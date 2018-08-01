网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《西虹市首富》发布导演制作特辑

沈腾领衔主创们“吐槽”两位导演

2018-08-01 17:13:10 来源：Mtime时光网

导演彭大魔表示，“我们不太纠结于你看的时候能笑多长时间，但是看完之后，幸福指数得有所上升。好的喜剧可能会让人少一些戾气和抱怨，多一些美好和满足感。”
　　时光网讯闫非彭大魔编剧兼执导，沈腾，宋芸桦，张一鸣，张晨光，常远，魏翔等主演的“特笑大片”《西虹市首富》上映6天收获13亿票房，口碑好评爆棚，票房一路迅猛飙升。电影在爆笑之余，更为观众带来温暖与幸福感，这也正是二位导演的创作初衷——他们守护住了观众的笑声，也收获了如同“首富”般的成就感。如此“高笑率”的导演到底是怎样炼成的？不妨看看近日片方发布的“导演特辑”中，一众主创们是如何“吐槽”两位导演的。
 
　　作为《西虹市首富》的主演，与导演闫非、彭大魔并称“西虹市三杰”的沈腾直言“没有幽默感的导演，不要拍喜剧电影”。被业内称为“鬼才”的闫非和彭大魔二位导演，当年处女作《夏洛特烦恼》一举收获超14亿票房，但他们并没有因此借势营销自己，而是选择沉淀下来继续创作出更好的作品，这一次的《西虹市首富》便是二位“鬼才”导演在今年暑期档推出的又一力作。

　　从导演特辑中可以看出，在拍摄期间，闫非和彭大魔二位导演“殚精竭虑”，凡事亲力亲为，对待电影严谨认真的工作态度让主创们都感到敬佩。作为影片唯一的女主角宋芸桦，在采访中也流露出对导演的尊敬：“二位导演真的很棒，不管是对节奏还是画面的把控都很强，还会亲自示范该怎么演，而且很多时候，导演们演得比演员还好。”
 
　　不过，因为导演要求实在太高，不管是对戏还是对演员都是极其挑剔，力求完美，这也给演员们带来了不少的“烦恼”，因为在两位导演意见达成统一之前，都需要演员一次次去试，直到找到“对路”的感觉。就连相识多年，这次在“西虹市”与二位老朋友再度合作的沈腾，都给出了“导演越来越过分，要求也越来越苛刻”的评价，甚至一度笑言“恨不得想掐死他们”！
 
　　在经历过上一部作品的成功之后，闫非、彭大魔二位导演对于国产喜剧电影一直有着自己的一套理解和想法。这一次，他们花了两年时间琢磨《西虹市首富》的剧本，不断调整故事和细节，“喜剧很多东西都需要仔细琢磨，因为这个片子笑点很密集，这就是特别大的难关，然后怎么去把这些笑点穿插在里面，其实是很难的，要不然也不会写那么长时间。”在剧本筹备阶段时，导演们更没日没夜地拉着主创们开剧本会聊想法，跟不同的人碰撞出不同的火花。

　　导演彭大魔表示，“我们不太纠结于你看的时候能笑多长时间，但是看完之后，幸福指数得有所上升。好的喜剧可能会让人少一些戾气和抱怨，多一些美好和满足感。”为了将这种“满足感”发挥到最大，早在电影粗剪出来后，二位导演便专门找了观众来试看给建议，只为了能在电影上映时尽力呈现令观众满意的作品。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 西虹市首富 导演 视频特辑 视频
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

西虹市首富

西虹市首富 (2018)

6.8

导演：闫非

主演：沈腾 宋芸桦

在线播放

闫非

闫非

Fei Yan

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

彭大魔

彭大魔

Damo Peng

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

文艺片上瘾指北：从入门到精通

观影玄学！围观文艺片的正确打开方式

又名：《一个普通观众的自我修养》
2

10亿算啥？盘点大银幕上的真·土豪

貌若潘安不如家里有矿？

突然继承了一大笔财产，是一种什么样的体验？
3

再回首，《古惑仔》系列电影的失与得

那些自称扛把子的少年后来怎么样了？

“古惑仔”一词是粤语中独有的词汇，原意是指狡猾精明的..
4

黄金配角迎来全盛时代？

听演员姜皓文、王砚辉、成泰燊的独白

在这个世界上，个人际遇受制于时代背景、天时地利而潮起..
5

B站被多部门约谈，发布整改公告

扩编一倍以上审核人力 加强"风纪委员会"自查自清

上周遭央视点名批评“含有低俗，甚至涉及乱伦内容”的哔..

查看更多