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《阿尔法：狼伴归途》 见证史上第一只“狗”的诞生

电影曝海报预告确认引进 人狼传奇就此上演

2018-08-01 14:19:33 来源：Mtime时光网

刚成年的部落少年科达（Keda）与族人失散，一匹同样走失的孤狼闯入了他的世界，科达为狼取名“阿尔法”，“史上第一只狗”也就此诞生，于是一人一狼携手共赴充满艰险的返乡之路。

“亲密伙伴”版预告

　　时光网讯  电影《阿尔法：狼伴归途》今日发布“亲密伙伴”版预告和“冰原同行”、“勇闯暴雪”两款先导海报，正式确认影片引进中国。影片故事发生在两万年前的冰川时代，讲述了在适者生存的严酷环境里，一位部落少年与荒原头狼相遇相随的传奇故事。

　　“亲密伙伴”版预告中的史前奇景抓人眼球，两万年前冰川时代的原始风貌映入眼帘，自然纯净的美景之下暗藏着残酷野性——风暴凛冽刺骨，猛兽虎视眈眈，恶劣的条件时刻考验着远古人类的求生智慧。但越是这样的绝境，就越能激发出生命的闪光，人与狼的奇遇便由此发生。

　　刚成年的部落少年科达（Keda）与族人失散，流落荒野。一匹同样走失的孤狼闯入了他的世界，给他带来生存的挑战，却也带来生命的机遇。少年向狼迈出的一小步改变了人类历史的轨迹，人类由此找到了最为珍贵的亲密伙伴。科达为狼取名“阿尔法”，“史上第一只狗”也就此诞生，于是一人一狼携手共赴充满艰险的返乡之路。

　　随预告片曝光的“冰原同行”和“勇闯暴雪”两张海报分别从极静、极动两种角度向观众展现冰河时期原始风貌。在颇具童话感的“冰原同行”海报中，星辰将主角与狼的影子映射在广袤冰原之上，隐约可见的牛角图腾则是人类文明象征。天空的猎鹰和远处的牛群为原始世界增添几分生机，同时又暗示着弱肉强食、物竞天择的原始生存法则。

　　在“勇闯暴雪”海报里另一幅场景跃然纸上，画面中一场狂风暴雪席卷而来，男主与狼奔向前方，部落先祖留下的图腾柱在寒风中为他们指明前进的方向。少年科达和野狼阿尔法的前行之路看似光明，实则险象环生，他们所面临的严峻挑战尽在影片中呈现。

　　影片由艾尔伯特·休斯执导，柯蒂·斯密特-麦菲、蕾奥娜·维埃拉、娜塔莎·迈尔兹等人担纲主演，曾投资李安导演作品《比利·林恩的中场战事》的杰复八号影业Studio 8投资出品。

   编辑：hello王小羊

关键词： 阿尔法：狼伴归途 海报 预告 确认引进
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