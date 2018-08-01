时光网讯
由“印度三汗”之一的萨尔曼·汗
、安努舒卡·莎玛
主演的全新动作电影《苏丹》
，今日宣布定档8月31日登陆内地各大院线。《苏丹》是今年在内地上映的第六部印度电影，此前已有包括《神秘巨星》、《小萝莉的猴神大叔》、《起跑线》、《厕所英雄》、《巴霍巴利王2：终结》多部印度片登陆中国，票房最高的是《神秘巨星》7.47亿元。
今日曝光的还有影片《苏丹》
的“为爱而战”版海报与预告。海报上萨尔曼·汗与安努舒卡·莎玛额头相抵深情对望，预告里萨尔曼·汗为了获得女主芳心，摔跤训练更是奇招频出，一场男人追寻爱情、奋不顾身的自我蜕变之战即将开启。
《苏丹》
讲述了来自印度北方小镇的苏丹对摔角教练的女儿一见钟情，为了追求心仪女孩，从未接触过摔跤的苏丹立志成为摔跤冠军的故事。影片中萨尔曼·汗与安努舒卡·莎玛扮演的男女主角感情一波三折极具看点，同为运动员的两人被梦想与爱情的矛盾取舍所困扰，对于摔跤的坚持让人十分感动。而戏外萨尔曼·汗与安努舒卡·莎玛这对养眼的“摔跤手”CP，将携手影片《苏丹》
于暑期档压轴出场。
在今日发布的“为爱而战”海报中，电影《苏丹》
里的这对“摔跤手”CP共同闪亮登场，萨尔曼·汗与安努舒卡·莎玛身着运动服额头相抵，虽然一副要立即开战的模样，但两人眼神里互换的电流，火花四射瞬间将海报充满了甜蜜氛围，萨尔曼·汗正在运动场上为爱而战。
预告里萨尔曼·汗扮演的苏丹对安努舒卡·莎玛扮演的阿尔法一见钟情，为了获得爱人芳心下定决心练习摔跤，伴随着欢快激情的音乐，训练使出众多奇异招数，与火车赛跑、跟玩偶过招，荷尔蒙气质爆棚的萨尔曼·汗万般努力只为心中所爱而战。《苏丹》不仅是当年印度本土票房冠军，也是同年印度电影海外市场票房冠军。
据悉，《苏丹》将于8月31日全国公映。