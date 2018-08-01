《碟中谍6》曝“任务出击”版预告，剧情线初现端倪，任务中出现的种种危机也逐渐浮出水面。阿汤哥的搏命演出，贡献众多惊险场面：巴黎街区极速飙摩托、雪山直升机二人枪战等等。





此次全新发布的“任务出击”版预告，短短30秒中信息满满，不但剧情线初现端倪，任务中出现的种种危机也逐渐浮出水面。随着阿汤哥接受任务镜头的曝光，以及不可能任务小组的严肃现身，揭开了“中情局被渗入了”的不妙状况。而全新加盟的亨利·卡维尔疑似与不可能任务小组正面对峙，忽明忽暗的地下室中一时气氛紧张，亨利的身份正邪难辨。





此次预告中，除了剧情线索有所展露，更有惊险动作镜头全新曝光。阿汤哥在接近云层的高空直升机上徒手扒绳索，悬于半空。俯视角度的镜头则展示了阿汤哥没有一丝犹豫、顺绳索单手滑下直升机的果敢与坚毅。巴黎街区极速飙摩托、雪山直升机二人枪战、武装对峙及爆炸等，阿汤哥的搏命演出和刺激的动作场面，都掀起网友一波波热情。





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