“中国动漫整体水平还不行，与日漫美漫还有很大差距。”陶虹坦言。接触《风语咒》这个项目之后，陶虹庆幸终于可以做一部可以面向全年龄段观众的国产动画了。





作为《风语咒》的出品人，陶虹透露，她与动画电影结缘主要是因为孩子。在养育孩子的过程中，陶虹陪孩子看了不少的国产动画。但她的总体感受是，这些国产动画普遍低幼，对成年人没有吸引力。





“中国动漫整体水平还不行，与日漫美漫还有很大差距。”陶虹坦言。接触《风语咒》这个项目之后，陶虹庆幸终于可以做一部面向全年龄段观众的国产动画了。





《风语咒》片尾字幕中，没有一位工作人员是外国人。陶虹很自豪地表示，这是一部全流程都是由中国人完成的动画电影。





首映现场，徐峥也亮相助阵。他透露，自己原本有机会成为该片的监制，但自己错过了这个机会，感觉十分后悔。





原来，在陶虹加入《风语咒》的项目后，曾推荐徐峥出任该片的监制。但徐峥自认虽然喜欢看动画电影，但对动画技术一无所知，此前也未参与过任何动画项目，就没敢接着这项工作。之后，《风语咒》成片已完成大概，片方又问徐峥想不想做监制，他一看片子做得很好，自己什么忙都没帮上，硬挂一个监制的名头实在不好意思，最终与这个项目失之交臂。





首映现场，徐峥还坦言，其实此前《大圣归来》和《大鱼海棠》都曾找他做过监制，因为种种原因，这些机会他都错过了。他现场调侃，“只要是我错过的动画片，都特别好”。





亲情是《风语咒》最重要的主题之一。影片结尾处特意打出一行字幕：“谨以此片献给我们的父母，他们的守护犹如我们生命中灿烂的阳光”。导演刘阔现场解读，“中国式的母子关系，其实是生死之交。中国人的表达不会说我爱你，但当对方有需求的时候，我都会为你付出生命。我只是想努力表达，一个纯粹的东方式的电影，纯粹的东方情感”。





编辑：羊羊