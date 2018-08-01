时光网讯
今日，好莱坞动作冒险巨制《碟中谍6：全面瓦解》
曝光“任务出击”版预告，随着剧情缓缓揭开一角，任务的艰巨危险程度可见一斑。执行任务的过程中更是危机四伏、悬念重重，令人不禁屏住呼吸。然而预告中不可能任务小组依旧团结坚韧、信任如初，铆足全力向高难度任务重拳出击。影片在内地正式定档8月31日上映。
此次全新发布的“任务出击”版预告，短短30秒中信息满满，不但剧情线初现端倪，任务中出现的种种危机也逐渐浮出水面。随着阿汤哥接受任务镜头的曝光，以及不可能任务小组的严肃现身，揭开了“中情局被渗入了”的不妙状况。而全新加盟的亨利·卡维尔疑似与不可能任务小组正面对峙，忽明忽暗的地下室中一时气氛紧张，亨利的身份正邪难辨。
此次预告中，除了剧情线索有所展露，更有惊险动作镜头全新曝光。阿汤哥在接近云层的高空直升机上徒手扒绳索，悬于半空。俯视角度的镜头则展示了阿汤哥没有一丝犹豫、顺绳索单手滑下直升机的果敢与坚毅。巴黎街区极速飙摩托、雪山直升机二人枪战、武装对峙及爆炸等，阿汤哥的搏命演出和刺激的动作场面，都掀起网友一波波热情。
《碟中谍6：全面瓦解》
由克里斯托夫·迈考利执导，汤姆·克鲁斯、亨利·卡维尔、西蒙·佩吉、丽贝卡·弗格森、文·雷姆斯、肖恩·哈里斯、安吉拉·贝塞特、凡妮莎·柯比、米歇尔·莫娜汉、亚历克·鲍德温、韦斯·本特利、费雷德里克·施密特等主演，将于8月31日正式登陆全国院线。
编辑：隐饮