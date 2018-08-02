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外媒:迪士尼不太可能重新请回滚导

不当言论不被接受 与迪士尼合家欢形象不符

2018-08-02 09:30:28 来源：Mtime时光网

尽管《银护》卡司们集体发了联名声明，希望迪士尼重新雇佣此前因恋童癖等不当言论被开除的滚导，但根据外媒报道，迪士尼并没有重新雇他的计划，认为他的言论不能被接受，与迪士尼形象也不符。

滚导在《蚁人2》首映式上

　　时光网讯　尽管此前《银护》的卡司们集体发声，发布了联名公开信，希望“滚导”詹姆斯·古恩可以重回《银河护卫队3》导演的位置（新闻链接请戳："银护"剧组集体发声明支持滚导复位 范迪塞尔&库珀首发声 "政治分歧的牺牲品"）。

　　但据《综艺》报道，迪士尼影业目前并没有重新雇佣滚导的计划。据产业内部消息称，迪士尼和漫威目前的想法是，滚导当年关于恋童癖和强jian的所谓“玩笑”，在这个#MeToo的大时代是不能被接受的，与迪士尼“合家欢”的形象也不符

星爵通过ins分享了联合声明

　　“星爵”克里斯·帕拉特和“卡魔拉”佐伊·索尔达娜都在联合声明上签了字，不管行业内部的看法是，无论他们个人对于滚导一事的感情如何，这些演员们还是会出现在未来的MCU续集影片中。毕竟他们都与迪士尼签了合同，如果选择因此退出续集，也要承担法律方面的责任，尽管他们对于滚导的公开支持非常值得注意。

　　“我们都为上周他突然被开除一事所震惊，也有意等待了这10天才做出回复，以供思考、祈祷、聆听和讨论。”公开信称，“在这段时间里，我们受到了那些想看到他回归《银河护卫队3》的粉丝和媒体热情的支持所鼓舞，也因有些人轻易被欺骗，去相信那一大批关于他的古怪阴谋论而沮丧。”

　　此时此刻，这封信可能无法拯救滚导于失业之中，他被开除是迪士尼影业主席阿兰·霍恩授意，而他的上级领导、迪士尼母公司CEO鲍勃·艾格尔则参与做出了最后决定。这一决定牵涉到迪士尼的最高层，表示卡司们想要让滚导复位的努力，会面临重重来自于公司内部的压力。“我没觉得迪士尼会重新雇他，”一位内部人士称，“（滚导发的）那些推特太糟糕了，迪士尼与其它片方的标准不一样。”


关于滚导的种种言论，迪士尼称此前不知道，知道后惊呆了

　　滚导发表的言论几乎过去了十年，最近浮出水面，内容包括“被强jian最棒的一点是被强jian完了的时候，就是‘哟不被强jian的时候感觉不错嘛！’”以及“我给《爱心树》（2000年惊悚片）进行了一次好莱坞式的大改编，安了个圆满结局——树重新长了回来，给小孩儿口jiao。”其它言论还有涉及艾滋病、大屠杀与911的内容。

　　迪士尼内部人士称，公司此前并不知道这些推特的存在，当它们被世人所知后，公司惊呆了。至于找到取代滚导的人选，迪士尼目前没有压力，不需要马上找到新导演，根据消息称，他们也愿意等到合适的一线导演到来。首先，迪士尼从来就没有给《银护3》定过档，尽管大家都默认会在两年之内上映。取决于迪士尼需要用多久找到合适的导演，也许原定2019年2月的开拍日期会推迟


阿兰·霍恩、德普与鲍勃·艾格尔

　　对于以上的消息，迪士尼与漫威的发言人拒绝发表评论。

　　目前为止，迪士尼还没有与滚导的任何替代者见过面，有传言说，此前执导过漫威影片的乔恩·费儒《钢铁侠》）、塔伊加·维迪提《雷神3：诸神黄昏》），或者罗素兄弟（《复仇者联盟3：无限战争》）都有可能进入被考虑的名单，不过这些导演都在忙着手上正在做的项目。也许更有可能的是，迪士尼会把手伸到漫威家族之外，寻找这种不按套路出牌的导演，接手“银护”这一漫改系列。

“银护”family在星光大道上

　　替代滚导并非易事，虽然他刚执导《银护》时籍籍无名，只是拍过几部cult佳作，包括2006年的《撕裂人》，但滚导迅速证明了自己是一把好枪。同时身为导演与编剧，是他在让“银护”系列保持轻松基调时，起到了关键作用，在这个系列中加入了上世纪70年代的摇滚金曲做BGM，让影片也笑料满满，帮这种标准的“英雄做任务”电影类型片老树开新花。

　　“银护”系列刚立项时，很多人曾质疑它到底能不能赚钱，毕竟角色在漫画里并不知名，这帮“英雄”里竟然还包括一只拿枪的浣熊和一棵树。不过两部《银护》商业上都格外成功，全球票房加起来超过了16亿美元。

　　这不是滚导的第一桩社交媒体丑闻了，早在2012年，他就为自己于2011年写的一篇“你最想与之做爱的50个超级英雄”帖子道过歉。在那篇文章中，滚导认为钢铁侠可以把身为同性恋的蝙蝠女侠（Batwoman）“掰直”，还称在漫画中是未成年妈妈的蝙蝠少女（Batgirl）“随便”。滚导当年称，他后悔发表了这一“言辞糟糕”的言论。


滚导当年针对博客的道歉

　　在社交网站上，迪士尼还因曾与约翰尼·德普合作了《加勒比海盗》《爱丽丝梦游仙境》系列，而受到攻击。德普此前曾被指控，袭击自己的前妻艾梅柏·希尔德。不过这两个系列现在都没有续集了，而德普之后的工作也都和迪士尼没什么关系，目前来看，他短时间内也没有再与迪士尼合作的打算。


德普与艾梅柏在SDCC舞台上出现，前后不超过一小时

　　而华纳选择让德普出现在今年SDCC漫展《神奇动物：格林德沃之罪》的推介会上，也是在社交媒体上掀起了一些波澜，特别是因为大概一个小时以后，艾梅柏也因《海王》而出现在了同样的舞台上，虽然并没同框。“华纳把约翰尼·德普带来《神奇动物》的活动上（是个惊喜！！！），而紧接着就是艾梅柏·希尔德出现的《海王》活动，”《娱乐周刊》记者发推说，“这让我恶心”。


《娱乐周刊》记者的twitter

   编辑：甄甏甏

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关键词： 迪士尼 漫威 滚导 詹姆斯·古恩 银河护卫队
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