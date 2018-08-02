漫威影业制作的全新超级英雄大作《蚁人2：黄蜂女现身》
将于8月24日火热登陆全国超500家IMAX影院。作为继《复仇者联盟3：无限战争》大爆之后漫威首部作品，影片引发全球影迷的期待，更在海外持续热映中收获好评。今日，IMAX发布影片的主创特辑，影片悉数回归的原班人马“蚁人”保罗·路德
、“黄蜂女”伊万杰琳·莉莉
以及“皮姆博士”迈克尔·道格拉斯
纷纷在采访中亮相，盛赞并力荐“IMAX是观看电影的绝佳方式”。
漫威最能屈能伸英雄登场 “蚁人”力荐影片为IMAX量身打造
时隔三年，《蚁人》系列再次回归IMAX大银幕，本集中，漫威电影中最“能屈能伸”的英雄蚁人将和身手敏捷、装备精良的黄蜂女组队出击，在IMAX大银幕上擦出新的火花。再度出演“蚁人”的保罗·路德在接受IMAX采访时表示：“《蚁人2：黄蜂女现身》是为IMAX量身打造的，毫无疑问当我缩小时，这部电影的规模会显得非常大，你会从一个相当宏观的角度来看电影里的一切，在IMAX银幕上，你将获得全方位身临其境的观影体验。”而一同回归《蚁人2》的老戏骨迈克尔·道格拉斯也盛赞IMAX的音效非常棒，“绝对是让人印象深刻的观影体验。”
黄蜂女惊艳亮相IMAX 与蚁人“比翼双飞”并肩作战
尤其值得一提的是，加拿大女演员伊万杰琳·莉莉此次不仅回归霍普·凡·戴恩一角，更首次披上黄蜂女战衣，造型十分惊艳。而片花中便能窥见黄蜂女的惊人战斗力，凭借着翅膀和镭射枪等高科技装备痛击对手的她，实力丝毫不逊于蚁人。采访中，活泼的伊万杰琳·莉莉不仅坦言“真希望我首先看到的是IMAX版”，更手持IMAX无界海报得意洋洋地调侃道：“我终于比他（蚁人）大这么多了”。届时，影片中部分精挑细选的电影画面将在IMAX银幕上下延展，呈现出比普通影城多达26％的画面内容，让观众能在IMAX顶天立地、高清高亮的大银幕下，身临其境地与蚁人和黄蜂女一同开启这趟搞怪又刺激的超级英雄冒险之旅，享受“大有不同”的IMAX观影体验。