时光网讯
尽管此前《银护》的卡司们集体发声，发布了联名公开信，希望“滚导”詹姆斯·古恩
可以重回《银河护卫队3》
导演的位置（新闻链接请戳："银护"剧组集体发声明支持滚导复位 范迪塞尔&库珀首发声 "政治分歧的牺牲品"
）。
但据《综艺》报道，迪士尼影业目前并没有重新雇佣滚导的计划。据产业内部消息称，迪士尼和漫威目前的想法是，滚导当年关于恋童癖和强jian的所谓“玩笑”，在这个#MeToo的大时代是不能被接受的，与迪士尼“合家欢”的形象也不符。
“星爵”克里斯·帕拉特
和“卡魔拉”佐伊·索尔达娜
都在联合声明上签了字，不管行业内部的看法是，无论他们个人对于滚导一事的感情如何，这些演员们还是会出现在未来的MCU续集影片中。毕竟他们都与迪士尼签了合同，如果选择因此退出续集，也要承担法律方面的责任，尽管他们对于滚导的公开支持非常值得注意。
“我们都为上周他突然被开除一事所震惊，也有意等待了这10天才做出回复，以供思考、祈祷、聆听和讨论。”公开信称，“在这段时间里，我们受到了那些想看到他回归《银河护卫队3》
的粉丝和媒体热情的支持所鼓舞，也因有些人轻易被欺骗，去相信那一大批关于他的古怪阴谋论而沮丧。”
此时此刻，这封信可能无法拯救滚导于失业之中，他被开除是迪士尼影业主席阿兰·霍恩
授意，而他的上级领导、迪士尼母公司CEO鲍勃·艾格尔则参与做出了最后决定。这一决定牵涉到迪士尼的最高层，表示卡司们想要让滚导复位的努力，会面临重重来自于公司内部的压力
。“我没觉得迪士尼会重新雇他，”一位内部人士称，“（滚导发的）那些推特太糟糕了，迪士尼与其它片方的标准不一样
。”
关于滚导的种种言论，迪士尼称此前不知道，知道后惊呆了
滚导发表的言论几乎过去了十年，最近浮出水面，内容包括“被强jian最棒的一点是被强jian完了的时候，就是‘哟不被强jian的时候感觉不错嘛！’”以及“我给《爱心树》
（2000年惊悚片）进行了一次好莱坞式的大改编，安了个圆满结局——树重新长了回来，给小孩儿口jiao。”其它言论还有涉及艾滋病、大屠杀与911的内容。
迪士尼内部人士称，公司此前并不知道这些推特的存在，当它们被世人所知后，公司惊呆了。至于找到取代滚导的人选，迪士尼目前没有压力，不需要马上找到新导演，根据消息称，他们也愿意等到合适的一线导演到来。首先，迪士尼从来就没有给《银护3》定过档，尽管大家都默认会在两年之内上映。取决于迪士尼需要用多久找到合适的导演，也许原定2019年2月的开拍日期会推迟。
阿兰·霍恩、德普与鲍勃·艾格尔
对于以上的消息，迪士尼与漫威的发言人拒绝发表评论。
替代滚导并非易事，虽然他刚执导《银护》时籍籍无名，只是拍过几部cult佳作，包括2006年的《撕裂人》
，但滚导迅速证明了自己是一把好枪。同时身为导演与编剧，是他在让“银护”系列保持轻松基调时，起到了关键作用，在这个系列中加入了上世纪70年代的摇滚金曲做BGM，让影片也笑料满满，帮这种标准的“英雄做任务”电影类型片老树开新花。
“银护”系列刚立项时，很多人曾质疑它到底能不能赚钱，毕竟角色在漫画里并不知名，这帮“英雄”里竟然还包括一只拿枪的浣熊和一棵树。不过两部《银护》商业上都格外成功，全球票房加起来超过了16亿美元。
这不是滚导的第一桩社交媒体丑闻了，早在2012年，他就为自己于2011年写的一篇“你最想与之做爱的50个超级英雄”帖子道过歉。在那篇文章中，滚导认为钢铁侠可以把身为同性恋的蝙蝠女侠（Batwoman）“掰直”，还称在漫画中是未成年妈妈的蝙蝠少女（Batgirl）“随便”。滚导当年称，他后悔发表了这一“言辞糟糕”的言论。
滚导当年针对博客的道歉 德普与艾梅柏在SDCC舞台上出现，前后不超过一小时
而华纳选择让德普出现在今年SDCC漫展《神奇动物：格林德沃之罪》
的推介会上，也是在社交媒体上掀起了一些波澜，特别是因为大概一个小时以后，艾梅柏也因《海王》
而出现在了同样的舞台上，虽然并没同框。“华纳把约翰尼·德普
带来《神奇动物》的活动上（是个惊喜！！！），而紧接着就是艾梅柏·希尔德
出现的《海王》
活动，”《娱乐周刊》记者发推说，“这让我恶心”。
《娱乐周刊》记者的twitter