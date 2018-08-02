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《星战9》开机导演J·J发人生首推

致敬凯丽费雪 感谢莱恩约翰逊和乔治卢卡斯

2018-08-02 07:56:59 来源：Mtime时光网

《星战9》开机，J·J·艾布拉姆斯发人生首推，致敬凯丽·费雪，感谢《星战8》导演和乔治卢卡斯，并晒出了首张片场照。
      时光网讯 《星球大战9》当地时间8月1日正式在伦敦松林制片厂开机，导演J.J.艾布拉姆斯在推特上发文，并晒出了首张片场照，印有《星战9》logo的器械出现在画面中。

      值得一提的事，这是J·J·艾布拉姆斯首次发表推特，此前他并没有推特账号。推文中，J.J先致敬了凯丽·费雪，后者将在《星战9》中以其在2015年《星球大战：原力觉醒》拍摄时未公开的影像现身，卢卡斯影业此前也确认将不会动用CGI技术。

      之后J.J还分别对《星球大战8:最后的绝地武士》导演莱恩·约翰逊和《星战》之父乔治·卢卡斯表达了感谢。

      卢卡斯影业前两日官宣了《星战9》的演员阵容，除了凯丽·费雪，马克·哈米尔将回归，81岁的比利·迪·威廉姆斯也将回归，再次饰演兰多一角。其他回归演员包括：“蕾伊”黛茜·雷德利、“凯洛·伦”亚当·德赖弗、“芬恩”约翰·波耶加、“波·达梅龙”奥斯卡·伊萨克、露皮塔·尼永奥、多姆纳尔·格里森、凯莉·玛丽·陈、乔纳斯·索塔莫、比莉·劳德、安东尼·丹尼尔斯。

      新加盟演员包括Naomi Ackie（《亚迪》）和理查德·格兰特（《金刚狼3》）。据内部人士透露，金球奖视后、《美国谍梦》女星凯丽·拉塞尔基本确定加盟。但因为她还没签合同，因此官宣名单中暂时没有她。

      此外，作曲家约翰·威廉姆斯将回归为《星战9》作曲。

      本片已由J.J.艾布拉姆斯和克里斯·特里奥共同编剧，目前尚未定名。影片定档2019年12月20日在北美上映。

   编辑：ruo

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关键词： 星战9 J·J·艾布拉姆斯 开机
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