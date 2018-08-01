《小偷家族》举办中国首映礼，中川雅也Lily Franky携片中小女儿扮演者佐佐木美结现身，《我不是药神》三位主创到场力挺，王传君像“药神”中的角色小吕一样，给佐佐木美结贴心剥了个橘子。













虽然年仅六岁，佐佐木美结演起戏来却毫不含糊。当初选择她作为影片中小女儿的扮演者，是因为竞争角色的时候她吃薯片的生动样子打动了导演。Lily Franky则透露对佐佐木美结的戏份，导演是没有给她剧本而让其现场发挥的。此外，本片的导演是枝裕和虽然未能到场，不仅托付两位主演带来问候，还特意录制VCR，感谢中国观众。





作为是枝裕和导演的铁粉，电影《我不是药神》的导演文牧野及主演王传君、章宇也来到了首映礼现场，上台为影片打气加油。文牧野表示看到影片“太感动、很震撼”，安藤樱的表演让他痛哭流涕。王传君此次是二刷《小偷家族》，第二遍的感受是“《小偷家族》是集是枝裕和导演之大成作品”，他愿意把药神的小宇宙统统传递给《小偷家族》。三位主演还在现场与《小偷家族》两位主创互换礼物，王传君“小吕”附身，为酷爱吃橘子的佐佐木美结现场剥起了橘子，演绎首映式温馨一幕。





在首映礼上，导演管虎、张一白、滕华涛、叫兽易小星、姚婷婷、编剧史航等人也来到现场观影，管虎现场表示这部电影带着日本电影特有的质感，在感受到影片中人物生活真实的同时，更感受到一种做人的温暖；姚婷婷抱着向是枝裕和导演学习致敬的心情看完了影片，叫兽易小星表示这部残酷而温暖的电影应该被更多人看到；史航则现场表示能够看到这样的影片让他感到“人间太值得”。





电影《小偷家族》将于8月3日登陆全国影院。

编辑：隐饮