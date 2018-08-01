时光网讯
8月1日上午，电影《纯洁心灵·逐梦演艺圈》
导演毕志飞
发表一篇微博，他表面这是“致各路影评人和网络黑手的战书！”。据毕志飞透露，《逐梦演艺圈》将于8月3日上线优酷，该片电影官博和他的微博将解除所有拉黑名单，并于当晚八点准时到优酷平台与应战的各路影评人、网络黑手们在该片弹幕上“公开对决”，欢迎各位网友围观见证、表达意见。
5月30日，《纯洁心灵·逐梦演艺圈》
导演毕志飞在微博发表长文，《我致国家电影局的一封信》，信中对豆瓣疑似不公正评分扰乱国内影评市场发表了看法。毕志飞导演表示自己的电影在公映首日的16个小时内，被打出2.0分，他坦言自己遭遇了网络暴力事件，而自己也向豆瓣提出了质疑，但却遭到了诽谤，导致自己成为“史上最烂导演”。
6月1日下午，豆瓣官方微博晒出起诉状，表示将对《纯洁心灵·逐梦演艺圈》导演毕志飞提起起诉，豆瓣称毕志飞对豆瓣的恶意诽谤污蔑，严重侵犯了豆瓣的名誉权等合法权益。要求毕志飞立即删除侵权文章并赔礼道歉。
在毕志飞导演今日发布的微博中，他这样写道，“《纯洁心灵·逐梦演艺圈》有些地方确实超前，而一些被大量传播吐槽的地方恰恰是我精心设计、反复打磨的，无奈没有办法让真正大众看到并参与到讨论中来，让我们蒙受了很多不白之冤。但我坚信，时间和大众会给予我们电影应有的评价，证明它会成为一部经典好电影！”
周五这部创下评分网站低分纪录的“奇葩”之作，马上将和广大网友见面，影片成色到底如何，网友是否冤枉了“情怀满满”的毕志飞导演，即将见分晓！
编辑：隐饮