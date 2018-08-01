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《狄仁杰之四大天王》曝光全新角色海报

海外同步上映被赞“拥有天马行空的想象力”

2018-08-01 21:11:39 来源：Mtime时光网

《狄仁杰之四大天王》在北美及多个国家同步上映，收获《泰晤士报》、《卫报》等知名媒体力赞“汇聚了各种元素的视觉盛宴”、“徐克导演拥有天马行空的想象力”。
　　时光网讯  徐克最新力作《狄仁杰之四大天王》现正公映中，片方今日曝光一组口碑海报和阮经天“佛系修炼指南”，再度揭秘狄仁杰世界纷繁复杂的人物关系和角色魅力。影片在北美及多个国家同步上映，收获《泰晤士报》、《卫报》等知名媒体力赞“汇聚了各种元素的视觉盛宴”、“徐克导演拥有天马行空的想象力”。

　　单人口碑海报堪称是观众对狄仁杰世界最好的解读，也是更好地走进狄仁杰世界的锦囊。一些影迷看出了狄仁杰“仰不愧天”的侠义精神，尉迟真金的“浩然正气”和沙陀忠的“义字当先”。有观众表示：“影片中每个人都有着不同的侠气。”

　　更有观众看出一代女皇武则天的霸气，以及新角色圆测大师与水月的“义气凌云”。观众评价：“《四大天王》可以说是目前三部里人物关系最为丰富的一部。”还有影迷进一步分析：“每一个角色都更加丰富，关系不是非黑即白那么简单，而是徐克最喜欢的‘亦敌亦友’的关系。”
 
　　而阮经天特辑中则揭开圆测大师的“佛系修炼指南”：光头、打坐、远损友、养宠物。为了演好圆测，阮经天查阅大量资料，更开启修行模式，学习僧人打坐吐纳，令赵又廷感慨“他真的很拼”，阮经天用心的表演也获观众称赞：“这次阮经天是真的超凡脱俗，很有世外高人的感觉。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 狄仁杰之四大天王 角色海报
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