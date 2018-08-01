导演彭大魔表示，“我们不太纠结于你看的时候能笑多长时间，但是看完之后，幸福指数得有所上升。好的喜剧可能会让人少一些戾气和抱怨，多一些美好和满足感。”

作为《西虹市首富》的主演，与导演闫非、彭大魔并称“西虹市三杰”的沈腾直言“没有幽默感的导演，不要拍喜剧电影”。被业内称为“鬼才”的闫非和彭大魔二位导演，当年处女作《夏洛特烦恼》一举收获超14亿票房，但他们并没有因此借势营销自己，而是选择沉淀下来继续创作出更好的作品，这一次的《西虹市首富》便是二位“鬼才”导演在今年暑期档推出的又一力作。





从导演特辑中可以看出，在拍摄期间，闫非和彭大魔二位导演“殚精竭虑”，凡事亲力亲为，对待电影严谨认真的工作态度让主创们都感到敬佩。作为影片唯一的女主角宋芸桦，在采访中也流露出对导演的尊敬：“二位导演真的很棒，不管是对节奏还是画面的把控都很强，还会亲自示范该怎么演，而且很多时候，导演们演得比演员还好。”

不过，因为导演要求实在太高，不管是对戏还是对演员都是极其挑剔，力求完美，这也给演员们带来了不少的“烦恼”，因为在两位导演意见达成统一之前，都需要演员一次次去试，直到找到“对路”的感觉。就连相识多年，这次在“西虹市”与二位老朋友再度合作的沈腾，都给出了“导演越来越过分，要求也越来越苛刻”的评价，甚至一度笑言“恨不得想掐死他们”！

在经历过上一部作品的成功之后，闫非、彭大魔二位导演对于国产喜剧电影一直有着自己的一套理解和想法。这一次，他们花了两年时间琢磨《西虹市首富》的剧本，不断调整故事和细节，“喜剧很多东西都需要仔细琢磨，因为这个片子笑点很密集，这就是特别大的难关，然后怎么去把这些笑点穿插在里面，其实是很难的，要不然也不会写那么长时间。”在剧本筹备阶段时，导演们更没日没夜地拉着主创们开剧本会聊想法，跟不同的人碰撞出不同的火花。





导演彭大魔表示，“我们不太纠结于你看的时候能笑多长时间，但是看完之后，幸福指数得有所上升。好的喜剧可能会让人少一些戾气和抱怨，多一些美好和满足感。”为了将这种“满足感”发挥到最大，早在电影粗剪出来后，二位导演便专门找了观众来试看给建议，只为了能在电影上映时尽力呈现令观众满意的作品。