演的铁粉，特意上台为影片打气，王传君还像“药神”中的角色小吕一样，给佐佐木美结贴心剥了个橘子。文牧野观后感是“感动、震撼”，安藤樱的表演让他痛哭流涕；二刷影片的王传君则号称要把药神的小宇宙和查克拉统统传递给《小偷家族》，文牧野打趣说必须得是”大宇宙“。

       在首映礼发布会上，主演Lily Franky、佐佐木美结一起登场，两人分别在影片中饰演“父亲”柴田治和“女儿”由里。《小偷家族》已经是Lily Franky与导演是枝裕和的第四次合作，他现场大赞是枝裕和导演真的是天才。另一位主演佐佐木美结，上台时还带着在机场买的熊猫玩偶，萌翻在场观众。

       虽然年仅六岁，佐佐木美结演起戏来却毫不含糊。当初选择她作为影片中小女儿的扮演者，是因为竞争角色的时候她吃薯片的生动样子打动了导演。Lily Franky则透露对佐佐木美结的戏份，导演是没有给她剧本而让其现场发挥的。此外，本片的导演是枝裕和虽然未能到场，不仅托付两位主演带来问候，还特意录制VCR，感谢中国观众。

       作为是枝裕和导演的铁粉，电影《我不是药神》的导演文牧野及主演王传君、章宇也来到了首映礼现场，上台为影片打气加油。文牧野表示看到影片“太感动、很震撼”，安藤樱的表演让他痛哭流涕。王传君此次是二刷《小偷家族》，第二遍的感受是“《小偷家族》是集是枝裕和导演之大成作品”，他愿意把药神的小宇宙统统传递给《小偷家族》。三位主演还在现场与《小偷家族》两位主创互换礼物，王传君“小吕”附身，为酷爱吃橘子的佐佐木美结现场剥起了橘子，演绎首映式温馨一幕。

       在首映礼上，导演管虎、张一白、滕华涛、叫兽易小星、姚婷婷、编剧史航等人也来到现场观影，管虎现场表示这部电影带着日本电影特有的质感，在感受到影片中人物生活真实的同时，更感受到一种做人的温暖；姚婷婷抱着向是枝裕和导演学习致敬的心情看完了影片，叫兽易小星表示这部残酷而温暖的电影应该被更多人看到；史航则现场表示能够看到这样的影片让他感到“人间太值得”。

       电影《小偷家族》将于8月3日登陆全国影院。

   编辑：隐饮

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关键词： 小偷家族 首映 Lily Franky 佐佐木美结
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