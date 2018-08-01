从增速来看，今年暑期档目前为止的成绩，票房和观影人次均显疲态。

7月份的尾巴，娱乐资本论带你看看暑期档期中成绩单。













但一旦考虑到增长率，暑期档至今的表现不容乐观。





眼下过去三分之二， 6、7月的分账票房累计96.1亿，跟2017年暑期档153.1亿的成绩相距57亿。









2014-2018年暑期档单月票房走势





（注：因为对比历年数据，服务费自2017年开始实施，对比票房为扣除服务费后，数据来源：淘票票专业版）





也就是说，就算今年8月票房少见地达到跟7月持平的63亿，暑期档总票房也不过比去年超出6个亿，增速寥寥。





而从历年的增长来看，除 2016 年，其余年份的暑期档票房均保持20%以上的高增长，有人甚至据此预测今年将突破200亿元（含服务费），现在要完成200亿，需要历史新纪录了。





观影人次方面，截止发稿前，暑期档的观影总人次是2.96亿，要达到去年暑期档的4.75亿人次还差1.79亿，这又是一个足以跻身进历史单月观影人次前五的成绩。





可以说，从增速来看，今年暑期档目前为止的成绩，票房和观影人次均显疲态。









别急，暑期毕竟还没有过完，去年《战狼2》上映之前，各种数据也是让人忧心忡忡，甚至早有媒体备好了“凛冬将至”的报道。





今次，我们要做的是分析数据，剖析暑期档为何是当前情况，哪里还有突破口？









《药神》和《西虹市》大片持平

进口片情况稍弱





去年7月28日之前，7月票房只有47.31亿票房，比2016年同比只多两亿，比2015年7月的55.06亿票房少8亿。直到票房救世主《战狼2》出现才扭转了整个颓势。





而《战狼2》53亿的票房，比暑期档第二名《变形金刚5》的15亿多出了快40亿，是名副其实的一枝独秀。





今年，票房爆发来得更早。7月6日上映的《我不是药神》已经斩获超30亿票房，《西虹市首富》目前仅仅上映5天，收获票房11亿，预测票房32亿。





可以说在爆款方面，今年两部爆款的累积票房应该会抵过一部《战狼2》。





除了爆款外的另一个生力军是人数少，却战力强的进口大片部队。





到目前为止，今年的表现还是进口大片的小年。这点从2014年-2017年，暑期档top10影片贡献的总票房中，进口影片和中外合拍片的票房占比可以看出。





那么进口大片有可能逆袭吗？





难说。









而2015年，2017年的冠军都是国产影片《捉妖记》和《战狼2》，且跟第二名差距巨大。今年的情况更像后者，国产爆款来势汹汹。

















今年和去年的暑期档情况很像，影片改档、撤档消息频传，场面混乱。









今年，腾挪大法之外，撤档情况更加突出。









延档、撤档消息多，实际对票房的影响恐怕很小。





相关影片中，2016年上映的《爵迹》票房也只有3.8亿，《爵迹2》情况难测，大制作《阿修罗》三天也仅收获5000万票房。





不过民营五大对暑期档的态度却让我们嗅到了一丝重心向国庆档转移的味道。随着张艺谋力作《影》于7月宣布定档9月30日，《爵迹2》撤档，乐创文娱彻底撤出暑期档；万达作为第一出品方，只在8月上几部小体量作品，《如影随心》、《快把我哥带走》；光线在暑期档的投放多一些，但后者的两部动画《昨日青空》《墨多多谜境冒险》都已延档，至今上映时间未定；博纳作为第二出品方的《解码游戏》，选在8月3日上映，同期竞争激烈，另有一部《大师兄》排到了月底；华谊的《狄仁杰之四大天王》正在热映，但仔细推敲会发现，华谊真正重要的档期变为了9月，《找到你》定档9月7日，《江湖儿女》9月21日，《云南虫谷》参与国庆档竞争，9月30日上映。





暑期档的重要程度真的在减弱吗？也有接受娱乐资本论采访的发行人士表示，并没有明显的感受，一切还有待观察。





从另一方面看，在暑期档，影片的数量是否会对票房有直观影响呢？





可以看到，虽然近年来暑期档影片数量在100到200部之间大幅变动，但是暑期档票房在年度票房占比中却并没有太大差异，都在27%- 31%之间。 可见，至少在暑期档，影片数量对票房的影响并不明显。





失去的观影人次都去哪了？





同样，暑期档影片数量的起伏对观影人次影响也不大。可以想见，某些年份增加的影片主要是质量和成本腰部以下的电影，不具备多少市场号召力。





那到底是什么因素在影响观影人次？合家欢动画片的表现乏力应该可以解释一二。





从2014-2018年暑期档动画片top3贡献的票房来看，到目前为止，别说还没有出现一部《大圣归来》、《大鱼海棠》这样的爆款，连进口动画的表现也没能追上往年，目前的表现几乎倒退到了2014年。





另外，整个6月份都在世界杯比赛期间，有人告诉了河豚君一个词“世界杯魔咒”。意思是，作为全球性的体育赛事，世界杯的播出会影响到同期上映的电影、电视剧、综艺节目等热度。





其实观影人次的问题是北美市场的老大难。2015年后连续三年，北美总票房一直在110亿美元上下浮动，观影人次却逐年降低，从13.2亿下滑到12.39亿。2017年北美暑期档，观影人次比2016年大跌17.2%，创下1992年以来的最差表现。





2017年，美国电影协会（MPAA）的全球电影市场报告就指出，以网飞等流媒体为代表的家庭数字娱乐业务支出增长速度居首，全球增长率31%，美国20%。现在，网飞、亚马逊、HBO等平台对电影观众的争夺成了一个长期性的话题。





国内市场来看，不少影片从院线到视频网站的窗口期缩短，甚至出现了一些院网同步的试水，这些情况都在一定程度上跟电影院竞争观众。





不过相比北美已经增长停滞的市场，中国市场的票房却在增长期，观影人次不存在大问题。





事实上，根据国家电影局的数据，截至2018年6月30日,总票房320.31亿元，同比增长 17.82%；总人次9.01亿，同比增长15.34%；国产影片票房达到189.65亿元，同比增长80.1%。





这样看来，今年暑期档暂时的增长低迷情况，或许是档期后移的前兆，或许也只是个例。