“特兰西瓦尼亚的最佳黄金单身汉”德古拉先生终于脱下他百年不变的黑色斗篷，换上了夏威夷风情的花衬衫与短裤，开始愉快地约会。





据悉，《精灵旅社3》由系列前作导演格恩迪·塔塔科夫斯基执导，迈克尔·麦库勒斯编剧，亚当·桑德勒、赛琳娜·戈麦斯、史蒂夫·布西密、凯文·詹姆斯等原班人马配音，已定档中国内地8月17日上映。















视频一开始“特兰西瓦尼亚的最佳黄金单身汉”德古拉先生终于脱下他百年不变的黑色斗篷，换上了夏威夷风情的花衬衫与短裤，开始愉快地翩翩起舞，刚被女儿拉上邮轮时还一脸不快，是什么让他有了如此之大的转变？

接下来，答案揭晓——原来是女船长埃丽卡，德古拉对于这位活力四射的女船长一见钟情，迅速陷入“无脑癫狂”的恋爱状态，一想到埃丽卡就紧张兴奋的手舞足蹈，完全无法自控。当两人真正坐在一起约会享用烛光晚餐时，德古拉却频频出糗，还当着心上人的面发出了不该发出的声音，让人哭笑不得。但沉醉其中的他并没有料到阴谋正逼近自己……





在两部前作中，单亲父亲德古拉接受女儿的选择，收获美满家庭，还做了外公，也为怪物与人类的友谊做出历史意义的贡献。但很多人也许忽略了多年来独自忙于工作与照顾女儿的德古拉，在这一部中，他终于身心疲惫。于是，贴心的女儿为父亲专门安排了这次豪华游轮度假游，希望他能够放松心情排遣寂寞，但由于这是德古拉第一次与人类一同出游，于是发生了一系列爆笑故事。