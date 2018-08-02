“蚁人”保罗·路德、“黄蜂女”伊万杰琳·莉莉以及“皮姆博士”迈克尔·道格拉斯纷纷在采访中亮相，盛赞并力荐“IMAX是观看电影的绝佳方式”。





漫威最能屈能伸英雄登场 “蚁人”力荐影片为IMAX量身打造





时隔三年，《蚁人》系列再次回归IMAX大银幕，本集中，漫威电影中最“能屈能伸”的英雄蚁人将和身手敏捷、装备精良的黄蜂女组队出击，在IMAX大银幕上擦出新的火花。再度出演“蚁人”的保罗·路德在接受IMAX采访时表示：“《蚁人2：黄蜂女现身》是为IMAX量身打造的，毫无疑问当我缩小时，这部电影的规模会显得非常大，你会从一个相当宏观的角度来看电影里的一切，在IMAX银幕上，你将获得全方位身临其境的观影体验。”而一同回归《蚁人2》的老戏骨迈克尔·道格拉斯也盛赞IMAX的音效非常棒，“绝对是让人印象深刻的观影体验。”





黄蜂女惊艳亮相IMAX 与蚁人“比翼双飞”并肩作战



