《星战9》开机，J·J·艾布拉姆斯发人生首推，致敬凯丽·费雪，感谢《星战8》导演和乔治卢卡斯，并晒出了首张片场照。













卢卡斯影业前两日官宣了《星战9》的演员阵容，除了凯丽·费雪，马克·哈米尔将回归，81岁的比利·迪·威廉姆斯也将回归，再次饰演兰多一角。其他回归演员包括：“蕾伊”黛茜·雷德利、“凯洛·伦”亚当·德赖弗、“芬恩”约翰·波耶加、“波·达梅龙”奥斯卡·伊萨克、露皮塔·尼永奥、多姆纳尔·格里森、凯莉·玛丽·陈、乔纳斯·索塔莫、比莉·劳德、安东尼·丹尼尔斯。





新加盟演员包括Naomi Ackie（《亚迪》）和理查德·格兰特（《金刚狼3》）。据内部人士透露，金球奖视后、《美国谍梦》女星凯丽·拉塞尔基本确定加盟。但因为她还没签合同，因此官宣名单中暂时没有她。





此外，作曲家约翰·威廉姆斯将回归为《星战9》作曲。





本片已由J.J.艾布拉姆斯和克里斯·特里奥共同编剧，目前尚未定名。影片定档2019年12月20日在北美上映。

编辑：ruo