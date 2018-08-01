6月1日下午，豆瓣官方微博晒出起诉状，表示将对《纯洁心灵·逐梦演艺圈》导演毕志飞提起起诉，豆瓣称毕志飞对豆瓣的恶意诽谤污蔑，严重侵犯了豆瓣的名誉权等合法权益。要求毕志飞立即删除侵权文章并赔礼道歉。

《逐梦演艺圈》终极预告

在毕志飞导演今日发布的微博中，他这样写道，“《纯洁心灵·逐梦演艺圈》有些地方确实超前，而一些被大量传播吐槽的地方恰恰是我精心设计、反复打磨的，无奈没有办法让真正大众看到并参与到讨论中来，让我们蒙受了很多不白之冤。但我坚信，时间和大众会给予我们电影应有的评价，证明它会成为一部经典好电影！”