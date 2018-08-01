《天刃》取材自河北省任丘市公安局近年来破获的大案要案，尤其是近年来“扫黑除恶”的破案成果。影片在警方破获的一起雇凶杀人案的基础上整合、串并了其他刑侦案例，以此为题材进行了艺术加工。





《天刃》取材自河北省任丘市公安局近年来破获的大案要案，尤其是近年来“扫黑除恶”的破案成果。影片在警方破获的一起雇凶杀人案的基础上整合、串并了其他刑侦案例，以此为题材进行了艺术加工创作，最终将集故事性、悬疑探案、动作于一体的警匪片搬上银幕。





活动现场，《天刃》片段首次曝光。据导演朱丹介绍，《天刃》历时近两年时间的筹备，先后在任丘市当地及崇礼、白洋淀等地取景拍摄，重新还原了不少公安民警破获大案的重要场景。尤其值得一提的是，电影《天刃》是近年来少有的在白洋淀取景拍摄的电影，影片中一场重要的水上追击戏码，就是全程在白洋淀进行拍摄的。





电影《天刃》以警方破获雇凶杀人、绑架人质等多个大案为主线，刻画了公安民警与犯罪分子、黑恶势力、腐败分子等交锋的全过程，而常戎、许铂岑、杜金京等饰演的民警形象，也几乎都能在当地民警中找到对应的原型。发布会上，任丘市政府副市长、公安局局长孙小康携当年勇破雇凶杀人案的公安干警，首次在媒体前亮相，讲述了当年侦破案件过程中惊心动魄的故事。





据导演朱丹透露，《天刃》中有一场送别牺牲民警的戏份，拍摄当天是一个星期日，他原来只希望能有100多位真实民警作为群众演员参与拍摄。没想到，等到冒雨拍摄的那一天，现场一下子来了近400位民警。拍摄现场，当演员捧着“遗像”出现在片场时，现场民警自发保持立正、敬礼的姿势，不需要导演指挥就配合完成了影片的拍摄，这一幕让朱丹印象深刻。电影预计将于今年秋天与观众见面。

编辑：hello王小羊