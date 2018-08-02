但据《综艺》报道，迪士尼影业目前并没有重新雇佣滚导的计划。据产业内部消息称，迪士尼和漫威目前的想法是，滚导当年关于恋童癖和强jian的所谓“玩笑”，在这个#MeToo的大时代是不能被接受的，与迪士尼“合家欢”的形象也不符。

















关于滚导的种种言论，迪士尼称此前不知道，知道后惊呆了









迪士尼内部人士称，公司此前并不知道这些推特的存在，当它们被世人所知后，公司惊呆了。至于找到取代滚导的人选，迪士尼目前没有压力，不需要马上找到新导演，根据消息称，他们也愿意等到合适的一线导演到来。首先，迪士尼从来就没有给《银护3》定过档，尽管大家都默认会在两年之内上映。取决于迪士尼需要用多久找到合适的导演，也许原定2019年2月的开拍日期会推迟。







阿兰·霍恩、德普与鲍勃·艾格尔





对于以上的消息，迪士尼与漫威的发言人拒绝发表评论。













“银护”系列刚立项时，很多人曾质疑它到底能不能赚钱，毕竟角色在漫画里并不知名，这帮“英雄”里竟然还包括一只拿枪的浣熊和一棵树。不过两部《银护》商业上都格外成功，全球票房加起来超过了16亿美元。





这不是滚导的第一桩社交媒体丑闻了，早在2012年，他就为自己于2011年写的一篇“你最想与之做爱的50个超级英雄”帖子道过歉。在那篇文章中，滚导认为钢铁侠可以把身为同性恋的蝙蝠女侠（Batwoman）“掰直”，还称在漫画中是未成年妈妈的蝙蝠少女（Batgirl）“随便”。滚导当年称，他后悔发表了这一“言辞糟糕”的言论。







滚导当年针对博客的道歉











德普与艾梅柏在SDCC舞台上出现，前后不超过一小时







