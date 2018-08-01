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弹幕见！毕志飞导演给影评人下战书

看完再骂?《逐梦演艺圈》将上线视频网站

2018-08-01 11:27:16 来源：Mtime时光网

毕志飞导演给影评人和网络黑手下“约战书”：《纯洁心灵·逐梦演艺圈》将于8月3日上线优酷，毕志飞将于当晚八点准时到该平台弹幕与应战的各路影评人“公开对决”。
       

毕志飞发表对影评人的“约战书”

时光网讯 8月1日上午，电影《纯洁心灵·逐梦演艺圈》导演毕志飞发表一篇微博，他表面这是“致各路影评人和网络黑手的战书！”。据毕志飞透露，《逐梦演艺圈》将于8月3日上线优酷，该片电影官博和他的微博将解除所有拉黑名单，并于当晚八点准时到优酷平台与应战的各路影评人、网络黑手们在该片弹幕上“公开对决”，欢迎各位网友围观见证、表达意见。

      在此之前，《纯洁心灵·逐梦演艺圈》曾五次宣布改档，上映累计票房233万元，在网络狂欢背后，并没有多少观众真正看过全片。

       5月30日，《纯洁心灵·逐梦演艺圈》导演毕志飞在微博发表长文，《我致国家电影局的一封信》，信中对豆瓣疑似不公正评分扰乱国内影评市场发表了看法。毕志飞导演表示自己的电影在公映首日的16个小时内，被打出2.0分，他坦言自己遭遇了网络暴力事件，而自己也向豆瓣提出了质疑，但却遭到了诽谤，导致自己成为“史上最烂导演”。

       6月1日下午，豆瓣官方微博晒出起诉状，表示将对《纯洁心灵·逐梦演艺圈》导演毕志飞提起起诉，豆瓣称毕志飞对豆瓣的恶意诽谤污蔑，严重侵犯了豆瓣的名誉权等合法权益。要求毕志飞立即删除侵权文章并赔礼道歉。

       

《逐梦演艺圈》终极预告

在毕志飞导演今日发布的微博中，他这样写道，“《纯洁心灵·逐梦演艺圈》有些地方确实超前，而一些被大量传播吐槽的地方恰恰是我精心设计、反复打磨的，无奈没有办法让真正大众看到并参与到讨论中来，让我们蒙受了很多不白之冤。但我坚信，时间和大众会给予我们电影应有的评价，证明它会成为一部经典好电影！”

      周五这部创下评分网站低分纪录的“奇葩”之作，马上将和广大网友见面，影片成色到底如何，网友是否冤枉了“情怀满满”的毕志飞导演，即将见分晓！
      

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 逐梦演艺圈 毕志飞
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